Los 21 gritos de la Dama de Elche

Cuando a primera vista uno contempla alguno de los cuadros del pintor ilicitano Pedro Antonio Vicente se le puede venir a la mente aquella obra icónica de El Grito de Edvard Munch, y cierto es que su nueva exposición en Elche está ciertamente inspirada en el trabajo del artista noruego, pero salvando las distancias y con un estilo muy particular porque pone el foco en uno de los iconos más ilicitanos. El grito de la Dama es el nombre de esta muestra en la que aparecen 21 cuadros expresionistas del busto íbero transmitiendo diferentes sentimientos, además de una serie de obras anteriores del artista local sobre molinos holandeses o representación de La Piedad de Van Gogh.

Horarios

La exposición puede visitarse en la capilla de la Orden Tercera Franciscana, en la Plaza Reyes Católicos, hasta el próximo 19 de enero de martes a sábado de 10 a 14 horas y de 15 a 18 horas mientras que el domingo el espacio está abierto a visitas de 10 a 14 horas. Como narra el propio autor, su trayectoria artística empezó hace dos décadas y los inicios «fueron muy duros» ya que debido a su discapacidad psíquica tuvo que aprender a pintar en un estado inconsciente, tenso y agresivo, lo que ha llevado a que algunos críticos observen esa tensión y fuerza de color en muchos de sus cuadros que se engloban dentro de la corriente neo post expresionista.

Recorrido por algunas de las obras expuestas en la Orden Tercera de Elche / José Navarro

En 2009 la primera representación

Los primeros trabajos de esta galería surgieron en 2009 y expresan el estado psicológico que en ese momento atravesaba el autor, traspasando del lienzo sensaciones como el miedo o la frustración. Hay quienes incluso le preguntan si usa espátula para dar vida a las creaciones, «pero no, es la tensión nerviosa que tengo al pintar, me relaja hacerlo y me destenso en los cuadros», explica.

Cada obra tiene un título y en 2021, en plena pandemia de coronavirus ideó la secuencia «Grito del covid», donde a través de cinco obras se puede apreciar a la Dama protegida con mascarilla sobre un cielo amarillento y grisáceo, entre las distintas combinaciones elegidas en la paleta de colores. Una de estas obras incluso fueron donadas al Ayuntamiento.

Apoyos

La exposición cuenta desde su inauguración el pasado 13 de diciembre con el respaldo de la Real Orden de la Dama y de la Cátedra de la Dama de Elche de la Universidad Miguel Hernández, que ayuda al pintor a expandir su trabajo gracias a la digitalización de las obras. Al menos hasta esta semana unas 640 personas ya habían pasado por la sala de exposiciones entre quienes se encontraban turistas yugoslavos, ucranianos y peruanos, que gracias a sus obras han conocido por primera vez qué representa la Dama de Elche en la ciudad ya que, a pesar de ser una pieza de valor universal, desconocían por completo la relevancia de esta joya ibérica que está expuesta en el Museo Arqueológico de Madrid (MAN).

El pintor ilicitano ha llegado a participar en más de una docena de exposiciones, individuales o colectivas, en varios puntos del país o por Europa como Francia o Alemania.