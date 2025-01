Las ventas de roscón suben hasta un 10% en Elche pese a dispararse las materias primas

El roscón sigue siendo el rey de los postres en los hogares tanto el 5 y 6 de enero. Pastelerías de Elche detectan que las reservas y ventas de este dulce típico se han incrementado esta campaña entre el 5 y el 10% y en parte lo achacan a que el hecho de que la Cabalgata sea domingo es un acicate para que las compras aumenten y se adelanten y contrarresten que no es un momento fácil para su producción, teniendo en cuenta que el sector viene acumulando años de subida en los precios de las materias primas como la mantequilla, el chocolate o el azúcar que en algunos casos hasta han duplicado su valor.

Esta situación ha repercutido en algunos obradores, donde han tenido irremediablemente que subir algún euro los roscones para que las cuentas les salgan, mientras que en otros hornos han optado por congelar los precios de 2024 para que no lo noten los clientes.

Fieles a la receta original

Tomás Beneyto, gerente de la panadería La Magdalena de Torrellano, narra que tuvieron que incrementar el precio del panettone, que cada vez va cogiendo más protagonismo en la Navidad, aunque han querido mantener el del roscón sin reducir la calidad de los ingredientes porque, insiste, la clave está en mantener la receta original de hace sesenta años de sus padres y no cambiar los proveedores cuando algo funciona. Si todo sigue según sus cálculos esperan vender esta campaña del orden de 1.800 a 1.900 roscones, un 5% más que la pasada campaña, lo que supone que tengan que disponer de gran infraestructura para prepararlos ya que el proceso es muy lento. El especialista señala que hay dos pasos fundamentales irrenunciables: ingredientes de alta calidad y fermentaciones muy lentas de hasta 48 horas en total, primero con la masa madre natural y después con la forma de roscón antes de que se añada la fruta escarchada y el azúcar y vaya al horno, todo cumpliendo unas temperaturas que no excedan de los trece grados.

Roscón terminado en el horno de la pedanía de Torrellano / Álex Domínguez

El normal sin relleno triunfa

Desde la confitería Castell, que está en activo desde 1967, cuentan que han preparado una producción próxima al millar de roscones y procuran mantenerse fieles a la receta original. Aunque en los últimos años ha ido ganando terreno el postre relleno de nata, crema pastelera, mousse o incluso esté ahora de moda el pistacho, siguen teniendo una gran clientela que busca el roscón sin relleno para mojarlo con chocolate. «Ahora parece que si no haces un roscón de galleta Lotus o caramelo eres un mindundi pero es un articulo muy tradicional y prefiero no desviarme demasiado», narra el maestro pastelero, que es consciente que se están imponiendo diferentes tendencias como incluir sabores como carrot cake, «pero creo que hay cosas que es mejor no tocar», refiere.

El pastelero Fran Castell agrega fruta escarchada a sus elaboraciones / INFORMACIÓN

El profesional indica que cuidan mucho la fórmula con masa madre y un delicado proceso de fermentación, y cada año están procurando reducir el nivel de azúcar para apostar por una pastelería más saludable sin perder el sabor gracias a edulcorantes naturales como la miel, que además contribuye a mantener húmedo el producto y que aguante más días.

Roscones en más lugares

El ilicitano reconoce que a diferencia de lo que se veía hace unos años cada vez la venta de roscones está más repartida entre un mayor número de establecimientos «ya que hay hasta turrones y panettones en las farmacias». Aún y así, está contento de que el teléfono no ha parado de sonar estos días para hacer encargos e incluso tienen pensado abrir este domingo por la tarde aprovechando el tirón del desfile. Eso sí, alerta de un incremento paulatino del precio en los últimos tiempos de ingredientes básicos como la mantequilla o la cobertura de chocolate, que cuestan prácticamente el doble en apenas un año, lo que les merma el margen de beneficio, que no han repercutido proporcionalmente el precio de los roscones. En su caso han subido ligeramente el coste del roscón mediano y grande.

Preparación de roscones en la panadería Lozano de Elche / INFORMACIÓN

Las sorpresas cada día son lo de menos

En cuanto a las sorpresas que van dentro, los pasteleros coinciden en que hubo temporadas en las que se «comían más la cabeza» para sorprender pero la apuesta actual se enfoca en el propio dulce y las figuritas, más allá del haba de la suerte, van enfocadas a niños y niñas con elementos de universos como el de Disney.

La repostería Lozano, donde se elabora más volumen de roscón en la ciudad, ha aumentado en un millar la tirada del pasado año alcanzando los 16.000 ejemplares, que se reparten también a tiendas y grandes superficies. Paralelamente también hacen bajo demanda roscones eróticos, que suelen tener más pase en fiestas como despedidas de soltero. Explican que para suministrar este dulce típico prepararon tras el puente de la Purísima la infraestructura al modo de producción manual. Explican que llevaban un lustro sin hacer subidas de precios y este año han tenido que incrementar algún euro las variedades rellenas como la de nata, trufa, cabello de ángel u oreo «para soportarlo», indica Marisol Lozano, consejera delegada.