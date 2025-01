Sobre cruces y abrazos

El pasado 17 de diciembre, con la presencia como invitado especial del hijo del principal artífice –junto con el Rey Juan Carlos I– de la modélica transición política española y primer presidente del Gobierno de la democracia, Adolfo Suárez Illana, el alcalde de Elche, Pablo Ruz, inauguró el remodelado jardín central del Paseo de Germanías, ahora rebautizado como Jardín de la Concordia. Fue un acto cargado de simbolismo, en el que el hijo del primer presidente democrático de España, de la UCD, abrazó a la hija del primer alcalde democrático de Elche, del Partido Socialista.

Sin embargo, algunos volvieron a rasgarse las vestiduras, y –olvidando que representan en el Ayuntamiento no a sí mismos, sino a todos los ciudadanos de Elche– decidieron arbitrariamente no acudir al acto institucional. El motivo, que el Gobierno municipal había decidido no quitar la Cruz que preside el paseo. Una cruz que lleva más de ochenta años formando parte del paisaje urbano de nuestra ciudad, y que a ninguno de los cinco alcaldes socialistas que ha tenido Elche durante los últimos 45 años se le ocurrió quitar. Rectifico: en realidad sólo se le ocurrió al último, Carlos González, pero ni siquiera él se atrevió a hacerlo, quizás por miedo a las negativas consecuencias electorales que hubiera tenido ese acto.

Al presenciar esta polémica, me acordé de un político al que, como apasionado de la Ciencia Política y del gobierno de las ciudades, he tenido siempre una gran admiración: el que fuera alcalde de Bilbao durante los años 1999-2014, Iñaki Azkuna, del Partido Nacionalista Vasco, que en el año 2013 recibió el Premio Alcalde del Mundo,​ que otorga la Fundación City Mayor, en reconocimiento a su trabajo en la ciudad de Bilbao; muy recomendable su visita, para quien no la conozca.

En el año 2014 fue polémica su negativa de retirar los retratos de los alcaldes franquistas de la planta noble del Consistorio. La propuesta partía de EH Bildu, con el argumento de la aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Azkuna se negó, argumentando que había «que respetar la historia, aunque moleste», añadiendo además irónicamente: «No quito nada porque no es mío y tengo que tener el suficiente respeto a todo el mundo de Bilbao, a los de derechas y a los de izquierdas, a los centrocampistas y a los medios laterales».

Debo transmitirles que una de las cosas como politólogo que más me hubiera gustado hacer es poder compartir un amplio café con Iñaki Azkuna, profundizar en su pensamiento y beber de sus ideas. Ramón y Cajal, ilustre español, médico, científico y premio Nobel, decía: «En el café es donde más español me siento», y yo añado, y por supuesto ilicitano.

Pues la misma tesis de Iñaki Azkuna es la que ha seguido el actual Gobierno municipal de Elche. Se ha resignificado el espacio, aprovechando su remodelación urbanística, que por otro lado también necesitaba; en cuanto a la propia Cruz, como dijo el exconcejal socialista José Pérez en una reciente tertulia en una televisión local, ya había sido resignificada por los ciudadanos, que la habían integrado con normalidad en su vida cotidiana despojándole de toda significación franquista (máxime desde que se eliminó la simbología franquista que inicialmente la ornamentaba), pero se ha avanzado en su resignificación dándole el nombre de Cruz de la Concordia. Además, se ha adecuado y puesto en valor el refugio de la guerra civil que hay en el subsuelo del paseo, completándolo con paneles explicativos que ofrecen información sobre el sistema de refugios construido en nuestra ciudad; y se ha erigido un monumento a Ramón Pastor, el primer alcalde de la democracia en Elche, entre 1979 y 1987, a quien no conocí, pero todo lo que he leído y escuchado sobre él ha hecho que merezca mi mayor honra y respeto.

Pero es que, además, resulta que ahora el Tribunal Superior de Justicia, hace unos días, ha dado la razón al Gobierno municipal, al sostener que no pueden ser consideradas franquistas, ni pueden ser por tanto incluidas en el catálogo de vestigios de la guerra civil y la dictadura, las cruces que carezcan de símbolos o textos alineados con la sublevación militar o la dictadura, como es el caso de la Cruz de nuestro Paseo de Germanías.

Por tanto, polémica zanjada. Congratulémonos de contar en Elche con un espacio público dedicado a ensalzar el valor de la concordia, una actitud que deberíamos aprender de aquellos primeros políticos de la democracia, como Adolfo Suárez, Felipe González o Santiago Carrillo, y que tanto se echa en falta en el debate político actual; y en el que, como ejemplo de concordia, se destaca y se rinde homenaje permanente al primer alcalde democrático de Elche, don Ramón Pastor.

Y dejemos ya los debates sobre el pasado, que desde hace algunos años les gustan tanto a la actual izquierda, pero que resultan estériles, sobre todo si se refieren a un pasado tan remoto como la dictadura franquista, que buena parte de los españoles actuales no vivieron y que prácticamente nadie defiende. Y fijemos nuestra atención en el presente y en el futuro, que es mucho más interesante. Centremos nuestra atención en los problemas que realmente preocupan a los ciudadanos. En la histórica puesta en marcha del autobús urbano a las pedanías, de la que habrá ocasión de hablar mucho en las próximas semanas. En los proyectos de ciudad, como el Mercado Central o el centro sociocultural de Carrús (en el solar del antiguo Jayton). En las políticas para impulsar el acceso a la vivienda. En todas esas cosas que sí que interesan a los ciudadanos de Elche.

Por todo ello, quiero concluir esta tribuna, la primera de 2025, deseando que este sea un año fecundo para Elche, que potencie el dinamismo de nuestro municipio y en el que todos los ilicitanos mejoren su bienestar y calidad de vida. Feliz año 2025, y un abrazo a todos.