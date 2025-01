Personal de las residencias de mayores privadas clamará mañana en Elche contra la precariedad

Profesionales de las residencias de mayores privadas estallan contra la precariedad que sufren y exigen que la Generalitat actualice el convenio laboral, que está caducado desde diciembre de 2023. Trabajadores de diferentes empresas de Elche y otras localidades que gestionan estos recursos se han estado organizando durante días para convocar una protesta este sábado a las 17.30 horas en la Plaça de Baix a la que está previsto que asistan tanto trabajadores como miembros de la asociación de familiares de residencias de la Comunidad Valenciana ( Recova). Aunque está previsto que asistan delegados de UGT y Comisiones Obreras, la movilización no está convocada por los sindicatos que sí que tienen prevista otra movilización para tratar esta cuestión el próximo martes 21 de enero. Si bien, los empleados que están coordinando la protesta de forma independiente prevista para mañana explican que apoyan la convocatoria sindical pero al ser en horario laboral no pueden garantizar su asistencia.

Los sueldos no van acordes

Una de las primeras reivindicaciones del personal sería que los sueldos no van acordes a las necesidades actuales y el ejemplo más claro es que los empleados sin cualificación, como podrían ser los del servicio de limpieza y lavandería, parte esencial en una residencia de mayores, están percibiendo 1.008 euros brutos, 126 euros menos que el salario mínimo interprofesional (SMI) que está fijado en 1.134 euros, señalan. De igual forma, refieren que también se están contratando a auxiliares de enfermería o con formación en atención sociosanitaria como gerocultores, en una categoría más baja, que cobran 1.112 euros, también por debajo del SMI.

La negociación del nuevo convenio colectivo sigue sin fructificar después de que la patronal sólo plantease subidas del 5% y por tramos de un 3% en 2024 y 2% en 2025 complementando el Estado el resto. Esta medida planteada fue rechazada por los sindicatos porque la subida de los sueldos no se ajustaría al salario mínimo ya que es un 11% más bajo actualmente.

Las ratios están desactualizadas

Además de las condiciones económicas, los convocantes denuncian que las ratios llevan desde 2018 sin actualizarse y que por tanto se hace muy complicado atender a los usuarios. En este sentido indican que las trabajadoras levantan una media de entre 12 y 14 usuarios al día desde las siete de la mañana hasta las 11 horas, franja del día en la que se asume que deben estar desayunando. En esas cuatro horas los internos tienen que estar aseados y vestidos para pasar de las habitaciones a los salones.

Sobrecarga que no invita a trabajar

Tal es la carga de trabajo, denuncian, que surgen problemas diarios como el simple hecho de que un usuario pida ayuda para ir al baño y en ese momento no haya personal disponible para atenderlo. «La sobrecarga lo que trae son lesiones, sobrecarga física y mental y mucha gente de baja», denuncian algunos trabajadores que prefieren mantener el anonimato. Destacan que cuando se cubren las bajas se recurre a personal joven que no está acostumbrado a trabajar en residencias y les cuesta adaptarse al volumen de tareas, por lo que terminan quemándose y dejando el puesto, «y al final lo que pasa es que cualquier persona que sale de estudiar auxiliar de enfermería busca otra cosa». La provincia de Alicante es la cuarta con mayor volumen de población mayor de 65 años. Sin embargo, es la novena a nivel de plazas en geriátricos con lo que el número no concuerda con la necesidad y la falta de espacios es evidente.

Otra de las críticas del personal es la falta de puestos técnicos a jornada completa ya que estiman que el 90% de psicólogos y otros especialistas como fisioterapeutas trabajan a media jornada. Preguntados sobre la posibilidad de secundar una huelga o paralizar la actividad declinan optar por esta vía de presión ya que entienden que al trabajar con servicios mínimos repercutiría el parón directamente en los usuarios, «consecuencias que no consentimos que sufran», exponen. Aún y así, apuntan que están barajando hacer otras movilizaciones en otras ciudades.

Altabix

El pasado octubre, al grito de «licitaciones ya», entre pitos, y con carteles con leyendas como «algún día tú también serás mayor» o «sin licitaciones, mayores olvidados, trabajador@s mal pagados», profesionales, familiares y usuarios y usuarias se concentraron a las puertas de la residencia de mayores y el centro de día de Altabix en Elche para exigir a la Generalitat que licitase un servicio que lleva vencido dos años, lo que ha impedido que entrase en vigor el nuevo convenio colectivo.