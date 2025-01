El PSOE alega a un presupuesto 2025 para Elche al detectar que está "hinchado" y presenta errores

El grupo municipal socialista presentó este jueves sus alegaciones al proyecto de presupuestos aprobado el 20 de diciembre por PP y Vox y lo hace con argumentos como errores que han detectado en el que es el documento más importante de cualquier ayuntamiento. La concejala Patricia Macià explicó que han detectado tres contratos cuyo importe presupuestado es inferior al de adjudicación y se encuentran en vigor: teleasistencia, servicio de Ayuda a Domicilio y mantenimiento de equipos de escaneo e impresión. El primero, adjudicado a CLECE S.A. por 331.881,9 euros anuales el pasado 31 de agosto de 2023, con un plazo de duración de dos años prorrogable otros dos años, se ha presupuestado por 250.000 euros, «81.881’9 euros menos del importe adjudicado».

El de Ayuda a Domicilio, adjudicado por 5.190.000 euros a OHL Servicios Ingesan S.A. con un plazo de ejecución de dos años, prorrogable otros dos años más, que en mayo de 2025 cumplirá un año de contrato, el pasado año se reflejó este importe en tres partidas: servicio de Ayuda Domicilio Dependencia con 3,6 millones de euros; servicio de Ayuda a Domicilio con 1.090.000 euros y SADIF Intervención Familiar, con 500.000 euros. En cambio, «en el presupuesto municipal para 2025 se ha reflejado en tres partidas un importe inferior al adjudicado: 90.000 euros menos», que desaparecen de la segunda de ellas, que queda en un millón. «A nuestro modo de ver, no daría cumplimiento a las obligaciones exigibles, en este caso, no daría cumplimiento al importe adjudicado del contrato», dijo.

Caras sonrientes en el PP en una votación de los pasados presupuestos para Elche 2025 / Matías Segarra

Otro contrato que aparece en el presupuesto y no gusta al PSOE es el servicio de mantenimiento del parque de equipos de escaneo e impresión, que se adjudicó a Canon y se formalizó el 2 de enero de 2023 por 130.680 euros y un plazo de ejecución de 5 años. En el presupuesto municipal de 2025 aparece con cien mil euros. «En el presupuesto de 2023 y 2024, el importe fue de 130.680 euros mientras que en el de 2025 se ha presupuestado 30.680 euros menos del importe de adjudicación, estando en vigor la adjudicación, lo que, a nuestro modo de ver, no daría cumplimiento a las obligaciones exigibles, en este caso, no daría cumplimiento al importe adjudicado».

Ingresos hinchados

La concejala también explicó que en el capítulo 7 del Presupuesto de Ingresos han detectado que se ha presupuestado que se van a ingresar subvenciones de los dos proyectos que optan a los fondos EDIL (antes EDUSI) por un importe superior al máximo subvencionable. «Las bases de la convocatoria que se publicaron en octubre establece que la Comunidad es una región en transición y que por ello el máximo subvencionable de los proyectos que presenten es del 60%. Lo que ha hecho el gobierno es presupuestar ingresos de esta subvención de fondos europeos del 80%, un 20% más».

Se trata del proyecto de reforma del Mercado de Plaza Madrid, por un total de 731.003’01 euros y no 974.670’68 euros; y para el proyecto de reforma del Mercado de Plaza Barcelona, un total de 900.855’31 euros y no 1.201.140’42 euros. «Hay un error de 243.667’67 euros en el primer proyecto y de 300.285’11 euros en el segundo. Un montante total de +543.952’78 euros que se ha presupuestado de más en el capítulo 7 del Presupuesto de Ingresos 2025».