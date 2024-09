Elche rechaza taxis de fuera en el aeropuerto y el Consell convoca una cumbre por las colas

De área de prestación conjunta entre Elche y Alicante, de manera que los taxis de la capital de la provincia, incluso de otros municipios, puedan también operar en el aeropuerto y, con ello, evitar esa desagradable imagen de colas de pasajeros en temporada alta, ni hablar. Así de tajante se mostró el alcalde ilicitano, Pablo Ruz, este lunes, coincidiendo con el desayuno informativo con el que daba por estrenado el nuevo curso político, flanqueado por su socia de gobierno, Aurora Rodil, de Vox. Para el regidor, la solución pasa por las 24 nuevas licencias y por las empresas de VTC.

Taxis en el aeropuerto. / Áxel Álvarez

Tajante

«Desde luego, lo que Elche nunca va a hacer es abrir al área de prestación conjunta el aeropuerto, que está en nuestro término municipal. Ahí no hay debate», dijo Ruz de forma tajante. De este modo, contestaba a la pregunta de qué planes tenía el bipartito de PP y Vox de cara poner solución a la falta de taxis en el aeropuerto de Alicante-Elche.

Para el alcalde, de momento, la salida pasa por las 24 nuevas licencias que, a priori, y después de varios retrasos, sostiene que se van a poner en marcha en breve. «No tenemos autonomía completa, ni reducida, ni media. Estas 24 licencias que estaban pendientes las activamos nosotros, pero se ha tardado un año, y eso da buena cuenta de esta burocracia que a veces es asfixiante».

Uber

Apuntó a las 24 nuevas licencias, pero también a la incorporación de Uber al inicio de este verano al aeropuerto y al casco urbano de Elche. Hasta el extremo de que añadió que «hay más empresas de transporte, y en ello estamos». Por tanto, no renuncia a la entrada de Cabify , con quien en teoría se alcanzó un principio de acuerdo hace unos meses, y que, en cualquier caso, se hizo con el concurso licitado por Aena para contar con cuatro puntos de recogida en el aeródromo.

Una parada de taxi en el centro de Elche. / Áxel Álvarez

Sin colisión

«Muchos decían que la llegada de Uber iba a colisionar con el servicio, y de colisión nada. Se ha demostrado incluso que es necesaria mayor apertura, incluso a otras empresas, que veremos si se puede hacer y en qué condiciones, porque el servicio en Elche es muy demandado, y más con el aeropuerto», señaló el alcalde, que también afirmó que no se renuncia a las licencias estacionales.

Reunión

De momento, a finales de esta misma semana está prevista la reunión que se anunció el pasado 21 de agosto entre la Dirección General de Transportes, Aena y el Ayuntamiento de Elche, en la que el objetivo es analizar con datos en la mano cómo ha ido el verano. A partir de ahí, la intención del responsable autonómico de Transportes, Manuel Ríos, es convocar una gran mesa de negociación, en la que tendrán participación todas las partes, para empezar a trabajar en soluciones que puedan estar operativas en 2025.

Taxis en el aeropuerto de Alicante-Elche este verano. / Áxel Álvarez

Sin «apriorismos»

Ríos, en este sentido, manifestó que lo que se busca es huir de «apriorismos» y ver qué medidas se han adoptado en aeropuertos similares al de Alicante-Elche en cuanto a las condiciones y condicionantes, entre los que citó València, Sevilla, Málaga o El Prat. «De lo que se trata es de ver cómo lo han hecho otros y si les ha salido bien, y entonces ver si eso sirve para tratar de dar el mejor servicio aquí», avanzó Manuel Ríos.

Todos sentados

En cuanto a los participantes, de momento no dio muchos datos de quiénes pueden estar. «Quiero que estemos sentados todos», se limitó a decir. No obstante, en el primer encuentro que convocó el pasado mes de junio no sólo estuvo Elche, también Alicante, lo que podría dar alguna pista de hacia adónde puede ir esa mesa.

Sea como fuere, tanto Manuel Ríos como Pablo Ruz incidieron en que este verano ha sido menos «complejo» que el anterior, algo que el director general de Transportes atribuyó al refuerzo de las líneas de autobuses.

Pasajeros aguardando a que aparezca un taxi este verano. / Información

Licencias estacionales

En este contexto, los otros grandes protagonistas de toda historia, los taxistas de Elche, también aprovecharon este lunes para dar un paso al frente y tomar la palabra por boca de la junta directiva de la Asociación de Empresarios de Auto Taxis Elche, la organización mayoritaria de la ciudad con 178 asociados, lo que supone el 85% del sector. Lo hicieron para plantear su solución para afrontar la alta demanda de servicios en los meses estivales. Una propuesta que, para los profesionales del taxi, pasa por las licencias estacionales, con vigencia sólo en los meses de verano, de manera que habría más vehículos para poder atender a los usuarios en el aeropuerto y en el resto del término municipal ilicitano.

Reforma legislativa

No en vano, los taxistas recuerdan que en junio ya plantearon la modificación de la Ley del Taxi de la Comunidad Valenciana para que puedan darse estas autorizaciones coincidiendo con la temporada alta. Una demanda a la que también apelan desde otros municipios, como Torrevieja sin ir más lejos, donde la mayor afluencia de visitantes durante los meses de verano hace que el sector no pueda cubrir toda la demanda. «El Ayuntamiento de Elche nos están apoyando totalmente en esta iniciativa -la de las licencias temporales- y, conjuntamente con la adjudicación de 24 nuevas licencias, vamos a poder afrontar el proyecto del taxi para mejorar el servicio en temporada alta», comentaron desde la patronal de los taxistas, conscientes de la importancia del bipartito en un asunto como éste que depende de la presión que se haga en las Cortes Valencianas.

Pasajeros en el aeropuerto, en una imagen de archivo. / Alex Domínguez

Más conductores

Ahora bien, como paso previo, consideran que es necesario que haya más conductores, y en eso es en lo que elevan la presión sobre el equipo de gobierno. «El pasado 11 de marzo de 2024, se registró un apremio sobre una nueva convocatoria para la realización de una prueba acreditativa de capacitación profesional para la prestación del servicio de Auto-Taxi Elche, ya que la última se realizó hace más de un año, el 17 de julio de 2023. Finalmente, el 6 de mayo de este año se publicaron las bases para esa convocatoria y se entregaron las solicitudes. A casi cuatro meses desde la fecha de publicación, todavía no se ha realizado la prueba acreditativa, por lo que suponemos que a la mayoría de personas inscritas ya no les interesa realizar la prueba, sea porque han encontrado trabajo o porque no quieren», argumentan desde la asociación mayoritaria en Elche.

Necesarias

Estiman que esas pruebas son necesarias para cubrir las nuevas licencias, pero también las autorizaciones temporales si finalmente se implantan y, con ello, dar respuesta a la demanda el próximo verano.

Sin taxis en la parada de autobuses de Elche. / Álex Domínguez

Incidencias

Todo esto se produce después de que este verano se hayan vuelto a repetir las ya desgraciadamente clásicas imágenes de colas de pasajeros esperando para tomar un taxi, sobre todo de madrugada, cuando en ocasiones se juntan varios vuelos retrasados, pero también a plena luz, sobre todo a mediodía. En total, Transportes tiene cuantificadas entre julio y los primeros 20 días de agosto una treintena de incidencias con colas importantes, según los datos que dio recientemente.

