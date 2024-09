Díez: “Ruz no puede estar en lo divino y ornamental mientras sube la vivienda y el coste del inicio de curso”

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Héctor Díez, ha comparecido hoy en rueda de prensa para proponer, en el inicio de curso político, como ayer ya hiciera Compromís, varias propuestas para el municipio. “Frente a un alcalde y un ayuntamiento centrados en lo ornamental y lo divino, la alternativa que habla de las cuestiones que preocupan a la mayoría de los ilicitanos es el PSOE de Elche”. Díez ha manifestado que, ante un PP sin proyecto de ciudad y alejado de las dificultades diarias de la ciudadanía, “el PSOE lanza tres grandes propuestas para Elche”.

La primera medida que se propone es un Plan Municipal de Apoyo al inicio de curso escolar, ligado a la compra de ese material en el comercio local de proximidad. “Más de 30.000 familias inician el curso escolar el lunes con un incremento del coste del material del 13% más con respecto al año anterior y este alcalde no piensa en ellos. Llevamos un año reclamando este tipo de ayudas y Pablo Ruz mira hacia otro lado. Gasta en farolas y flores, pero no en contribuir ayudando a las familias en la cuesta de septiembre”. Díez ha señalado grosso modo que se podría dar un cheque de unos 50 euros, como ya hacen otros municipios como Gandía, para gastar en el comercio local.

Compra de vivienda

La segunda propuesta gira en torno a la vivienda. Los precios de compra de vivienda están por las nubes (1.400 euros/metros cuadrados, un 10% más) y los pisos en alquiler son escasos con un previo medio de unos 800 euros/mes. Y los proyectos de vivienda pública que hay en marcha en Travalón y Palmerales, son los que dejó el PSOE en distintas fases de tramitación.

Otra medida del PSOE es un programa local de vivienda bajo el paraguas de cuatro premisas: ayudas al alquiler, al pago del IBI, a la rehabilitación y a la construcción de vivienda pública a través de PIMESA.

“Proponemos un Plan Municipal de Vivienda que gire en torno a cuatro ejes: ayudas al pago del IBI, incrementando las ayudas y los criterios para que llegue a más gente; ayudas para el pago del alquiler; las ayudas a la rehabilitación de vivienda y la construcción de vivienda pública a través de PIMESA”.

Políticas públicas

Y la tercera pata de estas propuestas se basa en la integración social y la convivencia. “A las personas que llegan a Elche a desarrollar su proyecto de vida no se les expulsa, ni se les criminaliza, se les integra con políticas públicas”. Por ello, Díez lanza la propuesta de un Plan Municipal de Integración y Convivencia en barrios y pedanías, con foco es Carrús, a través de programas y desde todas las áreas municipales trabajando desde la transversalidad y con los colectivos.

El edil socialista pide a Ruz que convoque el Debate del Estado del Municipio y que reúna al Consejo Social y Económico de la ciudad.

Convocatoria del DEM

Para hablar de todo ello, Héctor Díez ha solicitado al alcalde que convoque “ya el Debate del Estado del Municipio, para que gobierno y oposición dialoguemos, hablemos de Elche, de sus problemas y pongamos propuestas encima de la mesa”.

Díez plantea un proyecto municipal de Integración y Convivencia en barrios y pedanías que se trabaje transversalmente entre todas las concejalías y colectivos.

Respecto al anuncio realizado ayer por Pablo Ruz de convocar a la sociedad civil para hablar de proyecto de ciudad, Díez ha señalado que ello demuestra “que 15 meses después Pablo Ruz no tiene una idea de proyecto de ciudad. Lo que le pedimos nosotros es que no se invente cosas y que convoque al Consejo Social y Económico, recientemente reformado y ampliado y que es el órgano donde están representados entidades de índoles social y económica, sindicatos y partidos políticos y que no convoca en un año”.

