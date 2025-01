Fallece el empresario Fernando Marín, el enamorado de las motos

Vivió para su pasión, el mundo de las dos ruedas, y ayer hizo su último viaje. Fernando Marín, fundador del taller y tienda Motos Marín, en Elche, recibirá sepultura este jueves tras el sepelio en la capilla del Tanatorio de l'Aljub, previsto para las 16.30 horas.

Natural de Las Minas, en la localidad albaceteña de Hellín, se trasladó a Elche en 1961 para abrir un pequeño taller de motos, durante seis décadas hizo de su afición y amor por las dos ruedas una empresa boyante que ayudó a desarrollar el sector del motociclismo en el sureste peninsular, destacan en un comunicado.

Una foto de época de Fernando Marín / Cedida

Sin formación

No tenía formación específica cuando comenzó esta andadura, pero sí afán por aprender de la mano de las marcas oficiales que le dieron formación. Al cabo de los años, terminó siendo todo un experto en mecánica y no hay joven ilicitano que no se haya acercado en algún momento de su vida para que le echara un vistazo a su ciclomotor o a su motocicleta. Emprendedor y visionario, supo trasladar su pasión al equipo de empleados y, especialmente, a sus tres hijos, Paco, Susi e Isa, quienes continúan con su legado.