El cuponazo del viernes ha tocado en estas seis ciudades de la provincia

El Cuponazo de la ONCE ha repartido 240.000 euros en la provincia de Alicante, en 6 cupones premiados con 40.000 euros cada uno, en el sorteo del viernes, 30 de agosto, repartidos en distintas localidades de la provincia de Alicante, según ha dado a conocer este lunes la Organización Nacional de Ciegos de España a través de un comunicado. El número agraciado ha sido el 75713 y la serie 098. En Villajoyosa, la vendedora de la ONCE Beatriz Vilurta Montero es quien llevó la suerte a esa localidad con estos 40.000 euros del Cuponazo del viernes, 30 de agosto, que ha repartido entre uno de sus clientes habituales, desde su punto de venta en la C/ Carles Llorca i Baus (Ambulatorio) por el Terminal de Punto de Venta ( TPV). Beatriz es vendedora de la ONCE desde febrero de 2003, y está adscrita a la Agencia de la ONCE en Benidorm.

En Orihuela, el vendedor de la ONCE José Julián Simón Sánchez es quien ha repartido un premio de 40.000 euros del Cuponazo de viernes, 30 de agosto, desde su punto de venta en C/Duque de Tamames, Marqués de Molins, José Ávila y País Valenciano. José Julián es vendedor de la ONCE desde diciembre de 2016 adscrito a la Agencia de la ONCE en Orihuela.

Una vendedora del cupón de la ONCE / INFORMACION

En Redován, la vendedora de la ONCE, Begoña Medina Carmona es quien llevó la suerte a esa localidad con estos 40.000 euros del Cuponazo del viernes, 30 de agosto, que ha repartido entre uno de sus clientes habituales, desde su punto de venta en el Hiperber. Begoña es vendedora de la ONCE desde julio de 2021, y está adscrita a la Agencia de la ONCE en Orihuela.

ONCE

En Crevillent, la vendedora afiliada de la ONCE, María Josefa Juan Coll es quien ha repartido estos 40.000 euros del Cuponazo del viernes, 30 de agosto, entre unos de sus clientes habituales desde su punto de venta en Avenida de Madrid, 19 por el Terminal de Punto de Venta (TPV). María Josefa es vendedora de la ONCE desde abril de 2001 adscrita a la Agencia de la ONCE en Elche.

En la pedanía de Torrellano, en Elche, el vendedor de la ONCE, Alfonso Francisco Uceda Blanquer ha repartido 40.000 euros del Cuponazo del viernes 30 de agosto, desde su punto de venta en Plaza San Crispín por el Terminal de Punto de Venta (TPV). Alfonso es vendedor de la ONCE desde marzo de 2021 adscrito a la Agencia de la ONCE en Elche.

En Alcoy, el vendedor de la ONCE, Álvaro Zamora Peña es quien ha repartido estos 40.000 euros del Cuponazo del viernes, 30 de agosto, entre unos de sus clientes habituales desde su punto de venta en Mercadona. Álvaro es vendedor de la ONCE desde enero del 2024 adscrito a la Agencia de la ONCE en Alcoy.