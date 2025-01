Los recortes en Deportes ahogan a un trofeo con 459 nadadores en Elche

Una de las áreas que peor parada ha salido en los presupuestos municipales de Elche para 2025 es la Deportes, sobre todo por lo que respecta a los recortes en partidas como las destinadas al Plan Elche Oasis Experiencias Deportivas, el programa con el que el bipartito dijo en septiembre que quería impulsar el turismo a través de las actividades deportivas, o la dedicada al fomento del deporte. Ni siquiera la campaña de baño en las piscinas se libra del tijeretazo, frente a la subida que experimentan, por ejemplo, las fiestas y los entes festeros. Un baile de partidas que ya ha comenzado a tener las primeras consecuencias en algunos de los clubes deportivos cuando aún no ha acabado el primer mes de año y, peor, cuando ni siquiera las cuentas municipales tienen el plácet definitivo. La prueba más evidente: el XXX Memorial Pascual Román, que está contra las cuerdas por ese recorte en estos momentos, y el Elche Club de Natación, al que, a la sazón, pertenece la nadadora olímpica Ángela Martínez, que el pasado mes de agosto quedó en décima posición en París.

Tres días

En este sentido, el trofeo está previsto que se celebre desde este viernes, y hasta el domingo, en la piscina del pabellón Esperanza Lag, con 459 nadadores inscritos, 100 más que en la edición del año pasado, de 31 clubes de la Comunidad Valenciana y de Castilla-La Mancha. Además, la cita contará con la presencia del subcampeón paralímpico Kike Alhambra, y de internacionales como María Franco, Olivia Guillermo, Patricia Quesada o Arianne Fernández.

Los nadadores, en la edición celebrada el año pasado. / INFORMACIÓN

Sin convenio

Una de las citas de esta disciplina más consolidadas en cuanto al número de ediciones, pero también en cuanto a las cifras de participantes en la Comunidad Valenciana que, sin embargo, como denuncia el presidente del Elche Club de Natación, Jaime Sánchez, este año se queda sin el convenio que, desde 2017, venía firmando con el Ayuntamiento de Elche, y que permitía inyectar entre 4.000 y 5.000 euros en el certamen, para ayudar a la organización de un memorial cuyo coste total roza los 20.000 euros, y en el que los clubes aportan en torno a los 3.500. Lo peor es que, continúa Jaime Sánchez, se les ha dicho que este año no hay concierto a sólo unos días del inicio de la competición, con todo ya organizado.

Adiós al streaming

Por eso mismo, y como primeras medidas, se han visto obligados a suprimir la retransmisión por streaming de las competiciones. Aún así, continúan necesitando 2.000 euros para cubrir todos los gastos, entre los que se incluyen la iluminación, el sonido o los trofeos. «Lo que no se acaba de entender es que el Elche Club de Natación tenga a una nadadora olímpica, que podría estar en un club nacional, pero que ha preferido quedarse aquí, y no se nos ayude en nada, y nos consta que esto también está pasando en otras disciplinas, mientras que hay otros clubes a los que se les ayuda en todo», sostiene Jaime Sánchez con indignación.

El presidente del Elche Club de Natación, en el memorial del pasado año, junto algunos participantes. / INFORMACIÓN

Retorno

Ahora bien, no es el único argumento que da. También se escuda en el retorno económico que tienen este tipo de competiciones en la ciudad, ya que hay muchos inscritos que vienen de fuera acompañados de sus familiares, con el dinero que eso deja en los hoteles y la restauración. Mientras tanto, el Ayuntamiento acaba de «fichar» al mítico exjugador franjiverde Nino como embajador del deporte de Elche, con la misión de captar grandes eventos deportivos.

Suscríbete para seguir leyendo