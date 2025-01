Alquilar una vivienda en Elche es un 40 % más caro que hace tres años

«Misión Imposible». Así es como definen la situación los expertos en el mercado inmobiliario ilicitano. «Para alquilar habrá que llamar a Tom Cruise», bromea el cliente de una inmobiliara del centro de Elche, que ojea en un escaparate en busca de una de las más que escasas ofertas de alquiler. «Si es que se le pueden llamar ofertas, ahora para optar a un piso hay que optar a un casting», remarca. El precio de los arrendamientos de vivienda en la ciudad de las palmeras ha vuelto a subir. Si a principios del pasado 2022, un informe de Idealista.com advertía de un incremento del 13 %, y a primeros del 2023 era del 12,5 %, ahora es una nueva investigación del portal inmobiliario la que cifra en un 15 % la subida que se ha producido entre diciembre de 2023 y el mismo mes de 2024.

En sólo un año, el alquiler en Elche ha pasado a ser un 15 % más caro. Y si se suman las tres subidas desde el año negativo de la pandemia (sólo bajó un 0.4 % el precio), en la ciudad el arrendamiento es un 40 % más caro desde enero de 2022.

En el último ejercicio ha sido especialmente destacada la tendencia alcista del último trimestre, con variaciones mensuales del 1 % en octubre, del 1,7 en noviembre y del 3,5 % en diciembre.

Subidas en 10 meses

En 2024 sólo hubo dos meses, enero y abril, en el que los precios para alquilar vivienda descendieron ligeramente, un 0,6 y un 0,3 %, respectivamente. En el resto se dieron subidas porcentuales y en siete ocasiones estas aumentaron en al menos un punto o más. Además de diciembre, en julio se produjo un incremtno superior al 3 %, concretamente del 3,2.

El precio del metro cuadrado de alquiler en el núcleo urbano de Elche es actualmente, siempre según los datos que maneja Idealista.com, de unos 8 euros y medio, lo que significa que en la última década este indicador se ha doblado. En 2015, el metro cuadrado de alquiler estaba en torno a los 4 euros.

Y todas estas cifras tienen una traducción en caso reales como el de Ricardo. Vive solo, en un piso de 3 dormitorios junto a la Glorieta. Lleva allí desde 2019 y estaba cómodo. «Fijamos un precio para mí asequible. Hasta diciembre era de 525 euros. No necesito una vivienda tan grande pero me gustaba vivir en el centro y, pese a que la casa estaba casi vacía de mobiliario, firmamos un contrato en el que cada año se subiría atendiendo al IPC. El dueño no quería cumplir las condiciones. Hace unos días me dijo que este año me subía a 600 euros directamente y que el año que viene serían 700. Según él, el precio se había desactualizado y podría estar ganando hasta 900 euros si se lo alquila a tres estudiantes por habitaciones. Quería subírmelo un 25 % de golpe».

La venta de viviendas también ha subido los precios en un 30% desde la pandemia / ÁXEL ÁLVAREZ

700 euros en Altabix

Ahora, Ricardo ha buscado algo nuevo. Y ha tenido suerte. Tenía el perfil y las referencias adecuadas. Pero va a pagar ya los 700 euros, y no en el centro, en Altabix, «pero el piso está totalmente acondicionado, no como en el que estaba. El dueño podría haberlo reformado y adecuado; entonces sí hubiera aceptado el incremento».

Asun Vicente, asesora inmobiliaria en Varadero Asesores Inmobiliarios, asume que «el mercado del alquiler está imposible actualmente». Cuenta, lo que por desgracia es una realidad desde la pandemia: «Ahora hay una oferta de piso para alquilar y tienes 200 solicitudes, cuando es la aseguradora la que elige al perfil idóneo según sus criterios». Y los precios están desorbitados. Por ejemplo, 800 euros en el entorno de Poeta Miguel Hernández por un cuarto piso sin ascensor.

Precios de venta

Comprar vivienda en Elche también está complicado. Sobre todo por los precios. En el último año, la compra de pisos es un 11% más cara, según el estudio ya citado, que cifraba el incremento en el mismo porcentaje en 2023, cuando ya se venía de subidas del 7,5 y del 2,1 % en 2022 y 2021, respectivamente. El punto de inflexión, una vez más, estuvo en el año de pandemia, con una bajada de los precios del 1 %. En total, en los últimos cuatro años los pisos en el casco urbano ilicitano cuestan más de un 30% más caros de media.

En la ciudad, el precio del metro cuadrado ha llegado a 1.354 euros, cuando en diciembre de 2019 era de 999 euros y hace justo 10 años costaba 871, siempre según los datos que maneja Idealista.com.

La mayor demanda de la Comunidad

Elche es la ciudad grande de la Comunidad Valenciana donde más caro y complicado es alquilar. La demanda en el núcleo urbano ilicitano es de las mayores de España, aunque en el último año ha pasado del puesto 19 al actual 34. Sigue siendo el municipio de la provincia de Alicante donde existe más demanda de arrendamiento y a nivel autonómico sólo se ve superada por localidades de muchos menos habitantes, como Paterna, Burjassot y Torrent.

