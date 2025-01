La receta de Aigües d’Elx contra las toallitas: mallas y refuerzo de colectores

La empresa mixta Aigües d’Elx lleva años en su particular cruzada contra el vertido de toallitas higiénicas en las conducciones de agua -principalmente en la taza del váter-; un «grave problema medioambiental que no se produciría si todo el mundo estuviera concienciado y cuya solución total puede llegar a ser inalcanzable a nivel presupuestario», remarca ante este diario el concejal de Medio Ambiente, José Antonio Román.

Dos focos del problema

El asunto tiene dos focos. Uno de ellos está en la cantidad de desechos de este tipo que viajan por las conducciones de desagüe municipales hasta la depuradora. Los atascos que provocan las toallitas, tanto en edificios privados como en tuberías públicas, son más que frecuentes. La propia gestión de las 260 toneladas de este material que se vierten al año (datos oficiales de 2023) es muy compleja. El desecho ya representa más de la mitad de las 520 toneladas de residuos sólidos que llegan hasta las tres depuradoras de Elche.

El otro foco del problema se localiza en el cauce del río y de otras ramblas de la ciudad, donde las toallitas llegan cada vez que llueve con fuerza y el sistema de desagüe se colapsa. Lo cierto es que no hay dinero para pagar los depósitos de tormenta que serían necesarios para retener el agua de lluvia en caso de precipitaciones fuertes y que el torrente se quedara en la red de alcantarillado sin pasar, principalmente, al cauce del río Vinalopó. Es precisamente en este enclave natural donde se puede apreciar con claridad la repercusión del vertido de toallitas, en teoría, biodegradables. «Lo cierto es que lo son, pero están compuestas por unos tejidos tan resistentes que realmente no se sabe cuánto tiempo pueden durar. En principio, muchos años, demasiados. No hay más que ver cómo están los márgenes del río con una gran cantidad de toallitas acumuladas», remarca el técnico municipal del área medioambiental Juan Carlos Aranda.

Las toallitas ofrecen un paisaje fantasmagórico en el cauce del Vinalopó en Elche / ÁXEL ÁLVAREZ

Dificultades para la limpieza

Además de soluciones arquitectónicas como los tanques de tormenta, otra posible solución al problema sería recogerlas en destino. Pero esta tarea habría que hacerla a mano porque el cauce y su entorno cuentan con un gran valor medioambiental que impide la utilización de maquinaria. Arrasaría, por ejemplo, con ejemplares protegidos como el taray. «A mano es imposible. El Ayuntamiento no podría contratar a todo el personal necesario para hacerlo. Y sería peligroso para quien tuviera que recogerlas», apunta Aranda.

Ante la complejidad del asunto, la empresa mixta Aigües d’Elx presentó a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) un plan de actuaciones para prevenir el vertido de toallitas higiénicas al cauce del río Vinalopó, medidas de retención de sólidos en los colectores de pluviales para los episodios de lluvias torrenciales.

Medidas propuestas

Dentro del plan, y con el objetivo de reducir nuevos vertidos de residuos en el cauce, Aigües d’Elx ha propuesto la instalación de elementos de retención de sólidos en los puntos de alivio del colector de saneamiento. «Esto impedirá que los desechos presentes en las aguas pluviales aliviadas por el colector durante episodios de fuertes lluvias terminen en el cauce del río Vinalopó», explica el edil José Antonio Román, quien adelanta a este diario que «como solución inicial se propone la colocación de mallas de fibra textil».

Estas redes se instalarán «inicialmente cerradas, con orificios pequeños, y se irían expandiendo de forma dinámica a medida que retengan sólidos, permitiendo así seguir atrapando residuos a la vez que dejan pasar el agua aliviada», destacan los técnicos de la empresa mixta.

El cauce del Vinalopó en Elche tiene decenas de sitios en los que las toallitas se acumulan creando auténticas barreras / ÁXEL ÁLVAREZ

No obstante, «desde Aigües d’Elx se estudiará y se buscarán las opciones más efectivas para la retención de sólidos y con menor impacto visual y ambiental en un tramo de río con gran tránsito de senderistas y deportistas», exponen.

Los puntos donde se ubicarán estos elementos de retención serán en el margen izquierdo y derecho del río bajo, cerca del puente de Barrachina y en la salida de las pluviales de la Ronda Sur. «Esta actuación contribuirá a mantener el cauce libre de vertidos indeseados de residuos sólidos procedentes de los alivios del colector en momentos de lluvias intensas», destaca el responsable de Medio Ambiente.

Refuerzo de los colectores

Además de las medidas de retención de sólidos, Aigües d’Elx también está a la espera de la autorización para la reparación de los colectores bajo el puente de Barrachina. La actuación consistirá en instalar una nueva plataforma de hormigón que recubra la existente y habilitar dos registros de 600 milímetros para liberar las sobrepresiones que se generan cuando el colector entra en carga por las precipitaciones intensas.

Aprovechando los trabajos, se reforzará con hormigón armado la arqueta y se sustituirán los dos registros de fundición, deteriorados por la oxidación, por otros de polietileno más resistentes al ataque químico. Esta intervención solucionará los problemas de olores y desbordamientos en el colector, mejorando así las condiciones higiénicas y de saneamiento en la zona del puente de Barrachina.

Además de estas dos actuaciones de instalación de mallas y refuerzo de los colectores, ambas pendientes de la aprobación de la CHJ, Aigües d’Elx y el Ayuntamiento han lanzado una campaña de concienciación ciudadana para frenar el grave problema que suponen las toallitas arrojadas de manera indebida por el inodoro.

Las toallitas "se cuelgan" de ramas y márgenes dando una imagen bochornosa del río Vinalopó en Elche / ÁXEL ÁLVAREZ

Esta práctica incorrecta genera cuantiosos costes de mantenimiento en la red de saneamiento municipal, que cuenta con 558 kilómetros de longitud y por la que circulan anualmente cerca de 10 hectómetros cúbicos de aguas residuales. En municipios como Elche, el coste estimado por ciudadano para la gestión de este residuo ronda los cinco euros. Además, supone un grave perjuicio medioambiental, ya que estos residuos pueden llegar al cauce del río Vinalopó en episodios de lluvias torrenciales.

La campaña pretende concienciar a la ciudadanía de que tirar toallitas por el inodoro, aunque sean comercializadas como «biodegradables», traslada el problema aguas abajo. En primer lugar, ocasiona gastos de 250 a 300 euros anuales a las comunidades de propietarios por atranques en bajantes, según los datos facilitados por el Colegio de Administradores de Fincas de Alicante. Pero también colapsa la red municipal de alcantarillado, obligando a costosos trabajos preventivos.

Desde Aigües d’Elx se insta a desechar correctamente estos productos para evitar los graves perjuicios económicos y ambientales que conllevan; el gesto es muy sencillo: desechar las toallitas y productos de higiene en la papelera.

Mala imagen para el nuevo sendero

El nuevo sendero de 40 kilómetros (ruta circular) inaugurado esta semana entre el casco urbano y la playa de El Pinet discurre en la mitad del trayecto por el cauce del río Vinalopó. El paraje evidencia, en algunos de sus puntos, que el problema de las toallitas es serio, por ejemplo, pasado el puente de Barrachina.

El residuo, que ciertamente es biodegradable pero tarda demasiados años en desaparecer, «se cuelga» de ramas, márgenes y cualquier obstáculo, afeando de forma notable un enclave natural que se quiere potenciar a través de actuaciones de turismo y deporte.

