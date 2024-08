Una inversión de 8,5 millones y 42.000 euros de IBI para Elche

Una inversión de 8,5 millones en la construcción del centro de mayores que se emplazará en los terrenos de La Hiladora, en caso de que el proyecto finalmente salga adelante. Una obra que, según el Plan de Reforma Interior, reportará al Ayuntamiento de Elche más de 79.000 euros en concepto de tasas y, posteriormente, 42.194 euros por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). En este sentido, los promotores ponen el acento en que la actuación supondrá una modificación del espacio público.

Una vista hacia el este de cómo quedaría el nuevo edificio desde la calle Porta de la Morera, según la propuesta del PRI. / INFORMACIÓN

Aceras anchas

El PRI, de hecho, apunta a aceras que tendrán un ancho de al menos tres metros, para garantizar el paso de coches de bebés, sillas de ruedas o carros de la compra, y contarán con bolardos que protejan al peatón frente al tránsito rodado. Asimismo, se señala que la huella propuesta para la parcela privada crea unos ángulos que permiten en el lado este y el lado suroeste crear espacios de descanso sin entorpecer a los viandantes que vayan por acera.

Bancos

Es más, se deberá cumplir un ancho de calzada mínimo de cuatro metros en las calles Escultor Capuz y Porta de la Morera, respetando las aceras actuales, y de 4,50 metros en la calle Hiladores; y se ampliará a tres metros la acera noroeste de la calle Hiladores colindante con el Huerto del Cura. La idea, asimismo, es instalar bancos donde sea posible.

Aparcamiento

Por lo que respecta al aparcamiento, el documento se muestra más genérico: en el caso de que el proyecto de urbanización contemple plazas de parking públicas sobre rasante, se localizarán en el lado este de las calles Porta de la Morera y Escultor Capuz, donde ambos viales intersectan creando un espacio público libre de edificación. Ahora bien, se remarca que, en ningún caso, se permitirá que las plazas de estacionamiento se ubiquen en la calle Hiladores o en las proximidades del Huerto del Cura, y no podrán afectar al ancho de las calles.

Sin colores estridentes

En cuanto a la construcción en sí, se determina que «no se usarán colores estridentes o demasiados llamativos que puedan causar agravios al estándar cromático del entorno». Incluso se avanza que se optará por colores dentro de los tonos tierra, ocres o blancos.

Alternativa a las vallas

A priori, además, se adelanta que no habrá valla y, en caso de que sea necesario delimitar el espacio privado, se decantarán por una alternativa al vallado que no se detalla. También clara parece la prohibición de instalar carteles de publicidad, marquesinas, lonas, y cualesquiera otros elementos que puedan resultar distorsionadores de la escena, más allá de los indicativos de la actividad que se desarrolle en la parcela. Los rótulos no sobresaldrán de la fachada en más de 20 centímetros y no se permiten banderolas, y el diseño, color y tipo de rótulo y de letra serán adecuadas al estilo del edificio, se subraya en el documento que ya ha sacado a exposición pública el Ayuntamiento de Elche.

