Elche presionará a Cultura con informes del MARQ para forzar la cesión de la Dama

Sí, a la fuerza se han rebajado las expectativas, pero eso no significa que la guerra se dé por perdida. De momento, el traslado definitivo de la Dama a Elche queda totalmente descartado, a fuerza de portazos, negativas varias e informes técnicos cuya autoría aún hoy sigue sin estar clara, pero de renunciar a la cesión temporal ni hablar. En juego, el orgullo de los ilicitanos e ilicitanas y un impacto económico de 46,6 millones de euros, según el Estudio de impacto económico por el regreso de la Dama a Elche, elaborado por la Universidad Miguel Hernández (UMH) a petición del Círculo Empresarial de Elche y Comarca (Cedelco), en colaboración con el Ayuntamiento de Elche, y que apuntaba a esos números si se replicaran las cifras de 2006, cuando se lograron algo más de 380.000 visitas durante los seis meses de estancia en la Torre del Homenaje.

El encargo

Por eso mismo, el alcalde de Elche, Pablo Ruz, ya habló a principios de este mes, en el marco de los actos de conmemoración del hallazgo de la escultura, de retomar la idea de un movimiento social reivindicativo que llegue hasta las puertas del Museo Arqueológico de Madrid (MAN). Ahora bien, conscientes de que, si algo pesa en esta decisión son las cuestiones técnicas, la Diputación, a instancias del Ayuntamiento de Elche, también ha encargado ya a los expertos del Museo Arqueológico Provincial de Alicante (MARQ) un informe que avale la vuelta del icono ilicitano por excelencia a la ciudad.

La Dama de Elche, que, en estos momentos, se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. / Eduardo Parra / Europa Press

El diagnóstico

De lo que se trata es de que ese estudio certifique que Elche reúne todas las condiciones, con total seguridad y garantías, para que el busto pueda regresar como ya ocurrió en 2006. Por eso mismo, los técnicos del MARQ y han comenzado a visitar el Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE) para evaluar cuál es su situación en estos momentos, qué sala sería la mejor para acoger a la Dama -en 2006 estuvo en la Torre del Homenaje- y qué actuaciones sería necesario acometer para que, desde el Ministerio de Cultura, no se pueda poner el más mínimo reparo en cuanto al emplazamiento. Así las cosas, se están estudiando cuestiones como el estado en el que se encuentra el edificio, el grado de humedad, la temperatura e incluso la exposición a posibles movimientos sísmicos, entre otras cuestiones, para tratar de no dejar nada al azar.

Todas las condiciones

Todo partiendo de la base, como señala edil de Relaciones Institucionales y, a la sazón, diputado provincial de Cultura, Juan de Dios Navarro, de que «si la Dama de Elche ya estuvo en 2006 no hay nada que impida que pueda regresar temporalmente de nuevo, más si lo hacemos con el 100% de la seguridad y, sobre todo, porque nadie quiere más a la Dama ni la va a cuidar mejor que los ilicitanos y las ilicitanas». Por eso mismo, subraya que «Elche aceptará todas las condiciones que se desprendan de ese informe para que la escultura íbera pueda estar aquí con todas las garantías».

La Dama de Elche, en el Museo Arqueológico Nacional, en Madrid. / J.M.GRAU| Eduardo Candel Reviejo/AGENCIA LOF

A final de año

La idea es que las conclusiones de este informe puedan estar de aquí a finales de año. A partir de ahí, se presentaría en el Ayuntamiento y, en caso de que sea necesario acometer algún tipo de actuación para que la sala en cuestión pueda albergar la escultura, se ejecutaría. El siguiente paso sería pedir una reunión con el Ministerio de Cultura para tratar de avalar la petición con ese informe técnico, que, como apostilla Navarro, «estaría firmado».

Sin firma

Matización que no es banal, si se tiene en cuenta que en el último año el bipartito de PP y Vox ha sido muy crítico con el Ministerio de Cultura y con el informe de agosto de 2023. Un documento que desde Elche siempre han cuestionado que no estuviera firmado por nadie, lo que, a su juicio, no hace más que evidenciar que es un informe hecho a medida para cerrar la puerta al traslado, y cuya conclusión no puede ser más elocuente: «No es conveniente que la escultura sufra variaciones respecto al entorno en el que se encuentra actualmente, por lo que se desaconseja su salida del Museo Arqueológico Nacional».

Con el precedente de Los guerreros de Xi'an

Sea como fuere, la elección del MARQ para rebatir este documento de hace ahora un año no es casual. Se busca el aval de un equipo que, entre otras cosas, logró que en Alicante se pudiera ver El legado de las dinastías Qin y Han, China. Los guerreros de Xi’an, entre marzo de 2023 y enero de 2024. Una exposición de carácter internacional impulsada por la propia Diputación a través del MARQ y que fue posible gracias a la colaboración con la Administración Estatal de Patrimonio Cultural de China, la Oficina Provincial de Bienes Culturales de Shaanxi y el Centro para la Promoción del Patrimonio Cultural de Shaanxi. Una colaboración que fue lo que permitió la «cesión» temporal de más de 120 piezas originales procedentes de nueve museos e instituciones chinas, entre ellos, el Museo de Historia de Shaanxi y el Museo del Mausoleo de Qin Shihuang. Con un matiz no poco importante para una ciudad que sabe de patrimonios de la Unesco: el conjunto de los Guerreros de Xi’an está declarado Patrimonio de la Humanidad desde 1987.

Garantía

Una colaboración con el Ejecutivo chino y una exposición que se ha convertido en la más visitada de toda la historia del museo provincial, con más de 280.000 entradas en diez meses, además, cumpliendo todos los protocolos de manipulación y seguridad. Algo que desde la Diputación y desde el Ayuntamiento de Elche interpretan que puede ser una garantía a la hora de rebatir los informes desfavorables en los que se refugia el Ministerio de Cultura. Y, sobre todo, porque tendría poca justificación que el Gobierno chino diera en su día luz verde al traslado de los Guerreros de Xi’an y el Ejecutivo español no haga lo propio con Elche, cuando la escultura apareció aquí -aunque se vendiera días después-, es el icono de la ciudad y hay muchos menos kilómetros... Salvo que todo se reduzca a una cuestión política, como sostienen desde el Ayuntamiento.

Sólo un acuse de recibo de Urtasun Nueve meses lleva al frente del Ministerio de Cultura Ernest Urtasun. Sin embargo, el relevo al frente del departamento que tiene la última palabra sobre la cesión de la Dama no parece que vaya a tener mucho efecto. Sobre todo porque, según denunciaron la presidenta de la Real Orden de la Dama de Elche, Mari Carmen Pérez Cascales, y el alcalde, Pablo Ruz, en el acto de entrega de los galardones anuales de la entidad, coincidiendo con el aniversario del hallazgo, el titular de Cultura ni siquiera ha contestado a sus misivas. La idea de la Real Orden era que Urtasun viniera a Elche a conocer la cuna de la Dama, pero a lo más que han llegado es a un acuse de recibo.

