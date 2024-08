Resaca emocional ¿Era necesario tanto?

Las fiestas nos han dejado en un estado de resaca emocional importante porque han sido muy apoteósicas y la vuelta a la normalidad va acompañada de cierta nostalgia por todo lo bueno y bello que hemos presenciado. El silencio y el vacío que ocupan Elche en estos días posteriores a las fiestas son sobrecogedores y, a la vez, es la manera en que la ciudad se restaura para volver a la cotidianidad, a la rutina rítmica de cada día, al trabajo, a la preparación para la vuelta al cole y a la normalidad del septiembre que se aproxima.

Los ilicitanos hemos disfrutado del ruido, de la luz, del color y del calor, de nuestra gastronomía, de la devoción a la Virgen, del baile, de la música, de la espiritualidad y del folclore. Hemos vivido un gozo que abarca todos los sentidos, la inteligencia, la memoria, el corazón y el espíritu. Hemos recordado a nuestros seres queridos y hemos enseñado a nuestros niños a vivir la tradición con pasión. En estos días se han resaltado valores como la acogida, el altruismo, la fraternidad, la diversión, la alegría, la identidad y la pertenencia.

No han faltado, sin embargo, los que opinan que todo esto ha sido un despilfarro y que no era necesario tanto para celebrar las fiestas patronales. La crítica nos debe abrir una ventana al diálogo y nos debe provocar la reflexión, y en este caso, me ha provocado un debate interno por el que me cuestiono sosegadamente las necesidades y no-necesidades por las que nos movemos las personas. Partiendo de que la justicia debe asegurar las condiciones básicas de vivienda y trabajo digno a todos ciudadanos, me pregunto: ¿Qué es lo necesario? ¿Es necesaria la celebración, la fiesta, las vacaciones, los amigos, el arte, la familia, la cultura, la belleza...es necesario el amor?

Desde el punto de vista natural somos seres vivos y para nosotros es estrictamente necesario el alimento para garantizar la supervivencia del individuo y es necesaria la sexualidad para garantizar la perpetuación de especie, sin embargo, basta mirar un poco más hacia dentro para conocernos más allá de la piel y descubrirnos. Somos seres humanos de relación con un potencial espiritual y una riqueza interior incalculables, que se expanden hacia fuera irremediablemente. Necesitamos- más que todo lo demás- crear, gozar, expresar y compartir, o lo que es lo mismo, celebrar nuestra identidad de pueblo y nuestra cultura.

Definitivamente, estoy convencida, es justo y necesario que hayamos celebrado así nuestras fiestas. La plenitud de nuestras vidas no circula en el terreno de lo necesario, sino en la abundancia del ser, y es también por ese territorio por donde se alcanza la felicidad. En las cosas importantes de la vida hay que ser magnánimos, en las demás, ajustemos presupuestos; y si no, que les pregunten a los artistas, los cuales abundan en Elche, y cuyos objetos de trabajo son todos los elementos de la vida menos los estrictamente necesarios.

¿Acaso no te corre por las venas / la pólvora que explota por el cielo, / acaso no es su noche tu consuelo?

¿Acaso no se encienden las estrellas / la luz , el fuego, el aire , las palmeras...?

¿Acaso no es el ruido un gran escudo / que atrapa las tristezas y las penas?

¿Acaso no se enciende la esperanza / en cada encendimiento y explosión?

Así como se prende un corazón / al ver la luz en plena madrugada.

¿Acaso no te explota la emoción / cuando empiezan a bailar nuestras / campanas?

Y al abrirse las puertas de este cielo, / contemplando por el aire tu figura / tan blanca, transparente, tierna y pura, / el pueblo de Elche vibra por entero; / ¡La Princesa de la Tierra sube al cielo!

Y cuando llega la hora, / aproximada su cabeza a la corona / repleta del divino resplandor, / estalla en el pecho la emoción.