El patrón de los animales despierta la alegría en San Antón

Era primera hora de este soleado domingo cuando el barrio de San Antón se desperezaba con un tono festivo muy inusual durante el resto del año. Conforme iban pasando los minutos la intensidad iba subiendo por las calles de este sector obrero de la ciudad. Y no solo en un sentido meteorológico, con el termómetro que subía gradualmente a media mañana, si no también a nivel de afluencia.

Unir a un barrio

Y es que el patrón de los animales tiene el poder no sólo de unir a un barrio en unas fechas muy señaladas, si no también de atraer a vecinos de otros sectores e incluso de localidades cercanas que, si no fuera por el fervor que despierta el santo, no recalarían en esta humilde zona. Era curioso contemplar la tranquila estampa nada más amanecer, con la Policía Local cerrando calles para regular el tráfico, y como poco después de las 9.30 horas, después de la misa en la parroquia, un grupo de romeros alzaba el trono del patrón con una algarabía especial al son de coplas como la Campanera o incluso temas del pop español de la mano de las bandas de música. El tono jovial era inconfundible mientras se lanzaban cánticos y vivas en torno a este símbolo que trasciende lo religioso en San Antón. Durante prácticamente dos horas vecinos, las reinas de las fiestas de Elche, concejales o incluso el pregonero, Tomás Milla, fueron volteando el trono cargado de flores por distintas calles.

Bailes

Al momento de entrar en el mercadillo los romeros, ataviados con la inconfundible pañoleta granate, hicieron bailar al patrón con un control digno de admiración sin que rozasen los varales con los puestos pese a la poca distancia entre una línea y otra de puntos de venta de cocas saladas, dulces típicos, encurtidos, perfumes y ropa. Entre la comitiva, se encontraba parte de la corporación municipal, comisiones de fiestas, festeros de los Moros y Cristianosy muchos vecinos que ya acudieron el sábado a la procesión y querían volver a acompañar la imagen, que estaba reluciente después de que se restaurase la policromía y se reforzase el trono hace escasamente un año.

Tradición antigua

"Esta tradición, que es de las más antiguas, me viene de abuelos y padres, y de mi tia Antonia por una promesa que la ayudó", narraba Juan Pablo Adsuar, miembro de la junta de la asociación Romería de San Antón que durante la jornada se encontraba en la ermita ayudando a los feligreses a encender las velas. Este ilicitano, pese a no vivir en el barrio, quiere seguir aportando a la celebración por sus antepasados que sí que envejecieron en la zona. Como él hay infinidad de personas que quieren seguir el legado de quienes les precedieron.

"Llevo participando un par de años, mis padres son del barrio, he nacido con esta tradición, para mi es tradición, sentimiento, es magia realmente, y estamos aquí para animar la ilusión sin olvidar la religión", destacaba Elisabeth Pérez, una joven de 19 años que se animó a portar a hombros al santo horas antes de llevar a su perrita Rayua a la bendición de los animales a las puertas de la parroquia ya que este será el primer acto especial al que asiste con ella desde que la tiene hace un año.

Bendición de animales

Lo cierto es que uno de los mayores atractivos de la cita es cuando el párroco entrega las rosquilletas y lanza el agua bendita a todo tipo de animales, especialmente perros y algún que otro gato, conejos y hasta pájaros tropicales, aunque estos últimos cada vez se ven menos desde que está más limitada la cría y compra de especies. Las colas también se fueron formando desde pasado el mediodía para que los de cuatro y dos patas también estén protegidos por el santo ya que hay muchos que más allá de la costumbre, asocian dar este paso con tener un año de prosperidad y salud. La rifa de la hucha del cerdo y una traca final por la tarde pondrán el broche a una semana repleta de actividades.