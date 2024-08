La situación judicial en Elche: a expensas de seis juzgados más para aliviar el colapso

Elche tendría que disponer de seis juzgados más para evitar el colapso y demoras en las citaciones que llegan hasta 2027, así como para aliviar las cargas de trabajo y que la atención sea más rápida. Estas son las necesidades que tiene el partido judicial de Elche según UGT, que cuando faltan escasos días para que se abra el nuevo año judicial ha elevado sus demandas en busca de que el trabajo del personal esté más redistribuido y las resoluciones no se dilaten años.

La sección sindical exige a la Conselleria de Justicia que reclame al ministerio la creación de nuevos órganos judiciales y que no se limite sólo a realizar la petición, sino que vaya respaldada con la apertura de facto de esos juzgados dotándolos del personal a modo de refuerzo, incluidos jueces y letrados, hasta que la Administración central los haga efectivos.

"Infradotación en el Partido Judicial"

El sindicato carga contra lo que considera una infradotación en el partido judicial de Elche, que genera un «problema estructural» en cuanto a medios materiales y personales. Uno de los puntos que valoran como más urgentes sería la creación de al menos tres juzgados más de Primera Instancia (el 9,10 y 11) para pasar de una carga de trabajo del 220% en 2023 al 144% y estar en los márgenes del módulo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de 1.200 asuntos por juzgado y año.

Trasladan desde UGT que los seis juzgados existentes arrastran 10.073 asuntos pendientes de años anteriores, cuentan con 14.436 nuevos ingresos y entran de media 2.598 asuntos por juzgado, contando con que el número 3 tiene una exención del 40% de asuntos al tener adjudicado el Registro Civil, con una carga de 1.443 asuntos por año.

Social

De igual forma, ponen el foco en los juzgados de lo Social ya que la demora se sitúa entre los 24 y los 28 meses, con citaciones para octubre de 2026 y enero de 2027 para ir a juicio por demandas de despido, e incluso más tardías cuando se trata de reclamaciones de cantidad o de procedimientos de Seguridad Social, como podría ser un reconocimiento de incapacidad o maternidad.

Exponen que durante 2023 se superaron los 1.500 asuntos por juzgado alcanzándose 4.570, con lo que urgen la creación del juzgado 5 de lo Social porque con el 4 no es suficiente por el número creciente de demandas, alertan. Sostienen que sólo a final de julio había registradas más de un millar de demandas nuevas y que el módulo que establece el Consejo General del Poder Judicial es de 800 asuntos.

Mercantil

La Unión General de Trabajadores también reivindica un nuevo Juzgado de lo Mercantil en Elche y la consolidación del desplazado para que pueda contar la ciudad con dos órganos de este orden jurisdiccional con base en la carga que soporta el número 3 de Alicante con sede en Elche, que tuvo en 2023 1.026 asuntos pendientes cuando el número óptimo debía establecerse en menos de la mitad, 435.

El sindicato reclama también la creación del Juzgado número 5 de lo Penal porque la entrada de asuntos en los últimos años sobrepasa los 2.000, excediéndose el módulo teórico del CGPJ que marca el límite en 1.600 asuntos al año. Refieren que en el corto plazo está siendo posible asumir el trabajo, pero que a medio plazo sería conveniente este nuevo órgano.

En el caso de los juzgados de Instrucción, indican que la carga no viene por el volumen de entrada de asuntos por juzgado y año, sino por las características del partido judicial. Recuerdan que atiende a una población de 280.000 a lo que suman el tráfico que genera el aeropuerto Alicante-Elche con un volumen de casi 16 millones de pasajeros, el puerto deportivo y el puerto marítimo turístico, además del núcleo industrial ilicitano con un volumen alto de vehículos pesados y mercancías.

Indican que en Elche el volumen de trabajo de los juzgados de Instrucción deriva del número de detenidos, que pasan a disposición judicial y que está en una media diaria de 7-8 personas, de lunes a viernes y los fines de semana, además de la suma de los asuntos de Violencia sobre la Mujer, con picos de 12-14 detenidos algunos días, indican. Todos estos hechos, explican, condiciona todo el servicio de guardia porque no se puede atender ningún otro asunto hasta que no se resuelva el caso del detenido, ya sea poniéndolo en libertad o con su ingreso en prisión.

Familia

En cuanto a los juzgados de Familia, los números 5 y 6 están en torno al 105% de carga y ligeramente por encima del módulo de trabajo, fijado en 1.323 asunto por juzgado y año. Si bien, indican que la carga teórica es inferior a la real porque también se ha aumentado el trabajo para revisar los antiguos procedimientos de incapacidad después de que se modificase en 2021 la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad. En definitiva, sostienen que Elche debe atender una media de 56.000 personas por juzgado de Instrucción, mientras que Alicante tiene una media de 45.000 personas por juzgado.

Otra de las reivindicaciones que vuelve a plantear el sindicato es la creación del Registro Civil único, ya que critican que no es sostenible el contexto actual haciendo una comparación con el partido judicial de Alicante. La capital de provincia atiende a un total de 405.000 personas y el partido judicial de Elche, a 280.000, ya que lo conforman los tres municipios del Baix Vinalopó. En este sentido, al sindicato no le parece razonable que con esta diferencia de población Alicante disponga de dos registros únicos y Elche no tenga ninguno.

Guardias

Por otra parte desde UGT insisten en la necesidad de modificar el sistema de guardias semanales por otro de 72 horas para reducir las presiones de los empleados, mejorar la concentración laboral, conseguir el descanso adecuado y mejorar las condiciones laborales y la seguridad y salud en el trabajo al contribuir a una mejor salud mental y física. Aseguran desde la sección sindical que este modelo aportaría más flexibilidad para conciliar y, al existir una rotación más frecuente, se reduciría la fatiga frente a un turno con cuatro días más.

