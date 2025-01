Dos jóvenes quedan en Elche con unas menores por redes sociales y acaban víctimas de un robo y una paliza

Una cita por redes sociales que, al final, acabó en pesadilla. Así se puede resumir la terrible experiencia que vivieron en Elche dos chicos de Caudete, en Albacete. Hasta el extremo de que la Policía Nacional ha detenido a cinco personas, tres de ellas menores de edad, y busca a otras dos, por robo con violencia y lesiones.

Todo sucedió en pleno centro de Elche, en una de las zonas verdes de la avenida de la Comunidad Valenciana. Los dos chicos manchegos, de 26 y 29 años, al parecer, según fuentes de la investigación, habían quedado con dos jóvenes por redes sociales. Sin embargo la intención de ellas no tenía nada que ver con la de ellos a juzgar por todo lo que pasó. De momento, cuando se encontraban en esa zona, según relatarían posteriormente en la denuncia, apareció otro chico con un nunchaco, un arma tradicional y característica de las artes marciales que está formada por dos palos cortos unidos en sus extremos por una cuerda o una cadena. Sin embargo, no se quedó en un susto sin más. Acabó golpeándole a una de las víctimas en una mano.

Un grupo de entre diez y quince personas

El terror, en cualquier caso, no había hecho más que comenzar. De pronto, según los dos chicos, comenzó a aparecer de detrás de la vegetación que hay en el entorno un grupo de entre diez y quince jóvenes encapuchados que empezaron a propinarles una paliza, según el testimonio que ofrecerían las dos víctimas, sin que se pudieran zafar de los golpes.

En este sentido, manifestaron que les pegaron con porras, y que incluso pudieron ver alguna navaja que portaban los atacantes, aunque, por fortuna para los agredidos, no las acabaron utilizando.

Falange fracturada y contusiones

Al final, los dos caudetanos acabaron con una falange fracturada, y contusiones y magulladuras varias en cabeza y cuerpo, según el parte de lesiones de Urgencias que aportaron ante los agentes. Además, manifestaron que les habían robado los móviles, la cartera con la documentación a uno de ellos, una chaqueta y una camiseta.

Fue así como acabaron en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Elche denunciando los hechos, y los agentes de la Policía Judicial se pusieron manos a la obra. Que los atacados declararan que habían quedado con las dos chicas por redes sociales, como era de esperar, facilitó no poco las cosas, ya que eso es lo que permitió dar con ellas.

Tres menores

De hecho, la Policía Nacional arrestó a las dos chicas, ambas de 17 años, con las que habían quedado las víctimas, así como a otro menor de 15 años y a dos jóvenes de 19 años que, presuntamente, estarían en el grupo que los asaltó. Además, identificaron en reconocimiento fotográfico a dos personas más a las que busca la Policía en estos momentos. Los denunciantes aseguraron que los presuntos agresores iban encapuchados lo que, unido al «shock» de la situación, ha impedido que se pudiera identificar a otras personas que podrían haber participado en el ataque.

Ampliación de la denuncia

Los tres menores de edad arrestados, tras la diligencia de exploración, quedaron en libertad, fueron entregados a sus tutores legales y se dio traslado a la Fiscalía de Menores, mientras que los otros dos detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Elche, y quedaron en libertad con cargos.

Más tarde, ya de vuelta a su municipio, a Caudete, los chicos ampliaron la denuncia ante la Guardia Civil, manifestando que, como consecuencia de la agresión, uno de ellos también presentaba una pieza dental rota.

Un vídeo viral

La Policía Nacional de Elche ya arrestó en octubre a cinco jóvenes de entre 15 y 20 años por otra brutal agresión que tuvo lugar a las puertas de un local de ocio del centro de la ciudad en la que, a la sazón, las redes sociales también tuvieron un papel decisivo. En este caso, porque se viralizó un vídeo que mostraba la terrible escena, con un grupo de chicos golpeando a un varón que sufrió también la fractura de una pieza dental y contusiones varias.

De oficio

No obstante, y a diferencia de lo que ha ocurrido ahora, la víctima no denunció inicialmente. Fueron los agentes de la Comisaría de Elche los que iniciaron la investigación de oficio para tratar de dar con los autores, a lo que ayudaron las imágenes de la grabación. Eso y la información que recabó la patrulla de seguridad ciudadana que acudió al lugar de los hechos permitieron dar con algunos testigos presenciales y empleados del local, que ofrecieron información importante para acabar dando con los cinco detenidos.

Significativo en aquella ocasión fue que cuatro de los cinco arrestados contaban con antecedentes por delitos similares, lo que contribuyó sobremanera a su rápida localización. También que la víctima, según su declaración ante la Policía, manifestara no sólo que no sabía el motivo de la agresión, sino también que no conocía a los chicos que le propinaron esa brutal paliza en el centro de Elche.