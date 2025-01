Choque entre PSOE y PP por la declaración de las Clarisas solo como Bien de Relevancia Local

El pleno del próximo lunes en Elche debatirá si el convento de las Clarisas merece ser un Bien de Relevancia Local (BRL) a propuesta del equipo de gobierno de PP y Vox. Lo que podría ser una buena noticia, como es la protección de un patrimonio local, en uno de los edificios más antiguos, quizá el más antiguo de la ciudad, se queda coja cuando quien lo destapa es la oposición y no por quién lo propone. A ello se une que hace tres años en otro plenario se aprobó, entonces por unanimidad, solicitar a la Conselleria de Cultura la declaración del inmueble como Bien de Interés Cultural (BIC).

Fue el portavoz socialista, Héctor Díez, quien lo desveló este miércoles en una comparecencia en la que aseguró que, si el equipo de gobierno lleva a pleno la actualización de la ficha del convento como BRL, lo que estaría haciendo es degradar la torre campanario del mismo a esa categoría cuando a día de hoy es ya un BIC, el único de todo el inmueble. Esto lo aseveró porque «a finales de 2023, en una visita de técnicos de la conselleria, el señor Ruz señaló que no tenía ningún sentido que la torre fuera BIC y no el resto, y que el trámite de solicitud de protección BIC, que iniciamos nosotros en 2022, estaba abierto. Pues bien, con este documento que llevan al pleno parece ser que lo de pedir la protección BIC para las Clarisas está cerrado».

Claudio Guilabert acusa de «cinismo» a los socialistas y dice que están con el pliego del proyecto

Reproches

El edil reprochó que PP y Vox el pasado mandato «reivindicaran y exigieran» que el convento fuese un BIC para ahora darse por satisfechos con un BRL. Lo dijo porque, precisamente, el edificio constituyó una de las promesas electorales del ahora alcalde Pablo Ruz y también del que era candidato a la Generalitat, Carlos Mazón, asegurando que pasaría a ser el Museo de Arte Contemporáneo de la Comunidad Valenciana. Y además han descubierto en un documento de proyectos de futuro de la ciudad del PP, que también irá al próximo pleno, la Agenda Urbana, que solo se prevé que sea un centro cultural. «Ahora no se habla de un Museo Contemporáneo de Arte de la Generalitat Valenciana. Ahora en ese documento se habla de centro cultural. Si se tenía claro que iba un museo, ¿por qué ahora se habla de centro cultural? Eso fue una promesa vendida a bombo y platillo por Ruz y Mazón. ¿Ahora qué?», se preguntó el concejal socialista.

El diario preguntó al PP si todo esto era cierto: que las Clarisas va a pleno y que su destino final no será el prometido según ese documento. Los populares contestaron a través de una nota para, en primer lugar, acusar al PSOE de actuar «con cinismo en este asunto» para a continuación reconocer que es cierto que el edificio patrimonial va a pleno, pues «lo que este Gobierno va a hacer es declarar las Clarisas Bien de Relevancia Local, consiguiendo la protección íntegra de todo el edificio». Añadió que el convento será un Museo de Arte Contemporáneo porque «este Gobierno lo que está haciendo en 16 meses es sacar un pliego para la redacción del proyecto frente al cinismo del PSOE», pero no aclaró qué pasa con la declaración como BIC, en qué fase se encuentra. También aprovechó para atizar a los socialistas sobre un proyecto, también polémico, que pretendía sacar adelante el anterior alcalde, Carlos González: «El PSOE, mientras gobernaba, lo único que quería hacer era privatizar y convertirlo en un hotelito privando al pueblo de Elche su uso y disfrute». Una propuesta que se paralizó porque Compromís no le iba a dar sus votos.

Compromís urge activar el expediente BIC al cabo de tres años de parálisis Compromís anunció ayer que pedirá en el pleno del próximo lunes agilizar la declaración del convento de las Clarisas como Bien de Interés Cultural (BIC), según informó la portavoz, Esther Díez, quien recordó que el edificio «se encuentra en una situación de parálisis en los últimos años, lo que impide avanzar en la protección de un patrimonio único en nuestro municipio». El objetivo de la iniciativa es instar a la Conselleria de Cultura a agilizar los trámites. La portavoz recordó que «fue hace justo tres años» cuando la Corporación municipal lo aprobó por unanimidad, «pero esta distinción sigue sin llegar. Lo único que conocemos es que el Consell Valencià de Cultura se manifestó a favor de la declaración del convento como BIC en la reunión que celebró en mayo de 2022 y hay que recordar que en julio de ese mismo año el anterior Gobierno municipal remitió a la conselleria el informe que avalaba los valores patrimoniales del edificio». Según la edil, «desde entonces, ni tan siquiera sabemos si se ha incoado el expediente para la tramitación de BIC y, en caso de haber comenzado, la Ley de Patrimonio Valenciano indica que la solicitud de incoación habrá de ser resuelta en el plazo de tres meses y, si se deniega, debe ser de manera motivada». La portavoz recordó que su grupo parlamentario registró una pregunta en septiembre de 2023 sobre esta cuestión y la conselleria se limitó a decir que «el trámite de declaración de Bien de Interés Cultural del convento de las Clarisas se encuentra en fase de estudio». Esther Díez insistió en que «lo que queremos es que el pleno inste a la Conselleria a agilizar y publicitar los trámites que sean necesarios para hacer realidad un aumento en el grado de protección de uno de nuestros edificios históricos más ricos y singulares. En caso de que el gobierno municipal tenga más información al respecto, queremos que la haga pública por lo trascendente de esta decisión». La edil también señaló que «seguimos también a la espera de la rehabilitación del edificio que tiene que llevar a cabo la Generalitat, una actuación vendida a bombo y platillo por parte de Carlos Mazón y Pablo Ruz, pero de la que no sabemos nada dos años después, en los que el Ayuntamiento tampoco ha llevado a cabo ninguna obra de mantenimiento en este edificio en mal estado y de hecho, eliminó la partida existente para este fin creada por el anterior Gobierno local».

Máxima protección

El concejal socialista reiteró que Ruz se ha olvidado de las Clarisas como BIC y como Museo de Arte Contemporáneo porque «este asunto no ha sido objeto de una rueda de prensa o de un vídeo, como tantos que hacen», dijo con sorna, recordando que, «cuando Pablo Ruz estaba en la oposición, fue bandera (las Clarisas) del Partido Popular. Nos sorprende que no se cuente uno de los temas que va al pleno sobre Urbanismo y modificación del PGOU que tiene que ver con la actualización de la tipificación de la protección de las Clarisas. Quizá al señor Ruz le da vergüenza decir que lo que nos pedía a los demás con tanta vehemencia para el convento, la máxima protección BIC, ahora él, siendo alcalde, lo califica de BRL».

Añadió que en aquel pleno de enero 2022, en el cual se aprobó solicitar a Cultura la declaración del convento como BIC, Ruz reclamaba la máxima protección para el convento. «Dijo que un Bien de Relevancia Local implica una tutela muy inferior y lo que había que hacer era proteger adecuadamente el edificio con la protección BIC. Le decíamos que al final la última palabra la tenían los técnicos, pero nos acusaba a nosotros. Ahora que está en el Gobierno ha cambiado radicalmente. ¿No se acuerda de lo que pedía a los demás y criticaba? Pura incoherencia y muchas mentiras. Este es el verdadero Pablo Ruz».

