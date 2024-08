Farolas y jardineras que dividen en Elche

Algunas de las últimas actuaciones de PP y Vox en las calles de Elche han ido encaminadas a «embellecer» la vía pública. El rescate a contrarreloj de las jardineras en los puentes como el de Altamira para llegar a tiempo a las Fiestas y la instalación de luminarias clásicas en la Plaça de Baix, que se estrenaron en el pregón de Rosana Perán, no han pasado por alto para los ciudadanos. Ahora bien, ¿gustan estas medidas a la población?, ¿creen que eran necesarias?

Lo cierto es que tal y como ha podido comprobar este diario los vecinos están divididos. Hay quienes piensan que todo lo que sea dar un lavado estético a la ciudad es positivo, pero también hay un sector que opina que el Ayuntamiento está despilfarrando el dinero de las arcas municipales poniendo más cemento en la vía pública y cambiando luminarias que ya funcionaban.

Hace días el edil de Espacios Públicos, Claudio Guilabert, definió estas intervenciones como «pequeños detalles estéticos» y defendió que llenar de flores las pasarelas contribuye a «dar importancia y relevancia al acceso al centro histórico».

Recuperación tras un lustro

Ahora bien, si uno se para en el puente del Palacio de Altamira y le pregunta a diez personas qué les parece la apuesta del Ayuntamiento por recuperar las flores, seguramente un número representativo de los caminantes dirán que iban tan ajetreados con los cascos de música o pensando en el siguiente destino que ni repararon en que había plantas, o incluso hay quien ni recuerda que un día ya las hubo y han regresado, sin saber muy bien si hace un lustro se retiraron por actos vandálicos, como apuntan algunos residentes, o por problemas de humedades y filtraciones como fue en su momento.

En este punto, desde la concejalía de Espacios Públicos garantizan que los maceteros tendrán un mantenimiento precisamente para evitar llegar al extremo de volverlos a quitar. De igual forma desde el área municipal señalan que en septiembre está previsto que las jardineras también lleguen al puente del Ferrocarril.

Opiniones de todas clases

«Creo que está muy bien la apuesta, veo que la ciudad está cuidada y se ve más bonita con las flores», señala Marisa López, una de las tantas vecinas que, mirando directamente a las cajas de hormigón que se han instalado para colocar plantas, siente que este tipo de gestos le dan personalidad a las ciudades. Si bien, a tan sólo unos metros hay quienes tienen una percepción muy distinta. «La verdad que el acabado de estos maceteros lo veo un poco feo, lo deberían pulir», sostienen Laura Rodríguez y Adrián Heredia, quienes reprueban especialmente el cambio de iluminación de la Plaça de Baix para colocar tres farolas que simulan a las del siglo XX y que se han instalado con un contrato que se adjudicó por 321.000 euros en junio y que también incluye la iluminación de la fachada del Ayuntamiento.

Nuevas jardineras en el Puente de Altamira instaladas recientemente / Áxel Álvarez

«Posiblemente estemos de acuerdo que las nuevas farolas son más bonitas pero ya se cambiaron recientemente, para nosotros no es una prioridad, lo vemos un lavado de cara», apostillan ambos vecinos, que al tiempo lamentan que se esté apostando por este tipo de detalles especialmente en la zona centro, que es la turística y el epicentro de la actividad «mientras que en barrios como el nuestro nos han puesto luces de fiestas que en realidad son de Navidad» afean mostrando a este diario imágenes de las guirnaldas que se han colocado aproximadamente hace un mes en el entorno de la Avenida de Novelda.

"Hay huertos sin podar"

José Morales, echando un capote a la gestión del equipo de gobierno y en especial al trabajo del alcalde, Pablo Ruz, halaga del regidor que «se está fijando en muchos detalles y lo hace de buena de». Si bien, este vecino lamenta que pese a que el núcleo urbano cada vez está más verde por este tipo de incorporaciones como las flores en zonas de tránsito, «falta mano de obra y hay huertos sin podar», con lo que entiende que debería priorizarse en algunos asuntos como el Palmeral y su mantenimiento. Luis Pérez, otro de los paseantes habituales de la Plaça de Baix es de los que opinan que todo lo que sea mejorar bienvenido sea. Eso sí, es tajante: «falta imaginación», indica. A este respecto, expone que podrían emplearse otras fórmulas para embellecer.

Cristina Pérez, vecina de la zona centro, comparte también este argumento y en cuanto a la ornamentación floral en los puentes es partidaria de la idea pero cree que los tiestos de hormigón quedan anticuados aunque tampoco sabe muy bien explicar cómo podrían modernizarse sin romper con la armonía de la ciudad y los monumentos próximos como el Palacio de Altamira.

Paseando por la Plaça de Baix en los días previos a las Fiestas, cuando se colocaron las farolas, eran múltiples los vecinos que notaron el cambio e incluso sacaban sus móviles para hacer fotos, unos orgullosos por el buen resultado y otros con el afán de criticar en los grupos de Whatsapp con la familia y amigos el estilo clásico que se le ha dado a estos elementos, y que era precisamente la intención del Ejecutivo para acabar con los llamados «palos de rugby» que se colocaron en la época de PSOE y Compromís tras la peatonalización de la plaza a finales de 2020.

Estilo e iluminación

Cierto es que quienes pasan a diario ya no sólo reprueban el estilo que se ha elegido si no que la iluminación que transmiten las nuevas farolas tiene menos potencia que las anteriores y que a pesar de haberse mantenido un corte clásico en el diseño no termina de quedar armonioso por la noche porque al iluminarse se notan los puntos de los leds que se han instalado, critican algunos residentes. Hay quienes afinando incluso como Raúl Hernández, entienden que este tipo de farolas «no pegan» en un centro histórico como el de Elche porque son farolas más propias de municipios pesqueros, aunque sobre gustos no hay nada escrito aún.

Asun Noguera, ilicitana afincada en otra provincia, apoya las iniciativas de embellecimiento pero cree que la Plaça de Baix está desangelada y que vendría bien algún incentivo turístico y propone desde este diario, y como ha hecho formalmente al Ayuntamiento, poner letras gigantes que representen a Elche con trenzado de palmera para que la gente se haga fotos como ocurre en otras grandes ciudades.

