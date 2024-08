La CHS resetea el proyecto del colector de Peña de las Águilas 12 años después del primer plan

Elche sabe un poco de reivindicaciones históricas cuyas soluciones se eternizan durante años y años, o a lo más que llegan es a promesas sin contenido. En parte por la dejadez de las distintas administraciones, en parte por la escasa presión que se ha hecho en no pocos momentos desde la Plaça de Baix. Hasta el punto de que muchas veces algunos de los gestores municipales se han conformado con hacerse la foto y vender como un logro propio algo que, al final, se ha quedado en humo. Y algo de eso es lo que ha venido pasando con el colector de Peña de las Águilas y Llano de San José, que debería dar servicio a unos 4.000 vecinos, y cuya adaptación a la nueva normativa del proyecto que se hizo en 2012 acaba de sacar ahora la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) a licitación.

Desde 2008

Los tiempos, en este caso, lo dicen todo. En abril de 2008 el Ayuntamiento de Elche encargó la redacción del proyecto de construcción del colector y la red secundaria de saneamiento de los núcleos urbanos de Peña de las Águilas y Llano de San José, y dos años después, en 2012, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que era quien tenía las competencias en ese momento, elaboró su propio documento. Posteriormente, en enero 2014, el Ayuntamiento, con base en el plan de la CHJ, redactaría el proyecto de construcción del colector y red secundaria de saneamiento, en el que se actualizarían las demandas previstas y se reduciría el diámetro máximo a 630 mm. Todo después de que se declararan de interés general las «infraestructuras de conexión entre EDARs en la provincia de Alicante y colectores a EDARs (Elche)», en la Ley 26/2009 de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2010.

Actualización

Una «actualización de las demandas» que no sería el único vaivén al que se vería expuesto el plan. Así las cosas, en noviembre de 2017, la entonces presidenta de la CHJ autorizó la redacción del proyecto desglosado número 1 que incluía únicamente el colector general de transporte que conectaría la red con la depuradora. Y llegó un año después, en diciembre de 2018, con un presupuesto total, con el IVA incluido, de 2,6 millones de euros, lejos de los 6 millones de los que hablaba el equipo de gobierno en esos momentos.

Sin embargo, en 2019 hubo otro contratiempo. Se produjo una modificación del Plan Hidrológico de Cuenca que desembocó en cambios también en Elche. Con ello, de los 3.364 metros del colector proyectado en el desglosado número 1, solo unos 100 metros se quedaban dentro del Júcar, esto es, un 3%. El resto pasaba al Segura.

Vuelta a empezar

Sin embargo, hasta febrero de 2022, la Confederación Hidrográfica del Júcar no remitió por registro electrónico un oficio junto con el desglosado número 1 y el informe con los antecedentes de la actuación al Segura para que continuara con la tramitación. Fue así como en julio de ese mismo año la Confederación envió a Madrid un oficio para solicitar el inicio del expediente y la autorización de redacción del proyecto de ejecución del colector. Poco después recibía el plácet, sin que se viera más movimiento.

Ahora, en agosto de 2024, ni más ni menos que doce años después de la redacción del primer proyecto, y con cambio de organismo de cuenca incluido, la Confederación Hidrográfica del Segura acaba de sacar a licitación la adaptación a la nueva normativa del proyecto de ejecución del colector, por 71.236 euros. Como era de esperar, tras doce años, la propuesta anterior ha quedado totalmente desfasada en cuanto a precios, normativa y demás.

Deficiencias

Hasta el extremo de que el en el pliego se hace hincapié en que, «tras la revisión del proyecto redactado por la Confederación Hidrográfica del Júcar, se han detectado varias deficiencias debido al tiempo transcurrido desde su redacción que hacen necesaria su adaptación a la normativa actual, actualización de precios y renovación de las consultas a servicios afectados y administraciones». Una declaración que, en la práctica, casi supone volver a empezar desde cero.

Consolidación

Todo cuando, además, el propio pliego de prescripciones técnicas, en el que también se incluye en otros lotes el servicio de consultoría y asistencia técnica para la redacción de varios proyectos vinculados a infraestructuras de Albacete, Alicante y Murcia, admite la importancia de estas obras a las que la declaración de «interés general» no parece que le haya servido de mucho.

En este sentido, en el pliego se deja constancia literalmente de que, «como consecuencia de la consolidación urbanística cada vez más densa -en Peña de las Águilas y Llano de San José-, se ha puesto en evidencia la falta de infraestructuras básicas de estas urbanizaciones y la necesidad de dotar a la zona de una red de saneamiento, de la cual carece actualmente», y se añade que «la imposibilidad de conectar a la red actual obliga al dimensionado de una red exclusiva para dichas zonas y conectarlas con la depuradora de Algorós, la cual se sitúa a 3,5 kilómetros».

Cuatro fases de siete

Además, se pone en valor el hecho de que parte de la red proyectada para Peña de las Águilas y el Llano de San José ha sido ejecutada por el Ayuntamiento de Elche y la empresa mixta Aigües d’Elx hasta el nivel de las acometidas, dentro de un proyecto que constaba de siete fases y que ya ha completado cuatro. El resto está a expensas de que la CHS ejecute el colector general, que es lo que permitiría poner en marcha lo ya hecho por la Administración local y, de paso, evitaría los vertidos al subsuelo.

Ruz y Urrea, en un momento de la reunión en junio en la CHS, en Murcia. / INFORMACIÓN

Presión

Ante este escenario, el concejal de Aguas, Juan de Dios Navarro, no puede más que celebrar que, dado que había que cambiar el proyecto, al menos se haya sacado ya a licitación su redacción, pero incide en que, «si luego, una vez esté, no se dota presupuestariamente la obra, no servirá de nada». De hecho, cree que, por los tiempos que suelen llevar este tipo de procesos, las obras no empezarán antes de 2026. Por eso, pide celeridad a la CHS y asegura que «tanto el alcalde, Pablo Ruz, como yo como concejal de Aguas vamos a hacer un seguimiento de este tema, como se ha hecho desde que llegamos al Gobierno local, y vamos a estar muy pendientes para que no suceda lo que ha ocurrido hasta ahora», tal y como resalta el edil del Ayuntamiento de Elche.

