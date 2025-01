La urgente y preocupante alerta que lanzan los empresarios de Elche

Salvador Pérez, presidente del Círculo Empresarial de Elche y Comarca (Cedelco), ha alertado de la falta de facilidades en el municipio ilicitano no solo para atraer empresas de calado, sino incluso para retenerlas. Esta reflexión surge tras tener conocimiento de la salida de suelo ilicitano de Musgrave (propietaria de marcas como Dialprix, SuperValu o Dialsur, entre otras) y de la ampliación de Tempe en la vecina provincia de Valencia.

"En los últimos años, Elche ha sido testigo de un fenómeno preocupante: la marcha de empresas de gran relevancia que, lejos de fortalecer el tejido empresarial y la competitividad de la ciudad, han optado por trasladar sus operaciones a otras localidades. Este éxodo empresarial debería encender todas las alarmas en el ámbito local, ya que no sólo implica una pérdida directa de empleo, sino también un debilitamiento estructural que podría tener efectos devastadores a medio y largo plazo", señala el dirigente.

Motivos claros

La salida de Musgrave España, una empresa referente en el sector de la distribución de alimentos en el arco Mediterráneo, que ha decidido trasladar sus instalaciones al polígono Las Novias de Monforte del Cid, para unificar su almacén central y oficinas en una plataforma logística de 27.000 metros cuadrados, poniendo así fin, según Cedelco, a sus operaciones en Elche y Mercalicante, además de deslocalizar fuera del municipio ilicitano una plantilla de 400 trabajadores; y la decisión de Tempe de crear una nueva filial para desarrollar un gigantesco centro logístico en Parc Sagunt, preocupan seriamente al círculo comarcal de empresarios, que ve claros los motivos que ha llevado a esto: la falta de espacio en sus instalaciones actuales y los lentos trámites urbanísticos que obstaculizaron su crecimiento en la ciudad.

Integrantes de Cedelco, en una imagen reciente / Información

"¿Qué está fallando en Elche? Ambas empresas mencionan problemas relacionados con la falta de espacio y las trabas administrativas como motivos principales de su decisión de instalarse en otros municipios. Esto pone de manifiesto una gestión local que no está alineada con las necesidades del tejido empresarial. Los procesos burocráticos largos y complicados, la falta de suelo industrial disponible, los precios elevados del metro cuadrado y las pocas medidas efectivas para atraer o retener inversiones están erosionando la competitividad de la ciudad frente a otras localidades de la región", según se aprecia desde Cedelco, señalando esas cuatro cuestiones críticas.

"No es un simple cambio de dirección"

En palabras de Salvador Pérez, la salida de estas empresas "no es un simple cambio de dirección", sino que es un síntoma de un problema estructural que afecta a Elche. "Si no se toman medidas urgentes para revertir esta situación, el impacto en el empleo y la economía local será irreversible. Cada vez que una empresa se marcha, no sólo se pierden empleos directos, sino también un ecosistema de proveedores, servicios asociados y oportunidades para el desarrollo económico", asegura.

Salvador Pérez recuerda por último que Elche tiene un "potencial inmenso, respaldado por una historia industrial rica y un tejido empresarial diverso. Sin embargo, si no se toman medidas correctivas, este potencial podría quedar en el olvido. La salida de empresas como Musgrave o la ampliación de Tempe fuera de Elche es una llamada de atención que no podemos permitirnos ignorar", para añadir: "Es hora de actuar para garantizar un futuro próspero y competitivo para nuestra ciudad".

Uno de los inmuebles de Tempe en Elche Parque Empresarial / Áxel Álvarez

Ampliación Elche Parque Empresarial

Desde Cedelco se aclara que esto es una llamada de atención y que las palabras del presidente no van contra ningún partido político o administración, pero que sí hay que tomar medidas porque de lo contrario episodios como éste seguirán pasando, sobre todo con el trasfondo de la ampliación en 600.000 metros cuadrados de Elche Parque Empresarial cuyos trámites administrativos y urbanísticos se prolongan desde hace más de ocho años.