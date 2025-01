El PSOE alerta de la demora de hasta 20 días para pedir una cita en Elche

La sanidad pública va a ser un tema principal en 2025 después de que el PSOE lo haya puesto en su agenda para el primer pleno del año, al que llevará una moción para lograr una igualdad de trato en los dos departamentos y un aumento de la plantilla ante la demora en las citas. El portavoz Héctor Díez explicó que la iniciativa urge soluciones porque, asegura, un ciudadano del departamento de Elche-Crevillent, que depende de la concesionaria Ribera, recibe una cita, «con un retraso de más de 20 días», mientras que en el área del Hospital General se sitúa entre 5 y 7 días. Para el edil, esto es «inaceptable» y ha recordado la «satisfacción» del alcalde, Pablo Ruz, con la gestión del Hospital del Vinalopó cuando, en su opinión, «con la salud no se juega» por lo que solicitarán más personal sanitario y que se revise la planificación en este departamento.

Díez explicó con un ejemplo los motivos de la moción, explicando que «en un centro de salud del área gestionado por la empresa Ribera-Salud, un ciudadano que fue el 24 de diciembre a solicitar una cita a su médico de cabecera la recibió para el próximo 15 de enero. En esas mismas fechas, un ciudadano solicitó una cita para su médico de cabecera en un centro de salud del área del Hospital General y la recibió para 5 días. Se trata de ciudadanos que viven en la misma ciudad y que no reciben el mismo trato sanitario. Esto es consecuencia de la política de privatización que el PP hizo y sigue haciendo».

"Si Ruz no apoya la moción, nos daría la razón de que solo está para el adorno, las luces y el ornamento, pero no para que los ciudadanos de Elche no tengan trato discriminatorio con su salud”. Héctor Díez — Portavoz del PSOE

Por ello, en la moción se va a solicitar que se dé soluciones para que la ciudadanía de Elche tenga el mismo trato sanitario, independientemente de donde viva. «La recomendación del presidente Mazón ha sido ir a urgencias y sin cita previa. Eso es peor, porque saturas los centros de salud y a los profesionales. Ese tipo de situaciones solo se pueden dar cuando se trate realmente de una urgencia». Díez ha manifestado que en la moción se va a solicitar que se dimensionen las plantillas, ya que los profesionales que ejercen su profesión están sobresaturados. «Hemos visto que en estas navidades no se han sustituido a los profesionales y que, dependiendo de la zona, el número de pacientes por médico cambia".

"En la zona del Vinalopó, un profesional soporta más pacientes. ¿Esta es la sanidad que gusta al Partido Popular? Pues parece que sí no han revertido la gestión del Vinalopó continuando con las deficiencias y las peores ratios de pacientes por médico”. Además, es necesario que se revise la planificación sanitaria que realiza la empresa Ribera-Salud “porque no es de recibo que las personas que viven a un lado de la ciudad tengan peor asistencia por su parte que los que viven al otro lado.

El portavoz socialista ha instado al alcalde de Elche, Pablo Ruz, "quien se ha mostrado en varias ocasiones satisfecho y contento" con la gestión sanitaria del departamento del Vinalopó, “que pregunte a los pacientes de los centros de salud gestionados por Ribera Salud y la demora de semanas que reciben cuando soliciten una cita con su médico de cabecera”.

Díez espera que todos los grupos políticos voten a favor de esta moción “porque, de lo contrario, no daría la razón de que el señor Ruz solo está para el adorno, las luces y el ornamento, pero no para que los ciudadanos de Elche no tengan trato discriminatorio con su salud”.