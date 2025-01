Malestar al publicar el Ayuntamiento una lista errónea de aspirantes a conducir un taxi en Elche

Malestar en el sector del taxi de Elche al publicarse un listado, erróneo según denuncian varios taxistas, de aspirantes a presentarse a las pruebas de capacitación para poder conducir un taxi en el municipio. Así lo aseguran diversos integrantes del sector tras conocer el documento firmado con fecha 16 de enero pero hecho público este lunes a través de un edicto y que se puede descargar en la página web del Ayuntamiento. Este diario se ha puesto en contacto con la Concejalía de Movilidad Urbana para recabar su versión al respecto y está a la espera de una respuesta, aunque todo apunta a que ha sido un error involuntario y que se va a subsanar entre hoy y mañana.

Para algunos de los taxistas consultados, que han sido los primeros en advertir que el listado no es correcto, esto es inaceptable, sobre todo después de que las bases para poder optar e inscribirse de cara a estas pruebas se dieran a conocer el pasado mes de mayo, es decir. hace ocho meses.

Llueve sobre mojado

Pero es que, tal y como denunciaron los taxistas la semana pasada en este medio, llueve sobre mojado, ya que hace nada menos que 18 meses que no se realizan pruebas de capacitación para poder llevar un taxi en el municipio.

Este podría ser además el detonante definitivo para que se genere una plataforma de afectados dispuesta a exigir y protestar por el hecho de que en 18 meses no se hayan hecho pruebas de capacitación en un municipio como Elche en el que tanto el anterior Ejecutivo como el actual se mostraron a favor de convocar al menos dos exámenes de este tipo al año.

Un taxi aparcando cerca del Hospital General de Elche / Áxel Álvarez

"No creemos que se tarde tanto en hacer un examen. Está siendo ridículo esperar tanto", critica una persona aspirante a conducir un taxi , quien explica que cuando hace ocho meses se hizo oficial que habría pruebas de capacitación, algunos se dejaron el puesto de trabajo para estudiar y prepararse, pensando que en breve se haría el examen. "Hay gente que lleva estudiando desde mayo, en el paro, pero otros ya se han desmotivado, porque no saben cuándo va a ser la prueba", afirma, para añadir a continuación visto lo visto con el listado reciente de admitidos: "No sé si es que se quieren reír de nosotros o ganar tiempo".

Listado provisional de admitidos en el taxi

El caso es que el Ayuntamiento de Elche ha publicado un listado provisional de personas admitidas para la sexta edición de la prueba de capacitación profesional para la prestación del servicio de auto-taxi en el municipio. No obstante, todo apunta a que este listado no es correcto, según señalan al menos tres taxistas tras revisar el edicto.

Y es que, según aseguran, varias decenas de los que aparecen en este listado como aspirantes a sacarse las pruebas ya están conduciendo un taxi, y además desde hace años.

Otras fuentes apuntan a que más de un centenar de los que aparecen como inscritos ya tienen licencia para ello, mientras que otros, que aseguran que se apuntaron a la convocatoria del pasado mes de mayo, no aparecen por ningún lado.

Esta iniciativa de convocar pruebas de capacitación responde a una demanda largamente esperada por el colectivo del taxi y, especialmente, entre aquellos que buscan acceder a esta profesión.

En el listado provisional, que según los taxistas parece incluir nombres de personas que ya se presentaron a las pruebas en ediciones anteriores, se incluyen los nombres de un total de 210 aspirantes admitidos, y también el de dos personas excluidas.

Diez días hábiles

En cualquier caso, según se indica en el edicto, los interesados disponen de un plazo de diez días hábiles para subsanar errores o presentar la documentación necesaria en caso de exclusión subsanable. En caso de no realizarse reclamaciones, el listado provisional pasará automáticamente a ser definitivo.

Cuando se subsanen los errores, la información sobre el listado definitivo irá acompañado en teoría con información sobre el día, la hora y el lugar donde se llevará a cabo el examen. El emplazamiento escogido podría ser el Centro de Congresos, el campus de Elche o incluso celebrarse la prueba en la sede ilicitana de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

La prueba busca garantizar que los futuros taxistas posean la formación necesaria para prestar un servicio profesional y de calidad dentro del término municipal.

Respuesta

Este anuncio suponía en un principio una respuesta a las solicitudes de diversos colectivos locales que, en los últimos años, han insistido en la necesidad de que este tipo de servicio público cuente tanto como con más taxistas como con más vehículos. No obstante, este listado con errores ha indignado al colectivo, el cual lleva acumulando, afirma, mucha paciencia esperando esta convocatoria.

La iniciativa, de todos modos, busca hacer cumplir, aunque con demora, el compromiso del actual Ejecutivo del Ayuntamiento de Elche de poner más conductores y taxis en circulación para mejorar la movilidad en todo el término municipal, tanto en la ciudad, como en las pedanías y el aeropuerto.

El listado puede consultarse en la página web del Ayuntamiento o en el tablón de anuncios de su sede electrónica.

