Noches de bolinga

Ponga el lector el ritmo de la canción del grupo andaluz «Navajita plateá» al encabezamiento de estas líneas que tal vez pueden resultar algo carcas o retrógradas, mas no es mi intención destilar un pensamiento con resabios conservadores ni desfasados sino levantar la voz para reprobar una estupidez. No se trata de emitir juicios sino exponer una objetividad y contribuir al debate que me consta se palpa en el ambiente. No me gusta el pacatismo de la misma forma que no me satisface el desaforo.

Uno quiere aprovechar las primeras horas del incipiente día y empaparse de calma para así afrontar la jornada de trabajo. Calma que es antídoto contra las preocupaciones existenciales habidas y por llegar y alivio para la zozobra del hombre. Ese tiempo que le lleva a uno a la fase previa del hallazgo del sentimiento de la felicidad: la tranquilidad. La llamada atanaxia, o la obtención de la serenidad.

Repentinamente, mientras los primeros haces de luz asoman y los pajarillos se desperezan con su estúpido piar, rasga el sutil lienzo del silencio vocejones desaforados y desgarradoras, acompañados de carcajadas sin sentido que revientan la paz de lo que prometía ser un lindo amanecer como corresponde a esta bella ciudad; o al menos un bonito arranque. Gritos que me dejan perplejo. Tonos cuasi inhumanos que rebotan en las fachadas y esquinas filtrándose por las ventanas de quienes aún descansan, impactando en los tímpanos de los que por el lugar, por una razón u otra, transitan o ya trabajan.

¿Existe alguna diferencia de peso entre la sociedad divertida y sana y la habitualmente urbana e intoxicada? Según mi leal saber y entender, sí. Todos tendemos al divertimento, a la libertad, a las relaciones pero... ¿Y las formas? Se diría que las fronteras para abordar entre un modo y otro de divertirse casi se difuminan, y que la apropiación ficticia del ocio es común en todas partes.

Ocio basado en evasión y posmodernidad líquida en que todo se acepta y se transforma con tal de vivir experiencias superficiales y placenteras en época de narcisismo ególatra compulsivo. Desde luego no es el tiempo en el que la vergüenza modele las relaciones personales.

¿Es ésta como dicen la generación mejor preparada de la Historia? Domina la desorientación, la falta de sentido, la forma de actuar en manada que impide ir articulando un pensamiento propio. Todo está homogeneizado y parece lo mismo. El escándalo y las malas formas lo colonizan todo, expuestos como están a no disfrutar de la vida y de la gran luminosidad que nos rodea. Un divertimento que debíamos buscar en los cientos de ocasiones que tenemos de ver la luz, la belleza de las cosas, sentir la música... la propia naturaleza. Hay infinidad de ocasiones y lugares para ello.

Jóvenes que sin duda se evaden de estos tiempos confusos y de cambios gobernados por el miedo y la incertidumbre. Que pierden la oportunidad de maravillarse, de ser conscientes de la magia y el milagro de existir. Criaturas de hígado alegre que pretenden vivir al máximo con el combustible del alcohol y, tal vez, otras cosas que les permite durar hasta la eternidad etílica. Adoptando actitudes que les evaden de la apatía signo de nuestros tiempos. Renunciando a la potencia que tiene el espíritu.

Por desgracia destacan los zoquetes dispersos entreteniéndose en una falsa e insana excitación, con la altivez del necio. Único momento en el que al parecer existe entre ellos algún tipo de interacción humana, con «hazañas» y proezas -entiéndase vandalismo -. Actitudes que llegan incluso a articular su experiencia vital, su manera de estar en el mundo y habitarlo. El resultado de embolingarse de tal modo no puede ser otro que ofrecer el panorama de una sociedad cirrótica.

Por otra parte estaría bien repartir la carga de noctámbulos juerguistas etílicos por toda la ciudad. De hecho, casi todos los que por la zona saturada de locales confluyen son de otras zonas. Y no, no sugiero ningún tipo de discriminación, más bien al contrario: quiero contribuir a que otras zonas se «beneficien» de la fiesta, que disfruten del griterío, vomitonas y vandalismo sobre el mobiliario urbano.

Estoy en la idea de que prohibir no es el camino, pero sí de que de alguna forma se vaya responsabilizando a las personas no ya únicamente por el civismo, que tenía que venir de la familia y la escuela, sino por la propia vida y estima de estos jóvenes que corren el riesgo de atrofiar sus facultades intelectivas con el néctar de garrafón. Los daños por llegar pueden marcarles un antes y un después en sus vidas, y me resisto a pensar que entre estos jóvenes no pueda surgir quien pueda escribir una sinfonía, pintar maravillas, esculpir espectaculares monumentos...

Pienso en los que se ven privados de su descanso, en los que les gusta ver sus calles limpias sin botellas, restos de comida, vasos de plástico y vomitonas de cenas mal digeridas regadas de combinados insólitos. Pienso en esos ciudadanos sufriendo noches interminables de escándalo, digo, porque yo, novisto que la solución está lejos, he llegado a un punto en el que todo ya casi me importa un bledo. Estoy amortizado... Estoico que se ha vuelto uno.