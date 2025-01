Guía para no perderse más allá de las siglas LGTBIQ+: género fluido, queer, plus...

La polémica por las declaraciones contra las mujeres trans en Elche por parte de la concejala de Familia, Aurora Rodil, ha puesto de relieve la necesidad de visibilizar a estas personas y la marginación que muchas veces sufren.

La decisión del PSOE en su reciente 41 Congreso Federal, celebrado en Sevilla entre noviembre y diciembre pasados, de eliminar la Q+ de las siglas LGTBIQ+, que no ha gustado ni a su socio de Gobierno, Sumar, ni a las propias organizaciones LGTBI+, que defienden que hay diversidad más allá de esas siglas, así como el hecho de que Karla Sofía Gascón, actriz madrileña trans que recientemente ha ganado el premio a la mejor interpretación femenina en el Festival de Cannes y que también ha recibido una nominación a los Globos de Oro como mejor actriz por su trabajo en el musical de Jacques Audiard "Emilia Pérez", y sin olvidar el reciente anuncio de otra actriz, en este caso de Emma Dumont, que trabajó en 'Oppenheimer', y que se acaba de declarar transmasculina no binaria, lleva a muchas personas a no entender bien los términos o, cuando menos, a perderse.

Para tenerlo un poco más claro, y también para ayudar en lo posible a prescindir de prejuicios, se expone aquí una pequeña guía útil de identidades de género y sexualidad (que seguramente sea mejorable y ampliable).

Guía de Identidades de Género y Sexualidad 🌈

No Binario (NB) 🟪

Definición: Identidad de género que no se identifica exclusivamente como hombre o mujer

Características:

Puede sentirse fuera del espectro binario de género

Puede identificarse con múltiples géneros o ninguno

Usa frecuentemente los pronombres "elle" o pronombres neutros

Transgénero (Trans) 🏳️‍⚧️

Definición: Persona cuya identidad de género no coincide con el sexo asignado al nacer

Características:

Puede o no realizar transición médica

Puede identificarse como hombre trans, mujer trans, o fuera del binario

Busca ser reconocida y respetada según su identidad de género

Género Fluido 🌊

Definición: Identidad de género que cambia o fluctúa con el tiempo

Características:

La identidad de género puede moverse entre diferentes géneros

La expresión de género puede variar

No se siente estático o fijo en un solo género

Orientaciones Sexuales

Gay 🏳️‍🌈

Definición: Hombres atraídos romántica y/o sexualmente hacia otros hombres

Características:

Pueden identificarse como gay hombres cisgénero o transgénero

Diversidad en expresiones de masculinidad

Lesbiana 💜

Definición: Mujeres atraídas romántica y/o sexualmente hacia otras mujeres

Características:

Pueden identificarse como lesbianas mujeres cisgénero o transgénero

Diversidad en expresiones de feminidad

Queer 🌈

Definición: Término paraguas para identidades de género y orientaciones sexuales no normativas

Características:

Rechaza etiquetas rígidas

Abraza la diversidad y fluidez de la identidad

Puede incluir múltiples identidades y expresiones

+ (Plus) 🌟

Definición: Representación de la diversidad más allá de las etiquetas tradicionales

Incluye:

Bisexual

Pansexual

Asexual

Demisexual

Y muchas otras identidades no mencionadas

Conceptos importantes

Diferencia entre sexo, género y orientación sexual:

Sexo asignado al nacer: Características biológicas

Identidad de género: Cómo una persona se siente internamente

Expresión de género: Cómo una persona se presenta externamente

Orientación sexual: Hacia quién siente atracción romántica o sexual

Principios básicos de respeto:

Respetar los pronombres y nombre de la persona

No hacer suposiciones sobre la identidad de alguien

Escuchar y aprender

Tratar a todas las personas con dignidad

Recursos de apoyo:

Grupos de apoyo LGBTQ+

Líneas de ayuda

Organizaciones de derechos humanos

Colectivos locales y redes sociales

Para recordar:

Cada persona es única. Las etiquetas son herramientas para entendimiento, no cajas rígidas.