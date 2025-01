El TSJ anula los planes de caza en El Hondo de Elche-Crevillent y las Salinas de Santa Pola

La larga batalla de Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) contra la caza nocturna de aves acuáticas en las zonas húmedas del sur de la provincia comienza a tener sus frutos, según ha dado a conocer este lunes el colectivo. En una sentencia dictada el pasado 27 de diciembre, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) considera que el horario de caza nocturna contemplado en los planes técnicos de ordenación cinegética (PTOC) de 14 cotos de aves acuáticas situados en los parques naturales de El Hondo y las Salinas de Santa Pola y en la zona húmeda catalogada de El Hondo de Amorós “no se adecúan al régimen de protección de la cerceta pardilla derivado de la normativa nacional, europea e internacional” y anula la resolución mediante la cual fueron aprobados dichos planes.

Problemas para cazar en el parque natural de El Hondo / Áxel Álvarez

El TSJCV admite la tesis de AHSA de que la caza nocturna de aves acuáticas es un método de caza no selectiva, argumentando en la sentencia que “las condiciones de visibilidad en que se desarrolla dificultan la identificación de la especie por los cazadores, lo que aumenta el riesgo de que se produzca la muerte accidental de algunos ejemplares de cerceta pardilla y de que la actividad cinegética comprometa la conservación de la especie”. La legislación europea es taxativa en cuanto a la ilegalidad de la caza no selectiva y ha sido la base jurídica para la prohibición en España de modalidades de caza de aves como el “parany” o la captura de fringílidos para su utilización como aves cantoras.

Argumentos

Por contra, los argumentos esgrimidos por la Generalitat Valenciana para autorizar la caza nocturna, como la reducción en 30 minutos de este horario, el retraso del inicio de la temporada de caza de aves acuáticas al 1 de noviembre o que se trata de una práctica tradicional no justifican, a juicio del TSJCV, la excepcionalidad que supone autorizarla.

Aves en el parque natural de El Hondo / Áxel Álvarez

Por otra parte, la sentencia también considera que la administración autonómica no ha tenido en cuenta, al autorizar la caza nocturna, el volumen de las capturas accidentales de cerceta pardilla ni las consecuencias para la especie, habida cuenta de los objetivos de protección que se persiguen por la normativa nacional, europea e internacional de referencia.

Generalitat

El grupo ecologista valora muy positivamente la sentencia pese a que la misma no admite la pretensión de la demanda de prohibir la caza nocturna en los cotos de aves acuáticas y que ésta no es firme, pues cabe recurso de casación y considera que se trata de un importante paso en la conservación de la biodiversidad de los humedales sudalicantinos. En ese sentido, AHSA confía en que la Generalitat Valenciana no recurra la sentencia y que inicie la tramitación de unos nuevos PTOC donde no se autorice la caza nocturna en los humedales del sur de Alicante, una actitud acorde con una administración que es socia del Proyecto Life Cerceta Pardilla, proyecto financiado por la UE que tiene como objetivo conseguir el establecimiento de una población estable de esta especie en sus áreas tradicionales de reproducción donde en la actualidad se encuentra virtualmente extinguida y sostenida a duras penas con ejemplares criados en cautividad.