La portavoz de Vox, Aurora Rodil, se queda como alcaldesa de Elche en funciones

Con el fin de las Fiestas de Agosto en Elche es habitual año tras año que el alcalde o alcaldesa de turno se tome unos días de vacaciones. Y eso es lo que ha hecho el regidor ilicitano, Pablo Ruz (PP). Así las cosas, y durante su ausencia en estos primeros días, será la teniente de alcalde y portavoz de Vox, Aurora Rodil, quien asuma esa responsabilidad en funciones. Una «sustitución» que, a priori, se suele limitar a cuestiones de mera tramitación, en parte también porque la Administración local se encuentra estos días a medio gas y parte del equipo de gobierno ha aprovechado para tomarse unos días de descanso.

Soler, después

En principio, Rodil será la alcaldesa en funciones esta semana y, a priori, a la siguiente podría asumir el puesto el vicealcalde y responsable municipal de Estrategia Urbana, Franscisco Soler, que ya hizo lo propio en agosto del año pasado. Con ello, se busca que todos los concejales puedan disfrutar de algún día.

Aurora Rodil, en un pleno municipal. / Áxel Álvarez

Sin pleno ni juntas de gobierno

Sea como fuere, este mes no habrá pleno ordinario y tampoco está previsto que haya junta de gobierno local estas dos semanas. De hecho, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicaba hace solo unos días el edicto con el acuerdo de la junta de gobierno aprobado a principios de julio por el que se delegan competencias , sobre todo a efectos de firmas,de este órgano colegiado en los concejales «por razones de urgencia». Un edicto que, según fuentes municipales, no hace más que oficializar lo que ya estaba dando en el día a día y cuyo principal objetivo es aligerar la gestión sin necesidad de convocar juntas extraordinarias si los plazos lo exigen.

Soler y Ruz, en una comparecencia en el PP de Elche, con el conseller Rovira. / INFORMACIÓN

Edicto de delegación

El edicto, firmado por Ruz, se justifica en el hecho de que ya ha transcurrido el primer año de mandato y, con la «experiencia adquirida con la actuación administrativa», hay acuerdos que deben ser adoptados de forma urgente, entre los que cita la presentación de solicitudes de subvenciones; acuerdos en materia de contratación, como servicios o suministros que se deben prestar en una fecha concreta, u obras sujetas a plazos breves de justificación de ayudas; y actos de contenido urbanístico. No obstante, esta delegación de competencias deberá estar motivada, al margen de que, posteriormente, la decisión sea ratificada por la junta de gobierno local.

De utilidad

Una cuestión ésta de la que, además, se dio cuenta en último pleno ordinario, en el de julio, pero que, a buen seguro, será de utilidad a lo largo de estas dos semanas, que no está prevista la celebración de junta de gobierno alguna en el Ayuntamiento por el parón que siempre sigue en Elche a las Fiestas de Agosto.

Suscríbete para seguir leyendo