El Misteri prioriza rehabilitar Santa María a la reforma de la Casa de La Festa

«Tenemos dos cosas que hay que hacer, pero una detrás de la otra. La basílica de Santa María hay que arreglarla y esto (refiriéndose a la reforma interna de la Casa de La Festa) puede esperar un poco más. Pero, no obstante, estoy seguro de que este Ayuntamiento de Elche está decidido a que la estructura actual de la Casa de La Festa, de la ermita de San Sebastián y del museo se interaccionen para que sea mucho más positivo para la gente». Con estas palabras, el presidente ejecutivo del Misteri d’Elx, Francisco Borja, insistía en reivindicar, como ya lo hizo en la sesión pública del Patronato, la prioridad de rehabilitar el citado templo, tras el fin del ciclo de representaciones de agosto.

Prensencia del papa

Por otra parte, el anhelo de que un papa pueda presenciar físicamente el Misteri en la basílica es algo que se lleva años rumiando en la Casa de La Festa. El hecho de que el 18 de mayo de 2001 la Unesco lo declarara Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad ha llevado a pensar en los últimos lustros que era hora de que un sumo pontífice pudiera asistir in situ al drama asuncionista, una tarea, por otro lado, nada fácil.

El carácter más abierto del que es el 266 papa de la Iglesia católica, Jorge Mario Bergoglio, y el hecho de que su lengua materna sea el castellano, abrió hace unos años una puerta a la esperanza de que el prelado pudiera recalar en España y, de paso, atraerlo a Elche.

La Capella asiste a la lluvia de «oripell», en uno de los momentos más emocionantes del Misteri. / Áxel Álvarez

Descartado a corto plazo

No obstante, en la familia asuncionista ya dan por hecho que esto no podrá ser a corto plazo, más que nada por su edad y por sus problemas de movilidad, y ya empiezan a pensar en conseguirlo con el que sea el sucesor del papa Francisco. «Nos esperaremos a que haya un papa que realmente sepa que la Virgen María es algo muy especial que tiene la Iglesia a su favor y no cabe duda de que el Misteri es un fenómeno mundial. No en vano, es Patrimonio de la Humanidad y eso tiene que saberlo el papa. Yo creo que algún papa tendremos y pronto», apuntaba Borja.

Segundo plano

Esta idea, junto con el hecho de que la reforma de la Casa de La Festa (y su reivindicada, desde hace años, conexión interna con el Museo de La Festa y otras obras) haya pasado a un segundo plano para centrar así los esfuerzos y priorizar en esa demanda de que se rehabilite cuanto antes Santa María, son dos de las ideas que Borja destacaba al hacer balance del reciente ciclo asuncionista.

Los espectadores no pueden evitar la tentación de hacer fotografías o grabar un vídeo durante la escenificación. / Áxel Álvarez

Buen balance

«Ha sido fantástico. Las representaciones del Misteri tienen un fervor popular, es un orgullo para la ciudad y estamos muy satisfechos del balance», manifestaba.

El presidente también es de la opinión de que este ciclo ha sido muy brillante «porque la formación cada vez es mejor. Tenemos más maestros de canto y organistas y acentuamos los ensayos. Como vengo del mundo del fútbol: conforme entrenas, juegas; y aquí, conforme ensayas, cantas. En consecuencia, estamos muy satisfechos tanto de la labor del Mestre de Ceremonias como del Mestre de Capella».

Órgano

Por otra parte, la Casa de La Festa se dotará de un órgano en 2025, no solo para los ensayos de escolanos y cantores, sino también para que los organistas puedan practicar sin necesidad de depender del órgano de Santa María. Será un órgano muchísimo más pequeño que se emplazará a priori en el sótano, en el salón de ensayos, donde ya se halla el piano de cola.

