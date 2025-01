Denuncia en Elche que lleva un año esperando la prestación por la dependencia de su madre

"Ella fue de las que tuvo que levantar el país tras una guerra, pero ahora no merece la atención que necesita". Así de tajante e indignado se muestra Gerson Lidón, hijo de Juana, vecinos de la pedanía ilicitana de La Marina, "olvidados por la Generalitat" en los referente a la Ley de Dependencia, asegura. Con papeles en la mano, demuestra que "en octubre de 2023 solicitamos la revisión del grado de dependencia de mi madre. El Alzheimer que padece avanza rápido y su deterioro también. Ella tiene 80 años. Mi padre 83. Y los hijos estamos apoyando en todo, pero también necesitamos ayuda".

"Pasar de cobrar 180 euros al mes a 360 cuando reconocen el segundo grado es para nosotros esencial. Es una ayuda para las personas que están en esta situación, pero a nosotros no nos llega", relata. El caso es que "mi madre tiene reconocido y concedido ese segundo grado, pero hasta hoy mismo no ha recibido ni un céntimo del mismo. Toda la vida trabajando y pagando los impuestos y ahora parece que estemos mendigando".

Gerson Lidón denuncia que llevan un año esperando el pago del segundo grado de la Ley de Dependencia para su madre / INFORMACIÓN

Reconocimiento oficial

A Juana le reconocieron oficialmente el agravamiento de su estado en enero pasado. "Llevamos un año esperando a cobrar lo que le corresponde. ¿A qué están esperando, a que el dinero sólo nos sirva para comprarle flores y llevárselas al cementerio? No hay derecho", sentencia Gersón Lidón, que "sólo pedimos que nuestros mayores puedan pasar sus últimos días con dignidad. Mi bisabuela y mi abuela también sufrieron esta enfermedad cuando ni se sabía lo que era. Ahora ya le ponemos nombre pero no somos capaces de ayudar a las familias. Los hijos no podemos pasar 24 horas con ellos y este dinero es una ayuda para aliviar a las familias".

Gerson Lidón asegura que "siempre hemos recibido un trato exquisito de asistentes sociales y administrativos, pero por lo que se ve no depende de ellos, tenemos un sistema de aplicación de la Ley de Dependencia que no ayuda a las personas a las que tiene que ayudar. Mazón o a quién corresponde deben tomar nota".