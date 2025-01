Agotadas en 27 minutos las 6.000 sillas para la Cabalgata de Elche por vía online

Sólo han hecho falta 27 minutos para poner el cartel de agotado. El Ayuntamiento de Elche vendió online este jueves en menos de media hora las 6.000 sillas para la Cabalgata de Reyes. La plataforma VivaTicket, antigua Instanticket.com, registró multitud de peticiones desde primera hora de la mañana y todos los tramos habilitados en la ciudad se completaron rápidamente nada más pasar de las 9 horas como suele ser habitual por estas fechas.

Compra presencial

A los interesados que se han quedado a las puertas sólo les queda la opción de probar suertes este viernes, 3 de enero, para hacerse con los tickets de forma presencial en las casetas del Paseo de la Estación y la Plaza dels Algeps (Chimeneas), que abrirán a partir de las 9.

La edil de Festejos, Inma Mora, ha explicado hoy que pese a la avalancha de ilicitanos pretendiendo hacer la reserva no se han producido incidentes ya que el sistema virtual no ha llegado a colapsar. Eso sí, infinidad de usuarios han tenido que esperar varios minutos desde el móvil para efectuar la reserva, ya que muchos al ver que la compra no avanzaba refrescaban la página y les salía la petición a cola, con lo que recomiendan desde Festejos no dar este paso.

Reservadas antes de tiempo

En esta primera franja del día ya se veían los nueve sectores y 36 tramos marcados en rojo en la web. Si bien, hay usuarios que incluso antes de Nochevieja entraron a la página web por curiosidad, antes de que se abriese la venta, y ya comprobaron que había sectores completados desde la calle Mario Pastor Sempere a Antonio García Torres. A este respecto desde la concejalía explican que el sistema bloqueó la zona donde se habilitará el tramo azul para personas con espectro autista ya que estas localidades sólo se alquilarán de forma presencial. Del mismo modo el Ejecutivo local explica que también había unas 30 sillas reservadas desde la concejalía de Acción Social para personas con diversidad funcional.

Tramo de sillas agotado (en gris) antes de comenzar la venta este 2 de enero, según capturas facilitadas por vecinos / INFORMACIÓN

Venta física

Los puntos de venta presenciales estarán abiertos mañana de 9 a 14 y de 17.30 a 21 horas. En ediciones anteriores podía comprobarse que desde las seis de la mañana ya hay gente aguardando para hacerse con los asientos, que tendrán como en 2024 un precio de 1,50 euros y se venderán un máximo de diez localidades por persona. Mora recuerda que cada punto de venta está fijado para unas zonas concretas de la ciudad. Es decir, quienes compren en el Paseo de la Estación dispondrán de los viales Reina Victoria, Corredera, Plaça de Baix, Puente Ortices y Maestro Albéniz hasta el lugar de la adoración junto al Palacio de Altamira.

Por otro lado, aquellos que opten por ir a las Chimeneas a hacer la reserva adquirirán las localidades correspondientes a avenida de Novelda, Jorge Juan y el tramo azul.

Recorrido

El recorrido de la Cabalgata partirá este 5 de enero a las 18 horas desde el parque Pedro Zerolo y atravesará avenida de Novelda, Jorge Juan, para doblar por Reina Victoria, Puente de Canalejas, Plaça de Baix y terminar a las puertas del Palacio de Altamira, donde se recibirá a los niños. Por segundo año continuará el tramo azul, sin sonido, y destinado a personas que tengan algún tipo de discapacidad intelectual o de espectro autista a quienes los ruidos y estímulos pueden estresarles, que estará ubicado en la calle Jorge Juan, en concreto desde el centro de salud de San Fermín hasta el cruce con Vicente Blasco Ibáñez.