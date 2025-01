PP y Vox ensalzan en Elche la cruz en la reapertura del Paseo de Germanías como Jardín de la Concordia

El Paseo de Germanías de Elche ha pasado a llamarse definitivamente Jardín de la Concordia después de un acto de inauguración como el de este jueves en el que el equipo de gobierno de PP y Vox se centró en homenajear a los impulsores de la Democracia y, particularmente, en lanzar proclamas en defensa de la cruz de origen franquista para incidir en que es un «símbolo de unión» y que representa el «abrazo abierto» de todos los ilicitanos.

La cita estuvo repleta de contrastes ya que a pesar de homenajearse a Adolfo Suárez como primer presidente del Gobierno de la Democracia, con la presencia de su hijo Adolfo Suárez Illana, así como al primer alcalde tras la Transición, el socialista Ramón Pastor, no acudieron al evento ninguno de los últimos cuatro alcaldes socialistas ni los ediles del PSOE y Compromís. Y no lo hicieron particularmente por este recuerdo a ambas figuras políticas si no en oposición a los planes del Ejecutivo de mantener la Cruz de los Caídos. Los sindicatos CC OO y UGT también avisaron horas antes de la celebración que se desmarcaban denunciando incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica por mantener el monumento que se levantó en 1944 durante la dictadura franquista.

Así ha sido la inauguración del nuevo Paseo de Germanías en Elche / Áxel Álvarez

Críticas

A pesar de las críticas sobre el proyecto, que se alejó de los planes del anterior bipartito de PSOE y Compromís de retirar la cruz, el acto se celebró sin intentos de boicot y según datos de la Policía Local pasaron ayer por la tarde por el enclave más de un millar de personas.

En la primera parte del acto institucional se descubrió un monolito con la silueta de Ramón Pastor. El alcalde, Pablo Ruz, tuvo palabras de elogio para la figura del exregidor socialista «por hacer un Elche mejor» e indicó que el reconocimiento del gobierno «lo hacemos con los brazos abiertos».

Posiciones

Gloria Pastor, una de las hijas del exalcalde, hizo de portavoz de la familia y, emocionada, agradeció que 25 años después de su fallecimiento «Elche guarde un respeto a la figura de mi padre» pese a hacerlo «en un marco un tanto complicado», en referencia a las vueltas que ha dado el proyecto del paseo. Señaló que tanto su progenitor en el plano local como Suárez «fueron personalidades de diferentes posiciones que construyeron puentes y ayudaron a levantar la sociedad que conocemos». Illana reiteró que pese a ser del PP había querido acudir a Elche para rendir un tributo «con el corazón a un hombre del PSOE» y por ello defendió que precisamente se estaba haciendo un tributo a la concordia. Defendió que no se puede evocar la Transición dentro de la nostalgia y terminó haciendo un repaso histórico incluso por la Constitución de 1876 para defender el valor que tiene la Carta Magna de 1978.

Cristo Rey

Ya en la segunda parte a espaldas de la cruz Ruz señaló que se ha transformado la confrontación «en un espacio en el que cabemos todos». Aurora Rodil como socia de gobierno calificó la jornada como una «victoria del bien sobre el mal» y reprobó a quienes han intentado derribar este símbolo. La portavoz de Vox, encomendándose incluso a Cristo Rey, incidió en que la cruz tiene un sentido religioso y que ahora lucía «tranquila e iluminada» tras haber sido «foco de las iras y ni se la respetaba como valor arquitectónico».