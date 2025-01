Lo que reivindican los colectivos LGTBIQ+ en Elche (más allá de la polémica de Vox)

Tras trascender unas declaraciones de la que ha llegado a ser vicealcaldesa de Elche, Aurora Rodil (Vox), negando que las mujeres trans sean mujeres, distintas fuerzas de izquierda y colectivos LGTBIQ+ han salido inmediatamente para censurarla. Entre otras consecuencias esto ha permitido dar algo más de visibilidad a estos colectivos que también aportan a la sociedad.

Elche cuenta principalmente con dos colectivos que contribuyen a visibilizar y dinamizar la comunidad LGTBIQ+: Dimove y Temis Elx, y aunque la asociación Entendemos también opera en el municipio, esta es una entidad más bien de ámbito provincial. El caso es que estos colectivos pueden ser poco conocidos, pero eso no significa que no hagan interesantes aportaciones en favor de una sociedad plural, más abierta e integradora, sin dejar de hacer contribuciones en aspectos como el cultural o deportivo.

Ideas para mejorar Elche y combatir la LGTBIfobia

Más recursos contra la LGTBIfobia, formación, respeto e integración son algunas de las muchas reivindicaciones puestas sobre la mesa por estas entidades y que confían se avance en ellas de cara a este recién estrenado 2025.

Integrantes de Temis Elx / Información

En este sentido, desde Dimove, como entidad deportiva y cultural, piden una mayor implicación de la Concejalía de Deportes en colaboración con Acción Social para el fomento de campañas contra la LGTBIfobia en el deporte.

En este sentido, reivindican formación al personal técnico de las 14 instalaciones deportivas municipales para saber cómo actuar en casos de LGTBIfobia, y un protocolo para evitar la discriminación de personas trans en vestuarios, instalaciones y federaciones deportivas.

«A nivel local seguimos exigiendo la presencia del alcalde, como máxima autoridad, en los eventos organizados en torno a las reivindicaciones en materia LGTBIQ+, como en la lectura del manifiesto del 28J o en las actividades del “orgullo” que en Elche se desarrollan en el mes de septiembre. No podemos tolerar que condene la LGTBIfobia solo cuando la sufre en primera persona, como en el caso de las pegatinas, pero que ese discurso no lo traslade a la defensa de toda la sociedad ilicitana, que es a la que representa», indica dicho colectivo a través de su máximo representante Iván Jiménez.

A la Concejalía de Acción Social le insta Dimove a que siga trabajando, como se empezó a hacer, en una programación trimestral con el fin de darle mayor difusión a las actividades organizadas por las entidades que conforman la Mesa LGTBI de la ciudad. En este sentido, según denuncia Dimove, el retraso en la renovación del Contrato Programa de la Generalitat ha dejado sin técnicos que se encarguen del área LGTBI a la concejalía.

Presupuesto y educación como pilares fundamentales

También se reivindica desde esta última asociación que el presupuesto municipal incluya una partida presupuestaria con fondos municipales para el desarrollo de programas contra la LGTBIfobia, ya que hasta ahora, aseguran, tan solo se contaba con los 24.000 euros del Contrato Programa de la Generalitat.

«También exigimos una mayor presencia de cursos formativos para erradicar la LGTBIfobia en su origen», señalan desde Dimove, donde consideran que la educación es fundamental para erradicar cualquier tipo de odio y discriminación. «Por eso exigimos a la concejalía que, más allá de que oferte cursos contra la LGTBIfobia a los centros escolares, y tras la polémica por la supresión de los cursos de D-Valientes, esas nuevas formaciones se fomenten de forma activa y se llevan a las aulas, más allá de incluirlas en el catálogo de formaciones que se ofrecen a los centros educativos», añaden.

Caravana del "orgullo" en Elche / Información

Por su parte, la asociación sociocultural Temis Elx, nacida a principios del pasado año, pero constituida oficialmente en junio, tiene también una amplia cartera de reivindicaciones para el municipio. Por ejemplo, que se tenga en cuenta, que se les cuide, que se piense también en las necesidades y se fomente la vida de este colectivo en las etapas más maduras de su vida. Es decir, que se cuente también con los mayores del colectivo LGTBIQ+.

Y en paralelo a ello, reivindicar a las personas trans, posiblemente de las más marginadas e invisibles en nuestra sociedad, con el fin de que se les tenga también en cuenta.

Críticas también al PSOE

Esta asociación, cuyo lema es «por una vida de color, libertad y diversidad», al frente de la cual está Álex Zulfo y que en definitiva apuesta por defender los derechos de las personas LGTBI+ actuales, ya reclamó el pasado 3 de diciembre la dimisión o cese de la edil Aurora Rodil por otras declaraciones en un pleno municipal «contra las personas trans». Este martes también pedía su cese Esquerra Unida de Elche, mientras que PSOE y Compromís quieren que el lunes, en el próximo pleno, la edil de Familia, Infancia y Mayores pida perdón y se retracte de sus palabras.

Integrantes del colectivo Dimove, en El Cau / Información

Con respecto a esta reciente polémica por las nuevas declaraciones de Aurora Rodil al manifestar que una mujer trans no es una mujer, Dimove insiste por su parte: «Que cesen los ataques contra el colectivo que llegan desde la propia Corporación municipal, con Aurora Rodil y su formación como divulgadores de odio contra las personas LGTBIQ+ cada vez que tiene ocasión tanto en el pleno municipal como en muchas otras manifestaciones públicas. Las instituciones deben velar por el bienestar, la igualdad y la no discriminación de todos los colectivos, no fomentar y alentar el odio hacia ellos».

Por si fuera poco, la asociación sociocultural Temis Elx también critica al PSOE al considerar que, tras su último congreso federal, se ha dejado caer a parte de este colectivo: «Los derechos de las personas trans y queer no se tocan, sino que han de ser blindados y protegidos», afirman.

Cabe recordar que el PSOE, en su reciente 41 Congreso Federal, celebrado en Sevilla a caballo entre noviembre y diciembre, decidió eliminar la Q+ de las siglas LGTBIQ+, algo que no ha gustado ni a su socio de Gobierno, Sumar, ni a las propias organizaciones LGTBI+, que defienden que hay diversidad más allá de esas siglas.

Suscríbete para seguir leyendo