Paloma del Río: "Las mujeres aún somos minoría en los listados de reconocimientos"

La periodista Paloma del Río, quien fuera voz de los Juegos Olímpicos, reflexiona sobre el significado del reconocimiento que le ha otorgado la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), su trayectoria profesional, con 16 Juegos Olímpicos a sus espaldas, y su inquebrantable compromiso con el deporte femenino y minoritario.

Ha conseguido premios y distinciones muy prestigiosas. ¿Qué significa el reconocimiento de la UMH para usted?

Cuando me lo comunicaron oficialmente sentí una alegría inmensa. Este reconocimiento tiene un valor especial porque mi contacto con la Universidad Miguel Hernández fue muy positivo. Hace un par de años me invitaron a dar una charla a estudiantes de Periodismo. Durante mi visita, pude conocer el campus, la radio universitaria y a personas maravillosas como José Luis González y Carmen López Rico. El hecho de que me propusieran para este honor fue una sorpresa enorme y un motivo de orgullo.

¿Qué detalles del nombramiento le resultaron más significativos?

Hay algo que me encantó descubrir: la tradición de plantar un árbol en el campus para cada persona que recibe este título. Me parece una idea preciosa porque deja una huella física y simbólica en la Universidad. Tengo muchas ganas de que se celebre la ceremonia para formar parte de esta tradición. También destaco la fuerte vinculación de la UMH con el deporte y el periodismo deportivo. Es una universidad puntera en investigación sobre rendimiento deportivo y me emociona que reconozcan mi labor en un campo al que he dedicado mi vida.

Primer Doctorado

Ha recibido numerosos premios a lo largo de su carrera, pero, ¿es este su primer Doctorado Honoris Causa?

Sí, este es el primero. He tenido la fortuna de recibir galardones como el Premio Ondas, la Medalla de Oro y de Plata de la Real Orden del Mérito Deportivo, el Premio Nacional del Deporte o el Premio Nacional de Televisión, entre otros. Pero este doctorado tiene un significado especial porque reconoce no solo mi labor periodística, sino también mi compromiso con la defensa del deporte femenino y el deporte minoritario, especialmente en los ámbitos olímpico y paralímpico.

Pese a los avances en igualdad, ¿cree que la mujer todavía está poco reconocida en ámbitos como el periodismo o el deporte?

Si miras el listado de las mujeres que han sido Honoris Causa en cualquier universidad, lo compruebas. O en otros galardones. Por ejemplo, cuando me dieron el Premio Nacional de Televisión vi que sólo había antes que yo dos mujeres entre los galardonados. En los listados de premios las mujeres aún somos minoría y creo que hay mucho talento femenino y valores por reconocer.

"La voz de los Juegos Olímpicos"

Hablando de deportes olímpicos, es usted conocida por ser la voz de los Juegos para muchos españoles. ¿Cómo ha vivido esta experiencia?

Ha sido un privilegio. Cubrí 16 Juegos Olímpicos desde 1988, lo que me ha permitido acercar deportes menos conocidos al gran público. Siempre he intentado narrar de manera espontánea y comprensible, dejando de lado el exceso de tecnicismos, para conectar con los espectadores. Creo que eso es lo que la gente más valora de mi trabajo: la cercanía y la naturalidad. Muchos espectadores coincidían en destacar que sentían como que estaba hablando con ellos en el salón de su casa.

¿Cómo ve el periodismo actual, especialmente el deportivo?

El periodismo ha evolucionado mucho. Cuando comencé en 1986, sólo había una televisión con dos canales. Ahora vivimos en un mundo lleno de plataformas y redes sociales, pero eso también trae retos. El periodismo no debe convertirse en entretenimiento ni basarse en informaciones no contrastadas. Es fundamental mantener el rigor y la profesionalidad, especialmente en esta época en la que las noticias falsas se difunden con tanta rapidez. En cuanto al periodismo deportivo, estoy viendo un cambio positivo. Los estudiantes se interesan por deportes menos convencionales y muestran sensibilidad hacia el deporte femenino. Eso me da esperanza sobre el futuro de la profesión.

La comunicadora Paloma del Río muestra su satisfacción por haber sido nombrada Doctora Honoris Causa por la UMH de Elche / Miriam Bou

¿De qué se siente más orgullosa de su trayectoria profesional?

Si tengo que elegir una cosa, me quedo con el reconocimiento que estoy teniendo de la gente, porque lo que me dicen es que me están echando de menos precisamente por lo que comentábamos antes, por la manera de hacer las transmisiones y por la cercanía con la gente y la espontaneidad y la manera cómoda de hacer una transmisión que parece que la comentarista, en vez de estar en la televisión, está sentada en el sofá de casa. Eso es muy agradable, porque quizá sea un logro que le he quitado mucha solemnidad a la hora de hacer las transmisiones, pero siendo respetuosa, educada, con un lenguaje comprensible para la mayoría de la gente. Ahora, la gente me dice que me echa de menos por mi manera de narrar, tan espontánea y a veces tan divertida. Para ello he dedicado mucho esfuerzo y horas de trabajo. Cada vez que terminaba, me escuchaba en mis narraciones. Salvo la de la última, la del Mundial de Gimnasia Rítmica, que no me la oí porque fue la última que hice, siempre me he valorado repasando todas las transmisiones. Así podía ver cómo es la Paloma que escucha, la Paloma comentarista, la Paloma espectadora... Y para ponerme nota y corregirme las cosas que no debía hacer y para mejorar en las que sí estaba viendo.

Proyectos de futuro

Ahora que está jubilada, ¿qué proyectos tiene?

Estoy trabajando en un libro de anécdotas olímpicas. Será algo distinto, con historias personales que no se encuentran en libros especializados. También sigo dando charlas sobre comunicación, deporte femenino y lenguaje deportivo. Aunque estoy jubilada, siento que ahora tengo más tiempo y energía para estos proyectos.

Paloma del Río, en el centro junto a estudiantes de Periodismo, tras una ponencia reciente en la UMH de Elche / INFORMACIÓN

¿Puede adelantar alguna de las anécdotas de su futuro libro?

Durante unos Juegos Olímpicos te pasan muchas cosas. Imagina durante 16. Te pasa de todo. Por ejemplo, no sabes las carreras que tienes que darte para llegar de un set a otro, por ejemplo. Incluso en una de estas carreras olímpicas sufrí un esguince que me duró tres meses.

Usted ha practicado un tipo de periodismo muy diferente al actual, digamos, al que está «de moda». ¿Qué opina de las redes sociales y la forma de informarse hoy?

El periodismo requiere preparación, estudio, conocimiento y saber difundir, y eso no se hace en un resumen de un minuto de una noticia de TikTok. Las redes sociales ayudan a entretener a la gente, pero no pueden ser nunca una fuente fidedigna de lo que yo entiendo por periodismo, porque hay que contrastar mucho, no se puede dar por buena cualquier cosa hoy en día. Los acontecimientos de este año por la dana nos han puesto en evidencia lo fácil que es divulgar una noticia que no es cierta y la rapidez con la que se transmite. Y eso es un problema tremendo, porque con la misma rapidez se transmite la mentira que la verdad, pero llaman más la atención las cosas que no son ciertas. n