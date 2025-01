Música, cine y comedia dominan la cartelera del fin de semana en Elche

La vuelta al Gran Teatro del actor Pepe Viyuela este viernes con la puesta en escena de Las Nubes (20 horas) es uno de los platos fuertes de la programación cultural, que también trae mucha música y, como es habitual cine. El actor, popularizado por series como Aida, protagoniza una nueva versión de la considerada como una de las mejores comedias del dramaturgo Aristófanes en la que a través de una trama que aborda las relaciones entre padres e hijos se realiza una crítica a la escuela socrática. Precios entre 20 y 24 euros. Mañana, también en el Gran Teatro se puede asistir al concierto «Desde Nueva York. The best of soul» (20:30 horas) en él se interpretarán temas de algunas de las leyendas del género como James Brown, Otis Redding o Aretha Franklin. Precios de 38, 45,50 y 48,50 euros. Mientras que el sábado habrá más música con La Movida. Un espectáculo que repasa la cultura de los 80 a través de 24 números musicales y 35 canciones míticas del pop español. Precios de 35, 40 y 45 euros.

En La Llotja continúa el ciclo Elche Cultura Solidaria por Valencia. El viernes a las 21 horas habrá un concierto, Música para la Esperanza; y el sábado, la Gala de Magia Familiar (18 horas). Precios ambos días de 6 euros (habrá Fila 0). Por su parte, el Centro de Cultura Contemporánea l’Escorxador también realizará dos sesiones de microteatro benéfico el viernes y el sábado, también dentro del programa Elche Cultura Solidaria por Valencia, con pases de 19, 19.20, 19.50, 20.10, 20.30 y 20.50 horas. El precio es de diez euros.

Odeon

La Filmoteca pone desde hoy y hasta el domingo en la pantalla de los cines Odeon «El oro verde», en pases de 17.30, 20.00 y 22.30 horas. La trama gira sobre los productores de aceite de palma responsables de la deforestación y los poderosos grupos de presión industrial.

El viernes es el turno del Cineclub Luis Buñuel, que pone en escena «Amal» a las 17.30 y 20.00 horas, que cuenta la historia de una profesora francesa en un instituto de Bruselas que anima a sus alumnos a cultivar la pasión por la lectura, defender la libertad de expresión y promover la tolerancia.

Los más pequeños pueden ver en la misma sala «La leyenda de los lendaris» el sábado a las 17.30 y 20 horas y el domingo a las 17.30 horas.

Cine

Sobre lo que respecta a exposiciones, el Cineclub Luis Buñuel estrena mañana jueves la muestra «50 años de cine en Elche», que se podrá ver hasta el 23 de febrero en la Lonja Medieval en horarios de martes a sábado de 10 a 14 horas y de 15 a 18 horas. Los domingos y festivos, de 10 a 14 horas. En la Orden Tercera sigue la muestra «El Grito de la Dama», que se clausura el domingo, en horario hasta el sábado de 10 a 14 horas y de 15 a 18 horas y el domingo, de 10 a 14 horas. En el Museo de Pusol sigue la exposición «La vida más fácil: los primeros aparatos domésticos» hasta el 2 de febrero. Por último, en La Tramoia, hay un «Laboratorio Cromático» sábado y domingo de 11.30 a 13 horas destinado a niños de 2 a 8 años y coordinado por Sofía Castellote. Es necesario reservar.