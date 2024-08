El bipartito acelera con los 382 nuevos nichos ante el déficit endémico en Elche

Elche no tiene donde enterrar a sus muertos. El déficit, endémico ya, se puede apreciar en las continuas quejas de vecinos que tienen que llevar a sus familiares a nichos provisionales porque no hay huecos a la venta. También es visible en la nueva «isla» construida en el perímetro del Cementerio Nuevo o de San Agantángelo. Cerca de la entrada principal, el bipartito ha edificado un complejo con 32 nichos habilitados hace escasos días. Más de la mitad ya están ocupados. Y los siguientes no llegarán antes de ocho meses, el tiempo estipulado en la licitación de las nuevas 382 tumbas que el Ayuntamiento proyecta también para la zona perimetral.

«Antes de que finalice septiembre comenzarán las obras, que se van a licitar a primeros de mes», asegura el concejal de Servicios Públicos, Claudio Guilabert. El edil reconoce el problema. «Es un compromiso de este Gobierno poner solución al déficit de nichos. Y lo estamos demostrando. Primero con los 32 nichos ya puestos a disposición. Era una medida urgente que debíamos adoptar a corto plazo. Después con los casi 400 que habilitaremos a medio plazo. Y a continuación, a largo plazo, con los 2.000 nuevos que vamos a presupuestar en 2025», explica.

En total, el Gobierno municipal de PP y Vox tiene previsto habilitar 2.414 nuevas tumbas en su mandato. ¿Terminará esto con el problema? No. Guilabert asume que «estas medidas servirán para que el Ayuntamiento pueda estar más desahogado durante un año y medio o dos años para prepararse para lo que tiene que ser la ampliación del Cementerio Nuevo» por el lado que mira al noroeste desde la entrada principal.

Nuevos nichos presentados hoy en el cementerio nuevo de Elche / INFORMACIÓN

Culpables

¿Cómo se ha llegado a esta situación? Para Guilabert, el culpable tiene nombre y apellidos: Héctor Díez, anterior edil de Cementerios y actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Elche, «que no pasaba por su concejalía. Lo que no puede ser es que no se planificara ni a corto, ni a medio ni a largo plazo y que ahora sea él quien venga a pedir explicaciones y a criticar nuestra gestión, cuando es su responsabilidad. Se debería haber trabajado de forma preventiva. Máxime después de la pandemia, cuando desgraciadamente se ocuparon muchos nichos».

Para que se vea el compromiso del actual Gobierno municipal basta con acudir a los datos, según asegura Guilabert, que cifra en 40.000 euros el coste de los 32 nichos nuevos, en otro tanto la reforma de fontanería que se ha llevado a cabo, y en un millón de euros el proyecto para habilitar los futuros 382 lugares de enterramiento. Además, el concejal adelantaba que se van a construir dos escaleras y un osario en el Cementerio Viejo, el de la Virgen de la Asunción, donde también está programado instalar la iluminación para evitar los frecuentes actos vandálicos que se producen. Esas actuaciones superan los 100.000 euros. Por otro parte, todavía sin presupuestar están los 2.000 nichos -la mayoría en el recinto nuevo pero también algunos en dos manzanas del viejo- y los trabajos de asfaltado en la calle principal del camposanto de Peña de las Águilas. También se aspira a atender las demandas de vecinos con respecto a contar con más bancos y arbolado.

Punto de visita turística

El edil responsable de los cementerios municipales destacó ayer el atractivo del camposanto dedicado a la Asunción. «Al igual que el de París o el de Madrid, podría ser un atractivo para su visita. Entre nuestros objetivos está el de rehabilitarlo porque muchas de las tumbas tienen un gran valor arquitectónico y escultural, además de las personalidades que están enterradas en el recinto. Queremos hacer un esfuerzo para que sea una referencia», resaltaba Guilabert.

