Hasta San Antón Pascuas son y la cuesta de enero

Enero es un mes empinado, inclinado hacia arriba, que comienza en la meseta agradable del día 1, regada con cava y sembrada de felicitaciones y propósitos de enmienda, y acaba en la cima rocosa y fría del día 31, en cuya cabecera nace «Febrerico el corto, un día peor que otro». Pero para poder hacer cumbre, vamos a tener que atravesar páramos desiertos, cuestas empinadas y vadear riachuelos helados. Para poder conseguir escalar esta cuesta en el calendario se requerirá todo nuestro empeño y sacrificio, pues, como refiere la frase mítica de Debbie Allen en el papel de la profesora de danza Lydia Granta en la serie televisiva Fama, «buscáis la fama, pero la fama cuesta y aquí es donde vais a empezar a pagar. Con sudor». Aunque para este caso hemos de cambiar el sustantivo fama por el de redención, pues todos los excesos que hemos protagonizado en las festividades navideñas, los económicos, gastronómicos y sociales, los tenemos que amortizar y, para ello, parafraseando a Winston Churchill, «solo puedo ofrecerles sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor». Como pueden comprobar todo consiste en sudar.

Los economistas, los psicólogos y los escritores de libros de autoayuda les pueden ofrecer una lista interesante de actuaciones que les pueden ayudar a superar estas dificultades y sus consecuencias emocionales, pero yo me inclino más por lo que me decía mi madre: «Si te has gastado lo que tenías, ahora te toca ahorrar», y, para ello, ya sabes: se acabó eso de socializar, salir a comer, a cenar o de parranda, te quedas en casa, que como en casa no hay un sitio mejor, y el que quiera verte ya sabe dónde estás, todo lo más un café en una terraza de un bar del barrio y, si te aburres, te lees un libro o te vas a andar, que eso ayuda a despejar la mente y a adelgazar. Además, mi madre era ahorradora por necesidad, así que, en el mes de enero, lo importante eran las ofertas de la tienda de Salvaorico o de la España y comer sano, y no hay nada más sano que verduras, pollo y huevos, todo bajo en calorías, ríanse ustedes de Leónidas, para espartana mi madre, y les puedo asegurar que siempre, siempre, llegaba a fin de mes, aunque fuera enero.

Por eso, si quieren seguir los consejos de mi madre, ya saben, en este mes, salir poco, leer mucho, andar o correr cuando estén aburridos, si tienen que comprar algo que sea de las rebajas y comer sano, eso les ayudará a ahorrar y depurar el hígado, el corazón y el alma, y no teman, seguro que superarán la cuesta de enero, que, si la comparan con la de septiembre, es una broma. Recuerden eso del material escolar, los libros de texto, las matrículas, el transporte, los uniformes, los gastos de las vacaciones... Eso no es una montaña, es el Himalaya.

Además de cuanto hemos dicho, enero es un mes psicológicamente estresante: volvemos a la cruda realidad, a la cotidianidad y con ello a los problemas reales. Que se lo digan al alcalde, que en un corto lapsus de tiempo ha tenido que afrontar, por un lado, las críticas de los vecinos de la calle José García Ferrández por el retraso en las obras que se están realizando y que perjudican gravemente al comercio de la zona, además de los inconvenientes que supone para los residentes soportar esta situación, retraso que se está convirtiendo en una característica habitual y cotidiana de la mayoría de las obras, y son muchas, que se están realizando en la ciudad. Díganselo a los vecinos del Paseo de los Caídos (ahora de la Concordia). Por otro, ha tenido que atender urgentemente el hundimiento de la calle Clara Campoamor y por último hacer frente a la denuncia por parte de Cedelco de la fuga de empresas de Elche por falta de suelo industrial, algo que ya veníamos avisando desde hace tiempo. Vamos, que el alcalde ha comprobado en sus carnes que pronto han quedado atrás los fastos navideños: las luces de Navidad, los villancicos, los ángeles trompeteros y vuelven a la palestra las cosas del comer, «tempus fugit» (el tiempo vuela), aunque tal y como este dijo: «Hasta San Antón, Pascuas son», por lo que hasta esa fecha se podrá visitar el Belén de la Glorieta, aprovéchenlo y el que no haya tenido la oportunidad de verlo puede hacerlo en estas fechas, vale la pena.

