La tortuga que encontró refugio en Arenales y perdió sus huevos

Había posibilidades de que la historia tuviera un final feliz redondo, aunque todavía no están perdidas todas las esperanzas. Una de las noticias más alegres que trascendió este verano fue el desove de una tortuga boba en el entorno de la playa del Carabassí. Apenas unas semanas después lo que hasta la fecha se creía que era otro galápago de la misma especie también hizo una incursión en la costa ilicitana para obrar el milagro de la vida. Entre los dos ejemplares pusieron más de 200 huevos que estaban repartidos en dos nidos artificiales que hasta la fecha estaban protegidos por voluntarios y expertos.

Especie amenazada

Si bien, la campaña de custodia en el primero de ellos ha terminado y no porque hayan nacido las tortugas y hayan sido introducidas en el mar, si no porque se ha confirmado que la mayoría de los 109 huevos que puso una de estas especies amenazadas, y que se quedaron en la arena, no se han fecundado correctamente. Los embriones que sí que siguen su desarrollo correctamente, que se estima que son una treintena, han sido derivados al Oceanogràfic de València donde los científicos de la fundación pondrán las condiciones óptimas para asegurar que nacen las crías al igual que hicieron con una pequeña muestra tras el hallazgo del nido en junio.

Campañas de sensibilización sobre la protección de la tortuga boba desde la playa del Carabassí / Áxel Álvarez

Cadena de voluntariado

José Antonio Román, edil de Medio Ambiente, refiere que se ha cortado esta primera cadena de voluntariado y que en días se retomarán con la segunda puesta de huevos que hasta la fecha solo estaba vigilada por efectivos policiales y socorristas pero sin una presencia 24 horas. Estos días son clave, además, porque se cree que a principios de septiembre puedan eclosionar los huevos, con lo que es imprescindible que haya vigilantes que limpien, pesen e introduzcan a los animales en el agua antes de ser devorados por depredadores. Desde el área municipal achacan la pérdida de los huevos a una causa natural por problemas con la fertilización y ajena al propio entorno donde se produjo el desove, porque aseguran que el comportamiento de la ciudadanía y los participantes ha sido ejemplar.

Tal ha sido el interés por no dejar solos los huevos que se han sumado unos 200 voluntarios organizados por turnos. Además del propio Ayuntamiento colaboran varios organismos como la Universidad de València, l’Oceanogràfic, la ONG Xaloc, Margalló Ecologistas en Acció o Talaiola de Santa Pola.

Campaña

Alberto Bernabé, del grupo de coordinación ‘Rastros en la arena’ narra que cada dos días se dedicaban a poner un termómetro para controlar la temperatura y en el día 57 tras el desove dieron el parte a los científicos de que no había calor reseñable en el nido, lo que indicó que había una parte de las crías que no se estaban desarrollando. Las estadísticas del desove en 2023 arrojaron más de un 90% de éxito con lo que este año el índice será menor, a la espera aún de ver los resultados finales de nacimientos. «Ese porcentaje ha fallado estrepitosamente, puede haber algún fallo o enfermedad que les ha impedido eclosionar», sostiene el ecologista, quien agradece la gran sensibilización que hay por parte de la población, incluso a edades tempranas, para proteger a estos animales marinos que aunque son conocidos por su capacidad migratoria también se han logrado asentar en el Mediterráneo.

Segundo refugio

Las atenciones ahora están puestas en el refugio donde se encuentran gran parte de los 117 huevos que puso Nicolasa, segunda tortuga boba que sí pudieron monitorizar este verano, a diferencia de la primera, y de la que se ha descubierto a través de controles GPS que se ha estado moviendo en dirección a Argelia.

Suscríbete para seguir leyendo