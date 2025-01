El TS avala que Elche asuma los casos de maltrato del partido judicial de Novelda

El Tribunal Supremo (TS) ha ratificado una decisión adoptada a instancias de la Conselleria de Justicia en noviembre de 2022 que trasladó a la Ciudad de la Justicia de Elche la competencia judicial en materia de violencia de género del partido judicial de Novelda. El Colegio de Abogados de Alicante presentó un recurso contencioso contra el real decreto en el que se incluyó, que fue al mismo tiempo el que sirvió al Gobierno para crear 70 nuevas unidades judiciales en toda España y adecuar la planta judicial. Fue una decisión de la entonces consellera Gabriela Bravo que dio lugar a un segundo procedimiento, aun por resolver, también a instancia de los colegiados alicantinos para no perder los asuntos de reparto de esta materia específica que consecuentemente habían asumido sus colegas ilicitanos.

El abogado del Estado, porque el recurso se dirigió contra la Administración General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial; y el letrado del servicio jurídico de la Generalitat Valenciana, institución también demandada, rechazaron la petición y los argumentos del Colegio de Abogados de Alicante. La principal alegación se basaba en que la extensión de competencias había supuesto «suprimir la competencia que en asuntos de esta materia tenía atribuido el juzgado mixto de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Novelda» a raíz de la creación del juzgado de Violencia sobre la Mujer 2 de Elche. Para los letrados, había supuesto una infracción de la ley de Demarcación y Planta Judicial, «si la carga de trabajo así lo hubiera aconsejado o, en otro caso, se debería haber transformado alguno de los juzgados de Primera Instancia e Instrucción (de Novelda) en funcionamiento en juzgado de Violencia sobre la Mujer.

Estadísticas

¿Eran muchos asuntos?. Según la estadística del Poder Judicial, en 2023 se registraron en Novelda 65 denuncias de esta índole. Una cantidad muy pequeña si tenemos en cuenta que Elche tramitó ese año 2.146 asuntos (1.073 cada juzgado de media), trabajo que prácticamente se ajustó a la resolución, que fueron 2.071. A final de año quedaban 218 pendientes.

Ciudad de la Justicia de Elche / Pilar Cortés

Alegaciones

El Colegio de Abogados de Alicante también alegó que se omitió el trámite de consulta pública y de audiencia e información pública dado que «...la extensión de la competencia en el ámbito de la violencia de género de un partido judicial a otro excede de un mero ámbito o cambio organizativo al tener, entre otras, indudables implicaciones en el servicio de atención a la víctima y en la organización de su defensa por parte de los Colegios de Abogados con un ámbito territorial distinto».

Los letrados alicantinos reconocían en la demanda que un juzgado específico (como era el caso del de Elche) daba «una mujer respuesta a las víctimas, con jueces especializados, contar con dotaciones y equipos igualmente especializados para una atención integral, así como para conseguir una mayor rapidez y agilidad en los distintos procedimientos judiciales», pero se había omitido un proceso de consulta, audiencia e información para decidir «si la solución adoptada era o no la más adecuada». Concluía asegurando que trasladar a otra localidad el servicio era una pérdida de garantía para las víctimas.

Argumentos

La Abogacía del Estado contestó que existía una «justificación legal para la extensión» de la jurisdicción de los juzgados de Violencia sobre la Mujer de Elche al partido judicial de Novelda por su «evolución histórica» y añadía que la agrupación de asuntos supone, «que las víctimas van a encontrar protección en órganos judiciales especializados que tienen su sede a una distancia razonable de sus domicilios y, de otra, que los juzgados que hasta ahora se ocupaban de estas cuestiones van a verse liberados de las mismas, pudiendo concentrar su trabajo en las restantes materias».

¿Qué distancia es la razonable?. Según el letrado de la administración «los 16 kilómetros por carretera» entre Elche y Novelda, «mientras que la alternativa de Alicante, que parecer propugnar la demanda, supondría un desplazamiento desde Novelda de 29 kilómetros por carretera». Realmente esto no es así, según ha constatado el diario, pues los juzgados de Novelda están a 23 kilómetros (y 20 minutos en coche) de los de Elche y a 27 kilómetros (y 22 minutos) de los de Alicante. Añade que es un«liviano perjuicio» para las víctimas este desplazamiento por el beneficio de que su caso sea atendido por órganos especializados. Y añade que la ausencia de un trámite de consulta no era esencial, pues el real decreto,«ni tiene un impacto significativo en la actividad económica ni impone obligaciones a los destinatarios y, por otra parte, regula aspectos parciales de la demarcación y planta judicial». Concluía asegurando que lo que asegura la legislación es la asistencia jurídica gratuita, «no que la misma sea tramitada en el partido judicial de residencia del solicitante».

Juzgados de Novelda / Áxel Álvarez

Cercanía a la víctima

En este último aspecto abundó la letrada de la Generalitat, «la cercanía de la víctima al juzgado no lo es todo, también puede implicar que quien tendría que ser atendida por un juzgado que desarrolla funciones mixtas y que, muy posiblemente, no va a poder dar a estos asuntos toda la agilidad que precisan por el volumen de trabajo que tiene, pueda ser atendida desde el primer momento por quien se encuentra perfectamente formado y capacitado para ello, además de contar también desde el principio con los médicos, forenses y demás especialistas que deben intervenir en este tipo de situaciones. Añadía que solo se había hecho un «redimensionamiento de la planta judicial y una optimización de los recursos, garantizando una atención más especializada, ágil y uniforme».

Exclusivos

El Supremo dice que «consta en el expediente de propuesta del CGPJ y el informe de la Comunidad Valenciana, favorables a la decisión adoptada, que fueron incorporados a aquel con carácter previo a la aprobación del real decreto, no ofrece duda alguna que el Gobierno se ha ajustado en este punto a lo establecido en la ley». Rechaza que se haya omitido trámites esenciales en este procedimiento porque «este precepto no resulta de aplicación al caso» pero que, además, «en ningún caso resultarían exigibles en este supuesto» y concluye afirmando que «...cabe destacar que las ventajas de contar con juzgados exclusivos de Violencia sobre la Mujer son evidentes desde el punto de protección de la víctima, sin que quepa apreciar que extender la jurisdicción a Elche pueda suponer un grave perjuicio para las víctimas». Por último, impone las costas en un máximo de 4.000 euros al Colegio de Abogados de Alicante, «en favor de cada una de las partes demandadas».

