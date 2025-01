El cupón de la ONCE deja 480.000 euros en Elche y Aspe

El Cupón Fin de Semana de la ONCE ha repartido 240.000 euros en Elche, en el sorteo del sábado, 4 de enero de 2025 y 240.000 euros en Aspe, en el sorteo del domingo, 5 de enero de 2025. El vendedor afiliado de la ONCE Bruno Manuel De Sa Fraga es quien llevó la suerte a Elche con estos 240.000 euros del Cupón Fin de Semana del sábado, 4 de enero, con un Sueldazo que ha repartido a uno de sus clientes desde su punto de venta en la Calle Francisco Tomás y Valiente. Bruno es vendedor de la ONCE desde enero de 2015, adscrito a la Agencia de la ONCE en Elche.

Por su parte, el vendedor de la ONCE Francisco Javier Rico Fernández ha repartido a uno de sus clientes otro Sueldazo de 240.000 euros, del Cupón Fin de Semana del domingo, 5 de enero, desde su ruta de venta en la Avenida de Orihuela, 102 en la localidad de Aspe. Francisco Javier es vendedor de la ONCE desde septiembre de 2022, adscrito a la Agencia de la ONCE en Elda.

El vendedor del cuponazo de Aspe / INFORMACIÓN

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Lotería social

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 agentes vendedores de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.