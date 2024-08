Enésima petición del PSOE de Elche al PP para que convoque la mesa del plan Edificant

El PSOE de Elche no se cansa de las negativas del PP y ha vuelto a pedir una reunión de la mesa del Plan Edificant sobre las infraestructuras educativas de la ciudad. Lleva un año solicitando una cita para la puesta en común de los proyectos constructivos para los centros educativos de la ciudad pero, según la concejala socialista María José Martínez, el gobierno municipal del bipartito -populares y VOX- sigue negándose. Y la solicitud se ha hecho formalmente hasta en tres ocasiones -pocas más son posibles cuando el cambio del gobierno municipal se produjo el verano pasado. Los socialistas quieren conocer el estado de los proyectos puestos en marcha y hacer propuestas sobre los mismos o sobre otros futuros planes. Ahora, en la oposición, aseguran no conocer nada sobre iniciativas y obras que ellos mismos iniciaron, por lo que aseveran estar "preocupados".

La edil María José Martínez ha vuelto a pedir -en julio ya lo hizo específicamente- la convocatoria de la Mesa de Edificant para el mes de septiembre, ante el inicio de curso escolar “con el objetivo de hablar del Plan Edificant, hacer seguimiento de las actuaciones que se están realizando o se van a desarrollar y hacer propuestas de nuevas infraestructuras educativas que requieren de mejoras”. Martínez ha desvelado que el equipo de gobierno ha contestado negativamente a la primera petición que se realizó el 10 de julio. “No quieren convocar la Mesa de Edificant, se niegan a dar la información detallada de los proyectos que se están llevando a cabo, todos hechos por el PSOE, y se niegan a que podamos hacer propuestas de mejora o de proyectos nuevos y sinceramente, no entendemos a qué se debe esta negativa a ser transparentes”, expone Martínez.

Imagen de archivo de las obras en el colegio de Las Bayas dentro del plan Edificant / ÁXEL ÁLVAREZ

"El PP sí pedía reuniones desde la oposición"

La socialista ha mostrado la preocupación de su partido y grupo municipal ante la negativa del PP y VOX de hablar concretamente de Edificant, “lo que evidencia que no solo no quieren dar información sobre este plan, sino que no tienen ni ideas ni propuestas nuevas de futuro”. La edil ha recordado que, estando el PP en la oposición, “sí que pedía las convocatorias de la Mesa de Edificant y nosotros las convocábamos y ofrecíamos todo lujo de detalles. Ahora, una vez en el sillón del gobierno, hacen lo contrario de lo que nos exigían. Eso es el PP de Elche”.

El PSOE pidió hace un año la convocatoria de la Mesa de Edificant en un pleno y al no convocarse, en octubre de 2023 volvió a solicitarla para hacer seguimiento de los proyectos. El pasado 10 de julio volvió a solicitar la convocatoria de la mesa y, tras la negativa del gobierno municipal, “insistimos en que se convoque para el mes de septiembre porque el Plan Edificant es un buen programa, se ha demostrado que funciona, nosotros lo hemos desarrollado en estos últimos 8 años y el gobierno está viviendo de las rentas que les hemos dejado. Pero queremos conocer el detalle de los proyectos y realizar propuestas. La comunidad educativa también lo agradecería”.