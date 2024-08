Un sector de Radio Taxi quiere una nueva directiva para iniciar una "guerra abierta" con el Ayuntamiento de Elche

Una parte de los taxistas de Radio Taxi de Elche quiere hacer caer a la actual directiva y elegir a otra para, en última instancia, iniciar una “guerra abierta” contra el Ayuntamiento. El motivo final de todo esto: movilizarse y presionar por haber dejado entrar a plataformas privadas como Uber y, también, tratar de evitar a tiempo que la Generalitat Valenciana dé vía libre a la creación del área de prestación conjunta para que se ponga remedio definitivo a las colas de turistas esperando un taxi en el aeropuerto, un temor que coge cada vez más fuerza entre estos conductores.

Una parte de los taxistas teme que, presionada por Aena, la compañía que gestiona el aeropuerto, el Consell ceda y autorice finalmente el área de prestación conjunta. Esto significaría que los taxis de Elche dejarían de tener el monopolio de recoger a los pasajeros que lleguen a El Altet y, por tanto, también podrían hacerlo los compañeros de Alicante e incluso tal vez Santa Pola. Esto supondría un fuerte varapalo para los ingresos de los taxistas ilicitanos.

Parada de Uber en el aeropuerto / Información

Crisis

Las constantes imágenes, desde antes del verano y que vienen circulando por las redes sociales, de colas en determinados momentos, tanto por la mañana como por la noche, de cientos de viajeros esperando a que aparezca algún taxi, han terminado por soliviantar al propio aeropuerto, a la Generalitat y al Ayuntamiento, sobre todo por la imagen que se ofrece al turista.

Pero el enfado entre los taxistas también es mayúsculo. Denuncian que, ante la opinión pública, se les obsevera como los culpables de toda esta situación sin poner en foco en la falta de más conexiones y mejores horarios de los autobuses o el hecho de que esta infraestructura aeroportuaria no tiene conexión por tren.

Estrategia

El sector del taxi, consciente de todo ello, se teme lo peor, así como vaticina la entrada masiva en los próximos meses de plataformas como Uber. Ante esta inquietud un grupo de trabajadores de Radio Taxi considera que ha llegado el momento de hacer fuerza.

Para ello, el primer paso ha sido iniciar una recogida de firmas para forzar la convocatoria de una asamblea extraordinaria con el fin de votar si se disuelve la actual junta directiva y, por tanto, dotarse de una nueva. De entrada, según fuentes del taxi, ya ha dimitido el secretario de la junta directiva.

Si se cumpliera esta hoja de ruta, la nueva junta directiva, si los planes salen según lo previsto, adoptarían decisiones de calado. La primera, cerrar la emisora, es decir, que nadie contestaría en Radio Taxi en caso de que llamara cualquier cliente.

Esto, además, desembocaría en dejar sin este servicio público a la ciudad y, paralelamente, iniciar una serie de movilizaciones ante el Ayuntamiento.

Reacción

El sector de taxistas que quiere llegar a esta situación insiste en que no está de acuerdo en que se haya dejado entrar a las plataformas privadas de transporte, pero sobre todo no quiere ni que acudan más vehículos de transporte con conductor (VTC) ni esa área de prestación conjunta en el aeropuerto, el cual, mes tras mes bate récords de pasajeros.

Precisamente, este martes se daba a conocer que más de 63.000 personas han acudido a la Oficina de Turismo desde enero hasta agosto, esto es un 6 % más con respecto al año 2023; y que ha habido una ocupación hotelera media en esta algo más primera mitad del año del 82,7 %, un 5,3 % por encima de la registrada en el mismo período del año anterior. Precisamente, el sector turístico de Elche ha sido una de las voces que se ha alzado desde hace meses denunciando que no encontraban taxis para el traslado de sus clientes.

“Una parte importante de los taxistas está en pie de guerra con la actual directiva por las decisiones que se han tomado con el Ayuntamiento, porque son erróneas”, indicaba uno de los taxistas críticos, quien no entiende cómo los propios servidores públicos, es decir los concejales, han permitido que hayan entrado plataformas privadas en Elche “en vez de apostar por el servicio público”.

Protesta

El Ayuntamiento de Elche se ha mostrado en varias ocasiones totalmente en contra del área de prestación conjunta, pero esta decisión no compete a la Administración local. Cuando Pablo Ruz estaba en la oposición criticó que el anterior Ejecutivo de Ximo Puig pudiera dar alas a esa supuesta área de prestación conjunta, por lo que los taxistas críticos piden al alcalde que recuerde sus propias palabras y no permita nunca esta decisión desde València.

En este sentido, el grupo de taxistas críticos, que teme un desembarco potente de vehículos de plataformas de VTC en los próximos meses, asegura estar dispuesto a manifestarse contra el Ejecutivo de PP y Vox para salvar sus puestos de trabajo.

El malestar entre algunos taxistas también se debe en parte a que aseguran que el Ayuntamiento no permite aún que los conductores que se encuentren de descanso puedan acudir a apoyar a los compañeros del aeropuerto en caso de colas y en determinadas horas. Desde el Consistorio se aseguró la semana pasada que esto solo ocurrió durante la semana de Fiestas en Elche, para no dejar desabastecida a la ciudad, y que los refuerzos en El Altet ya se han vuelto a permitir. Los taxistas insisten en que no es así.

