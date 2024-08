Aislados en La Marina en plena temporada alta

«Venía buscando esa desconexión que todos necesitamos en verano, pero esto ya es inaudito», aseguraba Rosa Henarejos en la terraza de un conocido restaurante de La Marina. Ella, natural de Madrid, es una de los miles de afectados por una avería en las antenas de telefonía de la pedanía ilicitana, que desde el lunes dan más fallos que aciertos y que está impidiendo la normal comunicación, por otro lado muy necesaria en estos tiempos. «Dependemos de los teléfonos móviles y de los ordenadores. Ya lo hacemos todo a través de ellos», apuntaba la alcaldesa pedánea, Mari Carmen Candela, que no sólo mostraba su indignación por el problema, sino también por las largas que le había dado su compañía sobre el mismo.

Un móvil sin cobertura este miércoles en La Marina / Áxel Álvarez

Sin mensajes

«No han sabido decirme ni qué pasa ni cuánto tiempo va a durar esta situación, pero llevamos lunes, martes y miércoles sin poder comunicarnos. Yo de hecho he tenido que ir dos veces a Elche para realizar gestiones municipales porque no me funciona el teléfono, pero no es sólo un problema con las llamadas. No me van tampoco los mensajes ni internet y, cuando llego a casa, empiezan a llegarme numerosos avisos», añade la responsable municipal, que insiste en que «los operarios a los que llamo me atienden muy amablemente pero nadie me dice qué pasa». Sí ha obtenido una respuesta con algo más de concreción María Gallego, gerente del restaurante Galicia, en la playa de El Pinet. Muestra un parte de incidencia en el que se detalla que el martes por la tarde el técnico estaba «en camino». Y más cosas...

Desde el lunes

En el documento de la empresa telefónica se reconoce que el servicio está «interrumpido» desde la tarde del lunes y que, atención, la fecha en la que tienen previsto que finalice la incidencia es el día 29, es decir, este jueves, también por la tarde. Pero los afectados podrían estar de suerte, ya que ayer, casi a las siete de la tarde, se produjo el esperado «milagro»: «La cobertura ha vuelto», se mandaban por Whatsapp unos a otros. La noticia corría de terminal en terminal. Pero cuidado, que «igual no ha vuelto para quedarse», contestaban los más pesimistas.

Siempre con mal servicio

Entre los de la corriente de los agoreros hay muchos vecinos naturales del pueblo. Como la propietaria del restaurante El Parador de Feliciano, que considera que el problema es crónico. «Haya o no caída de la red estos días, para nosotros no hay gran diferencia -apunta Marga-, porque aquí la cobertura está lo siguiente a fatal. En el salón interior casi nunca puedo cobrar con el datáfono. He de salir fuera porque nunca hay cobertura y tengo contratado 1 GB -con una de las compañías más conocidas-. Los correos electrónicos casi no entran tampoco. Tenemos 3G y no funciona. Te pones justo al lado del aparato de wifi y aún así es complicado. Es un desastre continuo el que sufrimos durante todo el año los vecinos».

Las viviendas situadas en primera línea en la playa de El Pinet. / Áxel Álvarez

Datáfonos

María Gallego, con su negocio en la playa, reconoce que ha tenido suerte de que «sí me funcionara el datáfono y el teléfono fijo», con los que ha podido ir trabajando, «pero los móviles llevan tres días sin cobertura». El caso de la pizzería San Francisco es distinto y sus camareros tienen «serios problemas para recoger pedidos y para cobrar. Es una lotería. Hacemos apuestas. Y el problema es que casi nadie sale ya de casa con dinero en efectivo», exponen. Lo mismo ocurre en el supermercado o en la panadería. «Mucha gente se ha tenido que dejar la bolsa de la compra en una tienda e ir a buscar el dinero de siempre para poder pagar. Algunos comercios o restaurantes lo tienen todo conectado, incluso la caja registradora. Está siendo un verdadero problema», expresa la alcaldesa pedánea.

Temporada alta

Y todo esto ocurre en plena temporada alta. Finales de agosto. «Aquí todavía estamos a tope hasta al menos la primera semana de septiembre», asume Candela, que insiste en que «lo peor es que los responsables de las empresas no te dan ninguna explicación sobre lo que está ocurriendo».

En la pedanía ilicitana, donde en estos meses se quintuplica -o más- la población, nadie se explica cómo se puede tener una incidencia de tres días -a fecha del miércoles-. El servicio «siempre ha sido un desastre de forma generalizada en La Marina. Todos lo sufrimos», insiste Marga.

Causa desconocida

El lunes, algunos veteranos del lugar aludían al fuerte viento de Levante que se había iniciado al mediodía como causa de la caída del servicio. Cuando no hay respuestas, cualquier hipótesis es buena. Este periódico se ponía ayer en contacto con tres de las compañías punteras en España y no tenían una explicación para la situación que se estaba produciendo. «Estamos aislados, desconectados, olvidados», aportaba al debate un vecino de este núcleo poblacional que tiene una estación base principal para las antenas de las diferentes compañías -la de la imagen-.

Indescifrable

La causa de la avería es indescifrable: «Energía_AC», concreta el comunicado de una de las compañías de telefonía. Eso sí, se indica que tienen una «estación con caída sin gestión con el equipo de TX», otra expresión de lo más críptica. El equipo afectado es el «VAL6401», denominación que debe aludir a la antena principal que está instalada en la pedanía ilicitana. Demasiados tecnicismos, incluso para los entendidos. Al final, «las compañías nos van a cobrar igual las facturas», concluía el realista del grupo desde La Marina.

