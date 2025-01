Casualidades por Navidad: el voluntariado acerca Elche y Bilbao

El voluntario ilicitano Pedro Molina cuenta el sorpresivo encuentro con una mujer que residió en Elche cuando acudió a un evento solidario en Bilbao. A punto de cumplir los 17, el joven canaliza en Jesuitinas buena parte de su gran inquietud solidaria.

A Albert Einstein se le atribuyen frases que reflejaban su interés en los misterios del Universo como que «Las casualidades son la manera de Dios de permanecer anónimo» o que «Las coincidencias son el lenguaje secreto del Universo». Para otros, como Sigmund Freud, las casualidades no existen. Fuera o no fruto del azar, para el ilicitano Pedro Molina Maestre, estas Navidades han sido «muy especiales» por un encuentro que no esperaba.

Grupo Alcor de Jesuitinas

Y es que la vida tiene maneras curiosas de juntar caminos y, cuando menos te lo esperas, te sorprende con coincidencias asombrosas. Como la que le ocurrió a este joven, miembro de un grupo de voluntariado de la Fundación Jesuitinas, que desde Elche partió hacia Bilbao para pasar unos días junto a amigos que conoció en el Camino de Santiago. «Como los otros jóvenes también forman parte de un grupo Alcor de Jesuitinas, acudieron juntos a realizar una visita a una residencia de ancianos. Mi hijo estaba muy interesado en participar y lo hablamos con su coordinadora en Elche, que lo gestionó. Acudió junto a sus amigos para vivir una experiencia de la que no ha parado de hablar desde que llegó», explica su madre, Raquel Maestre.

Pedro Molina junto a la mujer con la que entabló amistad en Bilbao / INFORMACIÓN

«Este centro de mayores estaba cerca de Bilbao y comenzamos las actividades con manualidades. Hicimos una vela con los residentes, después jugamos al bingo y por último bajamos a dar un paseo, cada voluntario con una persona y, a mí, por casualidad, me tocó con Mari Carmen. Nos sentamos en un banco y, para romper el hielo y al ser algo especial en Bilbao, le dije que venía de Elche. Cuál fue mi sorpresa cuando me dijo que ella había vivido muchos años en nuestra ciudad», narra Pedro Molina, de 16 años.

Del tópico a la realidad

Al principio, «la verdad es que pensé que no era verdad, que me lo decía para que me sintiera bien». Ella le hablaba de tópicos ilicitanos, como la belleza de las palmeras, el buen clima que se disfruta en la ciudad. «Lo echaba mucho de menos». Pero pronto «me di cuenta de que era verdad, porque me situó su casa frente al Cementerio Viejo y me explicó que uno de sus hijos trabaja en Casablanca como director de un hotel, tras haber empezado desde lo más bajo en el Huerto del Cura cuando vivían en Elche».

Seguramente no todo es casualidad, porque Pedro Molina es un joven muy comprometido y es fácil verlo participar en acciones solidarias, como recientemente en los pueblos más afectados por la dana de Valencia. Allí acudió junto a sus padres, para descargar alimentos en un proyecto de Concienciate. En su colegio, Jesuitinas de Elche, es representante en el Consejo Escolar y miembro del Grupo Juvenil Cristiano Alcor. «Aquí suele realizar muchas actividades de voluntariado. La verdad es que Pedro tiene un carácter muy solidario. Desde niño. Y estamos muy contentos con él», explica su progenitora.

Taller de manualidades que realizaron junto a los mayores de la residencia de Bilbao en el grupo de voluntariado / INFORMACIÓN

Emoción gracias al voluntariado

Pedro Molina dejaba en Bilbao a una mujer prendada de poder volver a recordar la que fuera su cálida ciudad. En la que residió junto a su esposo y tres hijos. Ahora, desde su residencia, espera que la visita del joven se repita pronto. «No le puedo mandar cartas pues lo que tiene mal precisamente es la vista. De todo lo demás estaba muy bien, pero no puede ver bien. Así que le dije que en cuanto vuelva a su ciudad iré a visitarla», concluye Pedro, para quien la solidaridad no es una casualidad sino una acción con todo el sentido. «Intento hacer todo lo que puedo para intentar mejorar las cosas, sobre todo de los que más lo necesitan», afirma este voluntario que asegura que «no sé si fue suerte, casualidad, el destino. Es complicado que conozcas a alguien que ha vivido en tu ciudad en la otra punta de España. Me sorprendió y me alegró a la vez». n

Suscríbete para seguir leyendo