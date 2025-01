El TSJ da la residencia por arraigo a un investigado por explotación sexual

El TSJ ha revocado la sentencia de un juzgado de lo Contencioso, y con ella una resolución de la Delegación del Gobierno de 2022, que denegó a un extranjero la solicitud de residencia en España por circunstancias excepcionales de arraigo familiar. El rechazo a la petición que había formulado se debía fundamentalmente, dice la resolución, a un auto dictado contra él por la sección VII de la Audiencia, con sede en Elche, por el que, estando en prisión en 2019, se rechazó su puesta en libertad provisional como «presunto responsable de la comisión de delitos de pertenencia a una organización criminal de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, así como parece ser líder de una organización paramilitar y religiosa denominada Supreme Eye Confraternity».

El recurrente, dice el fallo, contaba además con antecedentes policiales por infringir en dos ocasiones la ley de Extranjería (2012 y 2019) y por quebrantar una orden que le impedía salir de España (2014). A lo que se añade en la sentencia, y se dice en la misma que «esto es lo importante», existe «una prohibición de salida del territorio nacional fechada el 26 de octubre de 2018 sin fecha de fin de vigor y un control específico con iguales características, ambos por ‘terrorismo’». Un largo historial policial, pero no judicial, que fue la base del recurso.

Dicen los magistrados en la resolución que sirve para darle la residencia que todo esto son «delitos que tendrían la suficiente entidad para entender correctamente ponderadas las circunstancias del caso, tanto por la Administración como por el juez», para haber denegado el recurso, ahora bien, «no se nos aporta nada posterior a 2019, no se nos dice cuál es el estado de la antedicha causa ni la situación del recurrente. Ello tiene un peso suficiente para, en aplicación de la antedicha doctrina, estimar el recurso de apelación, revocar la sentencia y estimar el recurso».

Asuntos parecidos

¿Cuál es esa doctrina que tiene en cuenta la sala? Se refiere a la que ya dicta el Supremo, para otros asuntos parecidos, en la que entendió que «la sola cita o reseña de unos antecedentes policiales sin ninguna fundamentación o valoración de un comportamiento personal no puede considerarse que aporte elementos de juicio suficientemente razonados de los que pueda deducirse una conducta personal del solicitante que constituya una amenaza real, actual y grave para los intereses de la sociedad».

Precisamente, en el recurso, el abogado del Estado se negó a la petición de residencia alegando no solo que el solicitante no reunía los requisitos para acceder a la autorización, sino que «existe una conducta que constituye una amenaza real, actual y suficientemente grave para el orden público y los valores de nuestra sociedad». Sí, las mismas palabras, pero en sentido contrario a como las interpreta el TSJ en beneficio del solicitante.

Indefensión

En aquel recurso argumentó además para que prosperara su tesis que se le había causado «una indefensión» porque la administración no le había requerido para que acreditara «el cumplimiento efectivo de las obligaciones paterno-filiales»; es decir, que probara una relación con el hijo que sirviera para justificar la solicitud de residencia por arraigo, pues este había nacido en España. Y es curioso porque la sentencia le dice que no puede atender a ese argumento porque «obvia que es él a quien incumbe la carga de la prueba y debía aportarla con la solicitud de autorización de residencia, ya que la solicitaba precisamente por esta causa». Añadiendo que, en cualquier caso, no existe indefensión, pues en el procedimiento judicial «ha aportado la prueba que ha tenido por conveniente para acreditar el cumplimiento de tales obligaciones».

En Holanda

Y dice al respecto que «puede apreciarse que cuando nació la menor el demandante se encontraba residiendo en Holanda, por lo que ni siquiera se fijó régimen de visitas en la sentencia de divorcio», sobre la niña, es decir, estaba separado de la madre. Y añade: «En 2011 se fijó un régimen de visitas de dos horas los sábados en presencia de la madre y no existe prueba alguna de que este régimen se haya cumplido (...), quien solicita la autorización de residencia por arraigo debe probar que concurren las circunstancias (...) el recurrente únicamente aporta a la causa unos resguardos bancarios de ingreso de 100 euros desde febrero de 2016, cuando la solicitud la formuló en 2015(...) No acredita que haya tenido una relación afectiva con la menor y la contribución de alimentos solamente se refiere a un periodo muy posterior a la solicitud (...) se ha limitado a probar la paternidad de la menor española mediante su inscripción en el Registro Civil». Ahora bien, dice que, pese a todo ello, en la sentencia recurrida, «ni la actora ni la administración cuestionaron las relaciones paterno-filiales por lo que no cabe ahora poner en tela de juicio el cumplimiento o no de las obligaciones del recurrente en esta materia». El fallo no solo le da la residencia, sino que condena en costas a la Administración.

