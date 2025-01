Elche abandona el Fons Valenciâ per la solidaritat sin despedirse

La junta de gobierno (PP y Vox) del Ayuntamiento de Elche decidió el pasado jueves darse de baja del Fons Valencià per la Solidaritat, un colectivo que agrupa al 25 % de ayuntamientos valencianos y a un millar de entidades a nivel estatal. La justificación de ello, según dijo el edil Juan de Dios Navarro, era el evitar duplicidades con ayudas que se gestionaban desde Elche. El municipio contribuía con 15.000 euros anuales. Lo curioso del caso, dado a conocer este lunes por el propio Fons Valencià, es que se han enterado de la decisión municipal por los medios de comunicación porque el equipo no se lo ha comunicado.

En una nota aclaran que es falso que se dupliquen ayudas. Entre otros motivos, porque "en los proyectos del Fons se trabajan de manera directa en terreno y en todo el ciclo integral de estos", lo cual da a entender que ha sido una excusa que lamenta. "El Fons Valencià per la Solidaritat ha tenido un gran vínculo y actividad con la ciudad, tanto en materia de cooperación internacional municipalista al desarrollo como de educación para el desarrollo y la ciudadanía global", explican.

Para valorar qué supone esta decisión añaden que el equipo de gobierno se "desvincula de una red municipalista por la solidaridad global, propia de la Comunitat Valenciana, que aglutina a más del 25% de los ayuntamientos de la Comunitat, los cuales representan pluralidad política, poblacional y territorial. Además, se desliga de una red estatal de más de 1.000 entidades locales de todo el Estado español, unidas mediante la Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad". El Ayuntamiento de Elche se adhirió en 2002 al Fons Valencià per la Solidaritat, y "por unanimidad de todos los grupos políticos con representación en el plenario municipal, en concreto el 25 de febrero de ese año", al tiempo que añade que el Fons "es miembro activo y participativo del Consejo Local de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Elche".

Gobierno locales

Explican que el Ayuntamiento de Elche ha participado activamente con el Fons Valencià per la Solidaritat desde su adhesión y mediante diferentes gobiernos locales de distintas vertientes políticas: gobiernos locales en solitario del PSPV-PSOE y del PP, y de coalición del PSPV-PSOE y Compromís, y siempre con el apoyo -por lo que corresponde al Fons Valencià- de todos los partidos políticos de la oposición de las respectivas legislaturas". Asimismo, Elche ha formado parte de diferentes Juntas Ejecutivas del Fons Valencià. "La entidad quiere agradecer el compromiso con el Fons Valencià per la Solidaritat y con la solidaridad global ejercida desde el municipalismo de todos los gobiernos del Ayuntamiento de Elche que han participado en la entidad desde la adhesión del municipio, así como del personal técnico del consistorio ilicitano", explican.

Aseguran que "la baja del Ayuntamiento de Elche se ha producido de manera unilateral por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Elche en Junta de Gobierno, sin posibilidad de debatir la decisión, ni en el Plenario Municipal ni en el Consejo Local de Cooperación al Desarrollo, del cual forma parte el Fons Valencià". Aseguran que "se han enterado de la baja del Ayuntamiento de Elche mediante los medios de comunicación, después de que los mismos medios de comunicación se hicieron eco de declaraciones realizadas por el portavoz del Gobierno del Ayuntamiento de Elche a posteriori de aprobar en Junta de Gobierno Local la baja de la ciudad de Elche del Fons Valencià. Hoy en día, el Fons Valencià per la Solidaritat no ha recibido ningún comunicado o documento oficial que traslade a la entidad la intención o la aprobación de la baja del Ayuntamiento de Elche".

Ayuntamiento de Elche / Áxel Álvarez

Baja

Sobre la justificación dada por el Ayuntamiento de Elche para formalizar la baja puntualizan que "no es cierto que la actividad del Fons Valencià per la Solidaritat genere duplicidades con otras políticas de cooperación internacional al desarrollo del Ayuntamiento, puesto que los proyectos del Fons se trabajan de manera directa en terreno y en todo el ciclo integral de estos, y, además, crea complementariedad, aportando, en ayuntamientos con políticas de cooperación propias, proyectos que, en todo caso, no se podrían realizar de manera individual, serían más costosos o tendrían un trabajo técnico mucho más elevado, como es el caso de los proyectos de cooperación técnica. Estas singularidades, entre otras, así como la red de ayuntamientos plurales que conforma el Fons (todos los proyectos del Fons son de todos los ayuntamientos miembros) y el carácter municipalista de la entidad, hacen del Fons Valencià una organización única en el sector de la cooperación descentralizada desde el ámbito local, la cual genera valor añadido a los consistorios socios y, en ningún caso, genera duplicidades".

Concluyen poniendo como ejemplo el proyecto de cooperación técnica del Fons “Especialista Municipal Voluntario/a”, en el que han participado más de una decena de personas técnicas del Ayuntamiento de Elche o vecinas de la ciudad. "De igual manera, el Ayuntamiento de Elche se ha beneficiado anualmente -y bajo petición del mismo Ayuntamiento- de diferentes proyectos (y ediciones de los mismos) de educación para el desarrollo y la ciudadanía global, como es el caso de los proyectos “Ser dona al sud” o “In/sostenible”.