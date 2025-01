La comunidad islámica vuelve a pedir justicia tras el arresto de tres menores en Elche

El presidente de la Comunidad Islámica Dar Assalam, Mohamed Rhallaoui, ha solicitado justicia y que cesen los ataques a la "pacífica comunidad musulmana" en Elche después del arresto a mediados de diciembre de tres menores por agentes del Grupo Central de Información del Cuerpo Nacional de la Policía, siguiendo órdenes de la Audiencia Nacional. Como ha publicado INFORMACIÓN, los jóvenes se encuentran ingresados en un centro de reeducación en Madrid. La abogada de uno de ellos aseguró que el único delito que cometieron fue entrar a páginas yihadistas en internet.

En el comunicado, Rhallaoui, hace suyas unas palabras de Dios, "en el nombre de Dios, el Más Misericordioso, Dios Todopoderoso, cooperad en la rectitud y la piedad, pero no cooperéis en el pecado y la agresión". Explica que "nosotros, como comunidad musulmana, hemos vivido en esta hermosa y bendita ciudad, la ciudad de Elche, durante muchos años con toda seguridad, estabilidad, cooperación y respecto hacia nuestros hermanos españoles y de otras razas. Todos viven en paz, estabilidad y respecto mutuo".

Audiencia Nacional / EFE

"De una manera inapropiada"

Sobre el arresto de los jóvenes explica que "nos sorprendió lo ocurrido con los menores marroquíes, cosa que nos entristeció mucho, ya que se comportaron de una manera inapropiada, tanto para ellos como para sus padres y hacia la seguridad del país. En caso de que sea cierto lo que mencionan las redes y la prensa, no estamos nada contentos con lo ocurrido y me imagino que nadie lo estará". La Comunidad Islámica recuerda que "luchamos a diario y cooperamos para dirigir a nuestros hijos hacia el bien, tanto para ellos mismos, para nosotros y para la sociedad en general. No hay duda de que la educación se comparte entre el hogar y la escuela y seguramente que los padres de estos jóvenes no quieren esto en absoluto, y ninguno de nosotros, ya que nuestro objetivo es vivir todos unidos en paz, tranquilidad, cooperación y respeto mutuo".

Pruebas

El presidente denuncia en el comunicado, "los ataques de la Prensa a la pacífica comunidad musulmana y exigimos que sean justos y proporcionen pruebas y argumentos reales y coherentes. Nosotros confiamos en la justicia española y esperamos que este asunto se solucione pronto y que la paz llene nuestra ciudad". Concluye el comunicado pidiendo a Dios, "que nos haga cooperar a todos en la educación pacífica, porque nuestro señor es uno y nacimos todos de un mismo padre (Adán) y misma madre. Somos de Adán y Adán es creado de barro".

Según la letrada de uno de los menores, estos permanecerán tres meses hasta regresar a sus casas.