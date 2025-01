Elche sigue sin garantizar el descanso eterno

Un digno descanso eterno. Ni más ni menos. Es lo que piden los ilicitanos. Garantías de que, aún pagando religiosamente el seguro de decesos, podrán tener un hueco en condiciones para que su cuerpo "descanse en paz". El mal endémico de la falta de nichos vuelve a ser acuciante, como ocurrió por ejemplo en julio pasado.

Nuevo año, pero viejos problemas. Y, para algunos, graves. "Mi padre pagó su póliza de compra de nichos, pero no tiene sitio en el cementerio nuevo", asegura Teresa Juan Martínez, una ilicitana que considera "penosa" la situación que le ha tocado vivir a ella y a su familia.

El pasado 3 de enero fallecía su progenitor, Jaime Juan Cremades. "Estamos indignados porque mi padre se merecía un nicho digno al que no ha tenido posibilidad de acceder pese a estar pagándoselo. Me da igual qué partido esté gobernando en Elche. Es una vergüenza que en una ciudad como esta, que actualmente está toda levantada en obras, sólo se pueda invertir en las cosas que se ven y no en las que no se ven. Los políticos deben preocuparse también de los que se van, para que se puedan ir a la otra vida dignamente y no en estas condiciones", explica.

Las obras para habilitar nuevos nichos en el Cementerio Nuevo se están realizando en la zona de la valla perimetral / ÁXEL ÁLVAREZ

Un cuarto piso

En su caso, han tenido que enterrar a su padre en el Cementerio Viejo y en un cuarto piso, "pues lo único que nos podían ofrecer y, según nos dijeron, sólo les quedaban cuatro nichos así hasta que se liberen antiguos o se habiliten nuevos". El camposanto al que ha ido a parar el cuerpo de Jaime Juan "está en muy malas condiciones. Y no lo digo yo sino los propios empleados de las aseguradoras, que algo sabrán del asunto".

Según expone la propia Teresa Juan, en el departamento de Cementerios del Ayuntamiento "me han dicho que muy pronto estarán los nuevos nichos, concretamente el 5 de febrero, pero en nuestro caso tendremos que esperar un año paa que podamos trasladar a mi padre, lo cual ya no sé si haremos, tendremos que hablarlo en familia". Efectivamente, según ha podido confirmar este diario de fuentes oficiales del gobierno municipal, a principios del próximo mes comenzarán a estar disponibles para el entierro los primeros nichos de la nueva fase.

Trabajadores con un forjado de la nueva construcción de nichos en el Cementerio Nuevo de Elche, esta mañana / ÁXEL ÁLVAREZ

Las mismas fuentes aseguran que en poco más de tres semanas estarán finalizadas las obras del primero de los grupos de 386 nichos. Los trabajos están avanzados, cumpliendo los plazos que se estipularon. Ahora mismo, los constructores están en la fase de instalación de moldes y, en breve, se colocarán los cerramientos. De este modo, se espera que al menos 32 tumbas puedan estar en funcionamiento en febrero, lo que técnicamente se conoce como una isla de nichos como la que se inauguraba el pasado 31 de agosto en el cementerio nuevo. En la misma zona se están llevando a cabo las obras de ampliación, que comenzaron en septiembre y que cuentan con un plazo de ejecución de 8 meses y con un presupuesto de casi 800.000 euros.

Los primeros nichos de los nuevos 382 que se están construyendo se pondrán a disposición de las familias a principios de febrero / ÁXEL ÁLVAREZ

La solución definitiva pasa por ampliar el camposanto

Al margen de estas nuevas dotaciones, el concejal de Servicios Públicos, José Claudio Guilabert, ya anunciaba el pasado año que, a largo plazo se van a crear 2.000 nuevas plazas. De hecho, este proyecto debía estar consignado para iniciarse con los presupuestos de 2025, en los que sí hay una cantidad para nichos, concretamente 1,5 millones de euros. Cuando todos estos nichos estén listos, el bipartito habrá habilitado en Elche un total de 2.414 espacios para la sepultura, una cifra más que considerable pero que no va a poder solucionar a largo plazo el mal endémico de la falta de sitio.

Estas medidas -se construye sobre la valla perimetral del recinto- servirán "para que el Ayuntamiento pueda estar más desahogado durante año y medio o dos años, pero debemos entender que lo que para que la solución sea más duradera tiene que proyectarse la ampliación del Cementerio Nuevo", sentenciaba el edil.

