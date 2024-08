Nueva cumbre entre Aena, Consell y Elche para frenar las colas en el aeropuerto

El Consell, el aeropuerto (Aena) y el Ayuntamiento de Elche mantendrán una reunión la semana próxima y otra de mayor alcance en septiembre con el fin de intentar frenar las colas de pasajeros que llegan al aeropuerto de la provincia y no encuentran transporte público hasta llegar a su destino final en tiempo o forma. La idea es seguir recopilando información y afinar la coordinación no solo de cara a lo que queda de esta temporada alta, sino también pensando en realizar ajustes para mejorar la atención y servicio al turista en este sentido el próximo verano.

Incidencias

Una quincena de "incidencias" destacadas al mes relacionadas con colas importantes de pasajeros esperando a que aparezca algún taxi en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández es de lo que tiene constancia al menos la Dirección General de Transportes y Logística, perteneciente a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio. Según dicho departamento, durante el pasado mes de julio se registraron cuatro episodios de este tipo por la mañana y otros once de noche en los que las personas que llegaron a la estación aeroportuaria de El Altet tuvieron que permanecer largos minutos aguardando debido a que los taxistas no daban abasto y prácticamente no había coches. En lo que llevamos de agosto, también se cuantifican en cerca de una quincena este tipo de "incidencias".

En primer plano, VTCs y, al fondo, cola esperando un taxi / Rafa Arjones

"Situaciones puntuales"

Dicho esto, tanto desde la mencionada conselleria como desde el Ayuntamiento de Elche, y también los propios taxistas, se insiste en que esto son “situaciones puntuales”, la más de las veces generadas porque varios vuelos, muchas veces demorados, se solapan con los que están en hora, lo cual genera cuellos de botella. Manuel Ríos, director general de Transportes y Logística, explica que sobre estas situaciones de colas en el aeropuerto de la provincia se viene haciendo seguimiento desde el pasado mes de mayo.

Soluciones

Desde entonces, defiende, hay reuniones periódicas junto con responsables del aeropuerto y el Ayuntamiento que han desembocado en potenciar en cierta medida las frecuencias y las conexiones a través de autobús con distintas localidades turísticas de la provincia. También se ha dado más manga ancha, salvo cuando ha coincidido con las Fiestas de Elche del 7 al 15 de agosto, a los taxistas para que refuercen en El Altet. “Se dan estas situaciones pero son puntuales, sobre todo de noche (cuando apenas ya hay conexiones por autobús) y cuando llegan varios vuelos demorados”, expone Ríos.

Encuestas

Manuel Ríos recuerda que en el aeropuerto además hay VTCs (vehículos de alquiler con conductor), transfers (ya precontratados) y coches de alquiler “en los que al menos hay que esperar unos 45 minutos para salir conduciendo uno”. Con todo este panorama, Ríos, quien asegura que periódicamente está acudiendo personalmente al aeropuerto para conocer de primera mano la situación, insiste en que este tipo de “problemas son puntuales, en algunas noches”. Aún así avanza que se están llevando a cabo encuestas para conocer la satisfacción del usuario con el transporte.

Movilidad

La semana que viene habrá otra reunión previa a esa de septiembre para recabar datos de cómo está yendo globalmente agosto. Con todo, Ríos recuerda que son unos 65.000 pasajeros los que están pasando al día por el aeropuerto y que nadie preveía un incremento de cerca del 20 % de viajeros este año.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Elche, el concejal de Movilidad, Claudio Guilabert, insiste en que los taxis que estén de descanso, una vez finalizadas las Fiestas de Elche, ya vuelven a tener vía libre para reforzar a sus compañeros en El Altet en caso de que haya colas de pasajeros.

Hoja de ruta

“En el aeropuerto se han puesto todos los medios por parte del Ayuntamiento y de la conselleria”, defiende Guilabert quien, por otra parte, señala que las colas para poder coger un taxi en momentos concretos ocurre “aquí y en París, Ámsterdam, Mallorca o Madrid. Está pasando en cualquier aeropuerto de destino turístico en temporada alta”.

El concejal remarca además que el Consistorio está cumpliendo con la hoja de ruta del equipo de gobierno: autorizar 24 nuevos taxis, nuevas licencias para conducir estos vehículos y aumentar las tarifas de la bajada de bandera cada año, entre otras medidas.

