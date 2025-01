Radio Taxi estrena nueva junta directiva y ésta es su petición más importante para Elche

Prácticamente 18 meses es el tiempo que ha transcurrido sin que en Elche se hayan convocado pruebas de capacitación profesional que habiliten a la persona interesada poder conducir un taxi en el municipio. La última prueba se llevó a cabo el 17 de julio de 2023, y la penúltima tuvo lugar el 2 de marzo de 2022. En 2024 no se ha realizado ninguna. El concejal de Movilidad, Claudio Guilabert, señala que antes de mes y medio se llevará a cabo el próximo examen.

Taxis en la parada del Hospital General de Elche / Áxel Álvarez

Precisamente ésta es una de las principales reivindicaciones de Radio Taxi Elche, que ha estrenado el año con una nueva junta directiva, la cual considera imprescindible contar con más conductores para mejorar el servicio a todas horas y en todo el término.

Nuevo presidente

José Javier López Martínez es el nuevo presidente de esta agrupación, la mayoritaria con unos 180 vehículos (la otra es Servitaxi, que opera con unas 25 licencias), y le acompañan Manuel Perea como vicepresidente, Emilio Jiménez como secretario y Ángel Martínez como tesorero.

Para López Martínez, una de las prioridades es disponer de más conductores, «para mejorar el servicio en el aeropuerto, pero también en horario nocturno y, en definitiva, para toda la ciudad».

Y para eso es necesario que se lleven a término las pruebas de capacitación. A la última convocatoria, la de 2023, se apuntaron más de 200 personas.

Una imagen reflejada en el cristal trasero de un taxi de Elche / Áxel Álvarez

Desde Radio Taxi se insiste en la importancia de que al menos se habiliten al año dos pruebas de capacitación para conductor de taxi. En este sentido, cabe recordar que con el Ejecutivo de PP y Vox en el Ayuntamiento las últimas bases de esta prueba salieron el pasado 6 de mayo de 2024, es decir, hace casi ocho meses.

Espacio amplio

No obstante, a día de hoy todavía no ha trascendido fecha concreta para la realización de esta convocatoria, que podría realizarse en el Centro de Congresos, en la UNED o en el campus de Elche.

Cabe recordar que la idea era dejar fijas anualmente dos convocatorias para estas pruebas. Al menos ese era el deseo expresado tanto por el propio Ejecutivo local como por la anterior junta directiva del taxi, presidida por Prudencio Azor, y cuyo testigo cogió el pasado 18 de diciembre el equipo de José Javier López Martínez.

Incluso con el anterior equipo de gobierno de PSOE-Compromís, concretamente en febrero de 2019, también se anunció que se iban a realizar cada año dos o tres convocatorias de examen, algo que tampoco se llevó a término.

Guilabert, quien concreta que este martes precisamente se ha determinado la composición del tribunal para la prueba de capacitación, atribuye esta demora a la falta de personal en el departamento de Movilidad y a que había otras prioridades, como por ejemplo poner en marcha el autobús a las pedanías.

Por otro lado, en lo que respecta a la incorporación de las 24 nuevas licencias autorizadas, desde Radio Taxi se subraya que éstas están avanzando muy lentamente ya que al parecer ahora mismo solo se han podido incorporar dos nuevos taxis a la flota. Desde la nueva junta directiva creen que hasta febrero o marzo no se sumará el resto de vehículos.

Joven

«Radio Taxi necesita más conductores para mejorar el servicio en el aeropuerto, para la ciudad, para la noche...», reitera el nuevo presidente al frente de una nueva directiva joven y con ganas de hacer muchas cosas.

Junto a la necesidad de reivindicar la convocatoria lo antes posible de las pruebas de capacitación, la nueva junta directiva tiene intención de reunirse lo antes posible con el concejal de Movilidad, con el fin de intercambiar impresiones y, sobre todo, ir de la mano con el Ayuntamiento con el fin, de nuevo, de mejorar el servicio a los ciudadanos.

Potenciar el servicio del taxi en toda la ciudad viene a ser, en cualquier caso, el objetivo de la nueva directiva, la cual, por otro lado, tiene claro que es totalmente «inviable» permitir que taxistas de Alicante o de otras poblaciones limítrofes con Elche puedan recoger pasajeros en el aeropuerto de Alicante-Elche, en lo que se conoce como área de prestación conjunta.

Todo de su parte

Desde Radio Taxi se sigue defendiendo que son los taxistas los que están poniendo todo de su parte para reducir las colas de espera de los pasajeros que llegan y, en definitiva, remediar, al menos en parte, que el turista se lleve una mala impresión al llegar a la provincia.

Los taxistas recuerdan una vez más que el aeropuerto no tiene conexión por tren como sí ocurre en otras ciudades europeas, no hay autobuses nocturnos u horarios frecuentes, son numerosas las localidades que son muy atractivas turísticamente en la provincia y por tanto múltiples los destinos sin línea de bus, y que muchas de las largas colas que parece que hayan constantemente en el aeropuerto, sobre todo por la noche, son en verano, se suelen solventar en unos 20 minutos y que ellos no pueden hacer nada más si llegan varios aviones retrasados y se juntan con los que aterrizan en hora, generándose así un embudo puntual de pasajeros.

Suscríbete para seguir leyendo