Para descargo del mes de enero, que parece que sea un escenario apocalíptico, no deja de ser un mes más, un poco jodido sí, pero no mucho más que otros, intentemos ser positivos, es un mes en el que gastaremos menos e intentaremos ahorrar, en el que perderemos peso, al menos lo intentaremos y celebraremos, entre otros eventos, los días de las cerezas cubiertas de chocolate ( día 3) y de la nata montada ( día 5), el día mundial de la gente peculiar (10), el día internacional de besar a un pelirrojo (12), el día internacional de la croqueta (16) y el día internacional del Mago (31) y sobre todo conmemoraremos San Antón, un momento propicio para visitar uno de los barrios más tradicionales de Elche, compartir con la familia y amigos momentos de fraternidad y una ocasión única para reivindicar todos y cada uno de los derechos que tienen los animales a vivir de forma digna y feliz, y, si alguien los desconoce o no los recuerda, esta es la Declaración Universal de los Derechos de los Animales:

Artículo 1. Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia.

Artículo 2. a) Todo animal tiene derecho al respeto. b) El hombre, como especie animal, no puede atribuirse el derecho de exterminar a los otros animales o de explotarlos, violando ese derecho. Tiene la obligación de poner sus conocimientos al servicio de los animales. c) Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del hombre.

Artículo 3. a) Ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles. b) Si es necesaria la muerte de un animal, ésta debe ser instantánea, indolora y no generadora de angustia.

Artículo 4. a) Todo animal perteneciente a una especie salvaje tiene derecho a vivir libre en su propio ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático y a reproducirse. b) Toda privación de libertad, incluso aquella que tenga fines educativos, es contraria a este derecho.

Artículo 5. a) Todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el entorno del hombre tiene derecho a vivir y crecer al ritmo y en las condiciones de vida y de libertad que sean propias de su especie. b) Toda modificación de dicho ritmo o dichas condiciones que fuera impuesta por el hombre con fines mercantiles es contraria a dicho derecho.

Artículo 6. a) Todo animal que el hombre haya escogido como compañero tiene derecho a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural. b) El abandono de un animal es un acto cruel y degradante.

Artículo 7. Todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable del tiempo e intensidad del trabajo, a una alimentación reparadora y al reposo.

Artículo 8. a) La experimentación animal que implique un sufrimiento físico o psicológico es incompatible con los derechos del animal, tanto si se trata de experimentos médicos, científicos, comerciales, como de otra forma de experimentación. b) Las técnicas alternativas deben ser utilizadas y desarrolladas.

Artículo 9. Cuando un animal es criado para la alimentación debe ser nutrido, instalado y transportado, así como sacrificado, sin que ello resulte para él motivo de ansiedad o dolor.

Artículo 10. a) Ningún animal debe ser explotado para esparcimiento del hombre. b) Las exhibiciones de animales y los espectáculos que se sirvan de animales son incompatibles con la dignidad del animal.

Artículo 11. Todo acto que implique la muerte de un animal sin necesidad es un biocidio, es decir, un crimen contra la vida.

Artículo 12. a) Todo acto que implique la muerte de un gran número de animales salvajes es un genocidio, es decir, un crimen contra la especie. b) La contaminación y la destrucción del ambiente natural conducen al genocidio.

Artículo 13. a) Un animal muerto debe ser tratado con respeto. b) Las escenas de violencia, en las cuales los animales son víctimas, deben ser prohibidas en el cine y en la televisión, salvo si ellas tienen como fin dar muestra de los atentados contra los derechos del animal.

Artículo 14. a) Los organismos de protección y salvaguarda de los animales deben ser representados a nivel gubernamental. b) Los derechos del animal deben ser defendidos por la ley, como lo son los derechos del hombre.

Esta declaración fue adoptada por La Liga Internacional de los Derechos del Animal en 1977, que la proclamó al año siguiente. Posteriormente, fue aprobada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

«Todas las cosas de la creación son hijos del Padre y hermanos del hombre… Dios quiere que ayudemos a los animales si necesitan ayuda. Cada criatura en desgracia tiene el mismo derecho a ser protegida». San Francisco de Asis.

Yo he querido, quiero y llevaré siempre en mi alma el amor a mi perro, un animal que era mi amigo y mi compañero.